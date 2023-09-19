Михайлово чудо 19 сентября — день Архангела Михаила
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Архангел Михаил именуется в Писании «князем», «вождем воинства Господня» и изображается, как главный борец против дьявола и беззакония.
Православные верующие 19 сентября вспоминают Михайлово чудо, праздник названный в честь Архангела Михаила — одного из высших ангелов.
Архангел Михаил
Архангел Михаил — главный архангел, предводитель небесного воинства. Одним из самых почитаемых Архангелов в православии. Его имя переводится с древнееврейского языка как «Кто как Бог?» в значении «Никто не равен Богу».
Слово «ангел» на греческом языке значит «вестник». Приставка «архи» указывает более возвышенное служение сравнительно с другими Ангелами.
Михаил несколько раз упоминается в Библии. Причем он единственный, кто назван по имени, а также, кто упоминается в пророчестве о Страшном Суде — там он называется князем великим, стоящим за сынов народа.
Так, он явился Иисусу Навину в помощь при завоевании израильтянами Обетованной земли. Он явился пророку Даниилу в дни падения Вавилонского царства и начала созидания Мессианского царства. Даниилу было предсказано о помощи народу Божию со стороны Архангела Михаила в период предстоящих преследований при Антихристе. В книге Откровения Архангел Михаил выступает как главный вождь в войне против дракона-диавола и прочих взбунтовавшихся ангелов. Также он перенес пророка Аввакума в Вавилон. И Михаил же запретил дьяволу отдать тело святого Моисея для уподобления Богу. Михаил уничтожил 185 тысяч воинов ассирийского царя Синаххериба, бросившего вызов Богу. Также он явился провидцу Валааму и потребовал не проклинать израильтян, а трижды благословить их.
На иконах Михаил изображается в виде крылатого юноши или молодого мужчины в доспехах и мечом или копьем, с помощью которого он низвергает дьявола.
В православной традиции Архангела Михаила дважды в год:
- 19 сентября — Воспоминание чуда в Хо́нех
- 21 ноября — Собор Архангела Михаила
Почему Архангела Михаила называют Архистратиг
В православии Архангела Михаила называют Архистратигом, что означает «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».
В небесной иерархии пресвятой Архистратиг Михаил стоит над всеми Ангелами. Он самый верный служитель Господа, свергнувший Денницу и других падших ангелов.
Согласно преданию, когда Бог сотворил ангелов и установил между ними порядок, самый близкий к Господу, глава всех ангелов взбунтовался против Бога, возгордившись своим положением. И именно Михаил поверг его с небес. Поверженный же стал дьяволом.
В связи с этими сюжетами в христианской традиции Михаила приписывается победа над Сатаной и роль судьи на Страшном Суде. Он будет взвешивать на весах души умерших (отсюда, кстати, пошла традиция считать Михаила покровитель мертвых).
Михайлово чудо 19 сентября
19 сентября православные вспоминают Михайлово чудо. Второе название этого события — чудо в Хо́нех или Коллосах.
В IV веке во Фригии (Малая Азия) близ города Иераполя, в местности, называемой Херотопа, находился храм во имя Архистратига Михаила. Недалеко от храма проистекал целебный источник. Местный житель возвел церковь в благодарность Богу и святому Архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери.
Архистратиг Михаил явился мужчине во сне и открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды из источника. Девочка выпила воду и действительно начала говорить. После этого чуда вся семья приняла крещение.
Слава о чуде Архангела Михаила распространилась по округе. К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники. Многие отрекались от идолов и обращались в христианство.
В храме святого Архистратига Михаила 60 лет служил пономарем благочестивый Архипп. Язычники затаили на него злобу и решили уничтожить церковь и заодно погубить Архиппа. Они соединили в одно русло две горные реки и направили мощный поток на храм. Завидев приближающееся бедствие, пономарь стал молиться Архангелу Михаилу. Тот явился перед храмом, ударил жезлом, открыл в горе широкую расселину и повелел бурлящим водам устремиться в нее.
Увидев такое чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архипп и собравшиеся христиане прославили Бога и благодарили Архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина».
О чем молятся Архангелу Михаилу
К Архангелу Михаилу принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. Это связано с почитанием Архангела как победителя злых духов, которых считали источником болезней. Именем святого Михаила нередко называли целебные источники.
Архангела Михаила просят о о защите от темных сил, злых людей и укреплении духовной силы. Он также считается покровителем кораблей и полков, поэтому ему молятся о защите во время длительного путешествия.
В России и мире насчитываются сотни храмов в честь Михаила. Ему посвящены многие литературные и живописные произведения, а также фильмы и сериалы. Город Архангельск назван в его честь, а изображение Михаила есть на гербах Киева и Брюсселя. Скульптура Архангела Михаила венчает Александрийский столп в Санкт-Петербурге.
Что нельзя делать 19 сентября
В день памяти Архангела Михаила запрещено работать. В народе говорили, что если нарушить этот запрет, потом поплатишься. Даже сохранилась поговорка: «На Михайлу работать нельзя — Бог накажет». Особый запрет касается режущих предметов — не стоит в Михайлов день резать, рубить, колоть.
Поскольку Архангел Михаил не терпит ереси и зла, 19 сентября категорически нельзя ругаться, скандалить, обманывать, сквернословить.
На Руси считалось, что с Михайлова чуда начинаются осенние заморозки. Отсюда еще одно название — Михайловский заморозки. Проводили 19 сентября осеннюю братчину — общий пир, который устраивали вскладчину всем селением. На таких праздниках не только отдыхали, но и решали вопросы, важные для всей общины, не забывали и о делах семейных. Все вместе селяне ставили в церкви большую свечу и служили молебен.
Что можно делать 19 сентября
Желательно обратиться к Архангелу Михаилу с молитвами об исцелении от всяческих недугов — физических и душевных. Хорошо бы примириться с теми, на кого долго держится обида.
Существует традиция девушкам печь пирог большой компанией и прятать в нем кольцо. Кому попадется кусок праздничного пирога с кольцом, того ожидает скорое замужество.
Народные приметы в Михайлово чудо
В Михайлов день обращали внимание на погоду. Начинались первые морозы. «Михаил заморозком прихватил», — говорили люди.
- После 19 сентября и Михайловских морозов на деревьях появлялся иней — жди обильного снега зимой.
- Листья осины ложатся на землю тыльной стороной вниз — зима будет теплая.
- Новорожденная луна, закрыта туманом и перекошена — к ненастной погоде.
- Утром туман — к потеплению.
- Березовые ветки на верхушке зеленые, а внизу голые — зима будет ранняя, а весна теплая.
- Утренние заморозки — к доброй жизни. Принято считать, что сам Архистратиг Михаил спустившись на землю, убивает морозом всякую нечистую силу.