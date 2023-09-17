День Вавилы: почему 17 сентября нельзя давать деньги в долг
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17 сентября принято бережно относиться к огню и добавлять лук во все блюда.
17 сентября православные чтят память священномученика Вавилы, трех отроков Урвана, Прилидиана, Епполония и их матери Христодулы.
Епископ Вавила Антиохийский и его ученики
Согласно преданию, святые приняли мученическую смерть во время правления римского императора Декия (Деция) Траяна в 249–251 годах.
Декий поклонялся языческим богам и после восшествия на престол задумал сплотить духовные силы язычников ради укрепления своего статуса в стране. Для этого он присвоил себе титул «восстановителя культов», обожествляя правителей Рима прежних времен.
Однажды во время своего пребывания в городе Антиохия император устроил большой праздник в честь языческих богов. В этот же день святой епископ Антиохийский Вавила совершал в храме Божественную литургию. Вавила молился за свою паству, он наставлял людей и рассказывал, как мужественно переносить все испытания во имя Бога.
После того как процесс идолослужения завершился, правитель решил посетить христианский храм, чтобы увидеть «совершение Божественных Таин». Приход язычника в храм означал бы его осквернение. О желании императора доложили епископу. Он вышел навстречу Декию и преградил ему дорогу в церковь. Когда тот попытался ближе подойти к дверям, Вавила оттолкнул его. Правитель Рима хотел отомстить, но испугался количества прихожан.
Позже оскорбленный правитель приказал предать огню христианский храм и послал людей за епископом Вавилой. На вопрос о том, как священнослужитель посмел так дерзко себя вести, тот отвечал: «Если кто восстает на Бога и хочет нанести оскорбление Его святыне, тот не только не достоин почестей, но становится врагом Господа».
Несмотря на угрозы, Вавила Антиохийский остался непоколебим в своей вере и служении Господу. Его заковали в цепи и повели по городу.
На суде вместе с Вавилой присутствовали его верные ученики — Урван, Прилидиан и Епполлоний. Они вместе с матерью тоже отказались перейти в язычество.
За такую дерзость каждому отроку нанесли количество ран по числу их лет. Первому — 12 ран, другому — десять, а третьему — семь. После этого всех мучеников повесили на дереве и стали жечь огнем. Позже их казнили через усекновение мечом.
День Вавилы — традиции 17 сентября
17 сентября именуется как День Вавилы. В старину говорили: «Вавила — поздние вилы». В деревнях заканчивались полевые работы, все инструменты, в том числе и вилы, убирали в сарай до следующего года.
Вилы втыкали в снопы, и если натыкались на что-то твердое, значит там спряталась кумоха — лихорадка. Она могла одурманить семейные пары и сделать их бесплодными. Если ее не выгнать, она станет всем вредить.
Поскольку 17 сентября православные верующие молятся иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», традиции дня связаны с огнем. Нужно обязательно помолиться иконе, которая охраняет дом от пожаров и молний. А если постройка уже горит, дом надо обойти с иконой, чтобы огонь отступил.
Что можно делать в День Вавилы
Принято класть лук во все блюда на столе, а по стенам развешивать луковые связки. По поверьям, запах лука способен отогнать нечистые силы и избавить семью от болезней.
Что нельзя делать 17 сентября
В день Вавилы запрещается давать в долг и раздавать милостыню нуждающимся. Считалось, что этим может притянуть нищету.
17 сентября ни в коем случае нельзя лениться и откладывать дела на потом. Также не советуют спать днем, потому что можно будет проснуться больным.
Народные приметы 17 сентября
- Много шелухи на луке — зима будет очень холодной.
- Большой урожай рябины — к морозной зиме.
- После дождя быстро подсохло — к затяжному ненастью.
- Сновидение с 16 на 17 сентября — вещее и сбудется в течение 20 дней.