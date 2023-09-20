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20 сентября считался грустным праздником, так как заканчивалось бабье лето.

20 сентября православные христиане почитают память святого Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского. Также начинается Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Преподобный Лука Глубокореченский

Святой Лука Глубокореченский происходил из Ликаонии. Он жил в Х веке и был монахом, а позднее игуменом Спасовой обители, которая получила название «Глубокие реки». Этот монастырь был известен строгой подвижнической жизнью ее насельников. Он располагался недалеко от Константинополя, в Киоском заливе.

Лука был третьим святым игуменом (с 975 года) обители.

Лука Глубокореченский всю жизнь прожил при монастыре. Скончался преподобный в возрасте чуть более 90 лет.

Луков день — традиции 20 сентября

На Руси со дня святого Луки повсеместно начиналась уборка лука. Сбор лукового урожая продолжался в течение недели и сопровождался различными ритуалами.

Например, употреблять в пищу лук из нового урожая запрещалось до тех пор, пока последняя луковица не собрана. В противном случае считалось, что весь собранный урожай овоща испортится.

Хозяйки тщательно оберегали луковые грядки от воров и недоброжелателей. В некоторых краях на луковой неделе запрещалось жечь луковую шелуху. В народе верили, что это приведет к порче овоща.

Луков день считался грустным праздником, так как заканчивалось бабье лето и наступала холодная осень. Сам лук ассоциировался со слезами, потому что при его резке часто плакали. Считалось, что Лука Глубокореченский специально насылал горький плач, чтобы девушки могли проплакаться над луком перед вступлением во взрослую жизнь.

В Луков день хозяйки обязательно готовили блюда на основе этого овоща. Особым деликатесом считались фаршированные мясом луковицы, также на праздничных столах красовались луковые супы, выпечка, оладьи, блинчики. По виду и качеству луковиц определяли, какой будет зима: «Если шелухи на луковицах много, то зима будет холодной».

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Также церковь отмечает 20 сентября день предпразднства Рождества Богородицы.

Предпразднство означает, что начинается период перед большим праздником, когда на богослужениях читают молитвы, посвященные наступающему событию. Празднование Рождества Пресвятой Богородицы, как правило, продолжается шесть дней.

Это день всемирной радости. Верующие вспоминают, как на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Преблагословенная Дева Мария, ставшая по воле Божией матерью Иисуса Христа.

www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Рождество Божией Матери ознаменовало наступление времени, когда начали исполняться великие и утешительные обетования Божии о спасении рода человеческого от рабства диавола. Это событие приблизило на земле благодатное Царство Божие, царство истины, благочестия, добродетели и бессмертной жизни.

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Известно, что родители Девы Марии, Анна и Иоаким, были зажиточными, но бездетными. Они жили в I веке до нашей эры и первые 50 лет брака не могли зачать ребенка. Однажды Иоакиму во время большого религиозного праздника запретили принести жертву Богу, потому что у него нет собственных детей (в то время у израильтян это считалось бесславием и тяжким наказанием).

Огорченный, он ушел в пустыню, где постился и молился. Там ему явился Ангел и передал благую весть — супруга скоро подарит ему дочь. В то же время ангел принес счастливую весть и опечаленной Анне: «…ты родишь Дочь благословенную. Ради Нее благословятся все роды земные. Чрез Нее дастся спасение всему миру…». Девочку назвали Марией. Последующие события ее жизни легли в основу богородичных праздников, особых дней годового богослужебного круга.

Что можно делать 20 сентября

20 сентября обязательно поесть блюдо с луком. Считалось, что от количества лука в тарелке будет зависеть здоровье в следующем году.

Что нельзя делать 20 сентября

Люди верили, что 20 сентября нельзя дарить маленьким девочкам куклы. Считалось, что такой подарок во взрослой жизни может привести девушку к бесплодию.

Запрещено было в Луков день устраивать свадьбы. Верили, что эта дата не сможет сделать союз крепким, а, напротив, обречет его на распад спустя короткое время.

Запрещено брать деньги в долг, впрочем так же, как и давать их. Они обретут негативную энергию

Приметы 20 сентября