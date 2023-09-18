Захарий и Елизавета: как 18 сентября в деревнях гадали на судьбу

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18 сентября на Руси часто справляли свадьбы, а также верили, что человек, рожденный в этот день, обладал особой силой.

Православные верующие 18 сентября почитают память пророка Захарии и его жены праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.

Священник Захария и его супруга праведная Елисавета

В Евангелии от Луки говорится, что супруги Захария и Елисавета долгое время оставались бездетны. Но однажды Захарии явился архангел Гавриил и возвестил о будущем рождении у него сына, которому суждено выполнить великую миссию — приготовить людей к пришествию Спасителя.

Захария усомнился в возможности исполнения этого предсказания и был за маловерие наказан немотой. Дар речи к нему возвратился лишь тогда, когда младенец родился, и зашла речь зашла о его наречении. По внушению Святого Духа супруги назвали мальчика Иоанном. После чего Захария стал пророчествовать о своем сыне как о Предтече Господа.

Святой Иоанн Креститель родился на полгода раньше Иисуса. Когда Елисавета вынашивала ребенка, к ней пришла в дом дочь ее сестры, Дева Мария, только что узнавшая о благой вести. Елисавета исполнилась Святаго Духа и сказала: «Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего!».

Когда царь Ирод, узнав от волхвов о рождении Царя Иудейского, повелел убить всех младенцев, солдаты ворвались в храм к Захарии прямо во время богослужения и потребовали отдать сына. Захария отказался и был убит. Ребенка спасла Елисавета, которая убежала с ним в пустыню.

Мать Иоанна Предтечи умерла ровно через 40 дней после гибели супруга, а святой Иоанн, хранимый Господом, пребывал в пустыне до дня своего явления израильскому народу.

Традиции и обычаи 18 сентября

В народе священника стали называть Захарий, его супругу Елизаветой, а сам праздник посвящали гаданиям и предсказанию судьбы. Многие крестьяне отправлялись к ведунам и знахарям, чтобы узнать о своем будущем. Считалось, что 18 сентября «пишется судьба» каждого человека, при этом учитываются все деяния: и благие, и греховные.

Особенно старались на Захария и Елисавету защититься от осенних болезней. Так, березовыми вениками из дома выгоняли кумоху (лихорадку). Хозяйки тщательно прибирали в доме, топили баню и парились с березовым веником, потому что береза способна исцелить многие болезни.

А для дополнительной защиты полагалось написать на листе бумаги первую главу Евангелия от Иоанна, носить ее на нательном кресте шесть недель, затем сжечь, а пепел проглотить. Если 18 сентября к дому подходила незнакомая пожилая женщина и просилась пустить переночевать, гостью ни в коем случае не пускали за порог — думали, что это кумоха пожаловала.

Народная молва наделяла необыкновенными качествами человека, родившегося на Захарию и Елисавету, — считалось, что кумоха не могла его ни тронуть, ни зацеловать, поскольку он от рождения обладает колдовской силой. Такого человека часто нанимали в пастухи.

Пары, у которых не получалось зачать ребенка, обращались за помощью к Захарию и Елизавете. Уже находящиеся в «интересном положении» женщины молились святым и просили их о легких родах и здоровье для младенца.

Также на Захарию и Елизавету часто справляли свадьбы.

Что нельзя делать 18 сентября

Запрещается надевать испачканную или порванную одежду. На Руси верили, что ослушавшийся мог привлечь к себе различные недуги.

18 сентября нежелательно брать в руки сыпучие продукты, иначе благополучие утечет сквозь пальцы.

На Захария и Елизавету нельзя сквернословить.

Приметы 18 сентября