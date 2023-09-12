Александр Сытник: почему 12 сентября принято печь и есть пироги

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

По традиции 12 сентября устраивали застолье, приглашали гостей и угощали их пирогами и ячменной кашей.

Православная церковь 12 сентября чтит память князя Александра Невского и преподобного Александра Свирского.

Александр Невский

Александр Невский — великий князь Киевский и Владимирский, причислен к лику святых. Родился в 1221 году и был вторым сыном переяславль-залесского князя Ярослава Всеволодовича.

С 1236-го Александр начал самостоятельное княжение в Новгороде. Это было непростое время — монголо-татары разоряли русские земли, а литовцы и крестоносцы жаждали захватить север. Несколько удачных битв против шведского флота и рыцарей Ливонского ордена предшествовали знаменитому Ледовому побоищу на Чудском озере. Так, 5 апреля 1242 года княжеское войско разбило представителей ордена. Согласно новгородской летописи, русские еще 7 верст гнали немцев по льду. По условиям мира Орден отказался от всех недавних завоеваний и уступил новгородцам часть Латгалии.

В 1245-м Александр, получивший прозвище Невский, разгромил войско литовских князей. После этого отца Александра Невского Ярослава вызвали в Золотую Орду и отравили. После смерти отца Александр получил киевский престол и «всю Русскую землю». Однако князь не поехал в разоренный город, а остался в Новгороде.

Папа римский Иннокентий IV дважды предлагал Александру Невскому подчиниться римскому престолу в обмен на защиту от кочевников. Князь даже принял двух кардиналов с буллой, но потом все же отказался от предложения: «Си вся съведаем добре, а от вас учения не принимаем».

В 1251-и, когда брат Андрей в союзе с Ярославом Тверским выступили против монголо-татар и бежали в Европу, Владимирское княжество отошло Невскому. Далее последовала череда стычек с литовцами. Невский также проявил себя как дипломат, заставив новгородцев провести монгольскую перепись и не вызывать гнев хана.

В 1262-го произошло антиордынское восстание во Владимире, Суздале, Ростове, Переславле, Ярославле и других городах. Александр Невский отправился в Орду, чтобы отговорить хана от резких действий. Поездка великого князя затянулась фактически на год. В Орде он сильно заболел. Вернувшись домой, он принял схиму под именем Алексия и скончался 14 ноября 1263 года. Митрополит Кирилл объявил о смерти князя словами: «Заиде солнце Русской земли».

Изначально Александр Невский был похоронен в Рождественском монастыре во Владимире. В 1724-м по приказу Петра I мощи Александра Невского, причисленного к лику святых, торжественно перенесены в Александро-Невский монастырь (с 1797 года — лавра) в Санкт-Петербурге.

Преподобный Александр Свирский

Преподобный Александр Свирский. Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Игумен Александр Свирский родился в 1448 году в деревне Мандера недалеко от Введено-Оянского монастыря. Родители его были небогатыми крестьянами. Когда мальчик подрос, его отдали в учение, но учеба не задалась. Его душа стремилась к Богу, и в 19 лет он тайком от родителей на 7 лет ушел на Валаам послушником.

В 1474-м принял постриг и получил имя Александр. Став монахом, он удалился в пещеру на острове, где провел в духовном подвиге почти семь лет. Позже на том месте появился скит Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, где можно увидеть ту самую пещеру и могилу, которую святой выкопал своими руками. В 1485-м Александр испросил благословения у игумена монастыря и отправился на озеро, так же называемое Святым. Позже здесь появилась обитель — Александро-Свирский монастырь.

За праведную жизнь и 25 лет в затворничестве и молитвах Господь наделил Александра Свирского даром чудотворения. Ему явилась Святая Троица. Александр беседовал с Господом и спрашивал у него, где поставить церковь. В 1506-м Александр стал игуменом Троицкого монастыря (сегодня Александро-Свирский монастырь).

Преподобный мирно отошел к Господу 30 августа 1533 года. А в 1545-м было составлено его жизнеописание. В 1547-м началось его почитание. Нетленные мощи Свирского были обретены в апреле 1641 года. Особенно почитались келья и колодка святого. Сохранилось описание, что паломники грызли эту колоду, чтобы избавиться от зубной боли. Из-за такого обращения в 1735-м по указанию Святого синода реликвию сожгли.

После революции, в 1918-м, мощи вскрыли по указанию властей, и записали, что якобы вместо них обнаружена восковая кукла. Но согласно сведениям Николая Коняева, председателя Православного общества писателей Санкт-Петербурга, чекисты, вскрывшие раку, были просто поражены сохранностью тела и приняли его за куклу. К счастью, мощи оставили на месте. Впоследствии была создана специальная комиссия для изучения мощей, которая постановила, что в раке находилась не кукла, а нетленное тело святого. После этого мощи увезли в целях борьбы с религией и поместили в часовне в Лодейном Поле, которую опечатали.

Позже мощи Александа Свирского оправили на кафедру нормальной анатомии Военно-медицинской Академии, где подтвердили, что это мумифицированное тело. К сожалению, экспонат музея академии не был должным образом описан и зафиксирован. Только благодаря энтузиастам музея ВМА и верующим людям, мощи преподобного сохранились. Мощи Александра Свирского передали церкви и в 1998-м к ним открыли доступ для поклонения. Сегодня они хранятся в Свято-Троицком Александро-Свирском мужском монастыре.

К Александру Свирскому обращаются за помощью в самых разных делах, и считается, что помогает он во всем: укрепить веру, наставить на путь истинный, найти свое предназначение. Просят его о даровании детей, о помощи детям в учении. Обращаются и с молитвами об исцелении, в том числе от глазных болезней. Немало свидетельств о чудесах, дарованных святым.

Александр Сытник или Александров день — традиции 12 сентября

В народе Александра называли Сытником, поскольку 12 сентября после строгого однодневного поста наступало время пышных застолий. На Александра Сытника пекли пироги, караваи, готовить любимые блюда и угощали ими гостей. Обязательно подавали ячменную кашу на молоке и свежий хлеб из зерна нового урожая.

На Сытника проводили обряд для будущего урожая — завивали ячменные стебли вместе с льняными и овсяными — заговаривали ниву.

Что можно делать 12 сентября

12 сентября принято вязать и собираться большими компаниями. Желательно угостить собравшихся пирогами. Этот день лучше других подходит для душевных посиделок в кругу друзей и рассказов о самом сокровенном.

Супружеские пары, мечтавшие о рождении мальчика, на праздник молились с просьбой исполнить их желание. Православные христиане верили, что Александр Свирский откликнется на их просьбу и подарит долгожданного наследника.

Что нельзя делать 12 сентября на Сытника

На Сытника запрещено сплетничать, клеветать и ругаться. Согласно поверью, те, кто нарушит запрет, рискуют навести на себя беду.

Также 12 сентября не рекомендуется обижаться и ревновать. Все негативные эмоции могут отразиться на будущем человека. Поэтому в день Сытника желательно забыть все плохое и настроиться на позитив. Дурной поступок, совершенный в этот день обязательно вернется.

На праздник также запрещается покупать новые вещи. Считается, что все покупки, совершенные на Сытника станут неудачными. Техника с большой вероятностью сломается, одежда порвется, а обувь испортится, поэтому лучше приберечь деньги и отправиться в магазин на следующий день.

С первым гостем в доме 12 сентября здороваться нельзя — к неудаче.

Также нельзя сушить постель, иначе приснятся дурные сны. Мелочь до полудня считать нельзя — к бедности. Нельзя мыть голову, существует риск, по поверьям, рано облысеть.

Народные приметы на 12 сентября