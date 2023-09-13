Куприянов день: почему 13 сентября нужно собирать ягоду-журавлинку

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К этому времени на болотах поспевала особо любимая в народе ягода, сбор которой крестьяне начинали после отлета птиц

Православная церковь 13 сентября чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского.

Киприан Карфагенский

Фасций Киприан родился и жил в III веке в Карфагене. Родители его принадлежали к числу знатных и благородных граждан. В юности Киприан получил хорошее светское образование, что помогло ему стать блестящим оратором. Свое мастерство он применил в преподавательском деле, Киприана избрали учителем риторики в карфагенском училище.

Вплоть до 40 лет он оставался язычником, после чего осознанно перешел в христианство и принял крещение. Огромное влияние на его духовный выбор оказали труды богословов, которые он тщательно изучил. Доверив себя в руки Господа, Киприан отказался от пагубной и порочной жизни. Киприан раздал все имущество бедным и нуждающимся.

Спустя два года после крещения он был поставлен епископом и практически сразу оказался в условиях гонения. За проповеди христианства император-язычник Валериан приговорил Киприана Карфагенского к смертной казни.

Куприянов день или Журавлинка 13 сентября

В народном календаре Куприянов день также назывался Журавлинка, или Журавлиное вече. Согласно преданию, птицы собирались 13 сентября на болоте перед полетом, так как в первый осенний день (по старому стилю) они отправлялись в теплые края.

Журавлинкой, или журавлиной ягодой, также называли клюкву. На Куприянов день крестьяне шли собирать ягоды. Считалось, что до этого времени лучше не ходить на болота, чтобы не потревожить журавлей перед их отправлением в дальние страны. А если ослушаться запрета, то накличешь беду: в девку вселится бесплодница, парней ума лишит, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь.

По народному поверью, рядом с журавлями на болото садились болотные духи — кикиморы, чтобы посчитать кости тех, кого они смогли летом затянуть в трясину. На болотах 13 сентября всегда стояло сизое марево, и ясно слышались странные звуки, напоминающие стоны растревоженных утопленников.

Что можно делать 13 сентября

В этот день следует сосредоточиться на уборке дома, а также очистить собственные мысли. Необходимо освободить пространство от злых помыслов. Если у вас сложные отношения с близкими, то пришло время наладить их. Освободите свое пространство от тех людей, которые вас не уважают.

В этот день принято собирать клюкву и печь пироги из этой ягоды.

Собранные на Куприяна ягоды клюквы нужно зашить в небольшой мешочек из синей ткани и везде носить с собой. Тогда удача будет вам во всем сопутствовать.

Что нельзя делать в Куприянов день

В Куприянов день нежелательно отправляться в путешествие, так как дорога может преподнести неприятный сюрприз. Садоводам не следует заниматься посадкой или пересаживанием растений, иначе они не будут цвести и плодоносить.

Также 13 сентября нельзя громко смеяться, организовывать пышное торжество. Например, свадьбу лучше не планировать на Куприянов день.

Народные приметы в Куприянов день