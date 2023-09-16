Домна Доброродная: зачем 16 сентября на забор вешали старую обувь

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16 сентября традиционно наводили порядок в доме и нежилых пристройках, а все, что считали ненужным, дряхлым, старым, вечером сжигали вместе с картофельной ботвой.

Православные верующие 16 сентября вспоминают святых мучениц Домну и Василиссу Никомидийских.

Домна и Василисса Никомидийские

Времена правления императоров-язычников Максимиана и Диоклетиана в конце III — начале IV веков были отмечены жестокими гонениями на христиан. В то время во дворце жила языческая жрица Домна, которая смогла познакомиться с трудами богословов и уверовала во Христа.

Чтобы избежать наказания, Домна прикинулась сумасшедшей и сбежала из дворца. Она укрывалась в женском монастыре, а затем срезала волосы, надела мужские одежды и скрылась в пещере. Однако о ее вероисповедании стало известно, и святую приговорили к смертной казни.

16 сентября также чтут память раннехристианской мученицы Василиссы Никомидийской. В IV веке юная Василисса пострадала за веру в возрасте девяти лет, во время великого гонения на христиан.

Маленькую девочку привели на суд к правителю Никомедии Александру, который пытался уговорить ее отречься от веры и поклониться языческим идолам. Но Василисса смело противостояла игемону. Тогда ее приговорили к страшным пыткам, но и это не сломило мученицу. Ее били по лицу, раздели догола и подвесили за ноги вниз головой, жгли огнем и окуривали серным дымом. Затем бросили в горящую печь. Мученица, сотворив крестное знамение, вышла из огня невредимой. Затем ее отдали на съедения диким зверям, но они не тронули жертву.

Впоследствии правитель отпустил девочку, а сам уверовал во Христа, остаток жизни провел в покаянии. Оставшись целой и невредимой после многочисленных истязаний, девочка вышла в город и, стоя на камне, произнесла молитву. После чего из камня забил целебный источник, который исцелил многих христиан.

Традиции и обычаи 16 сентября — Домна Доброродная

На Руси на Домну Доброродную уделяли большое внимание уборке. Из дома обязательно выбрасывали все старые и ненужные вещи, чтобы освободить место для чего-то нового.

Хлам сжигали вместе с картофельной ботвой или отдавали нуждающимся. Говорили: «Что уже не впрок стало — Домна вместе с картофельной ботвой на грядке сжигала».

А вот старую обувь, особенно лапти, вешали на забор. Считалось, что тогда домашние животные останутся надолго здоровыми, а вся территория дома будет защищена от порчи и сглаза.

Также к 16 сентября крестьяне старались управиться со сбором льна. Говорили: «Василисса пришла — поторопись с уборкой льна».

Что нельзя делать 16 сентября

Наши предки старались на Домну Доброродную не переедать, иначе проблемы с деньгами не исключены.

Под запретом ссоры и сплетни. Негатив, сказанный в адрес другого, вернется автору в трехкратном размере.

Нельзя оставлять дом неубранным — все лишнее, особенно мусор нужно выкинуть или сжечь.

16 сентября не подходит для свадьбы и сватовства. На Домну Доброродную союз не сложится.

Также не стоит поднимать с пола деньги, потерянные кем-то — навлечете на себя нищету.

Нежелательно на Домну Доброродную слишком часто смотреть в зеркало, чтобы не привлечь к себе нечисть из потустороннего мира. Вновь отогнать зло от себя будет крайне непросто.

Под запретом походы в лес за грибами. Особенно не стоит заглядывать в чащу девушкам. Считалось, что они могут исчезнуть.

Приметы на Домну Доброродную