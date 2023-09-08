День города Москвы 2023: чем удивит белокаменная в свой праздник

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Во вторые выходные сентября первопрестольная торжественно отметит 876-й день рождения.

Ежегодно в начале осени Москва отмечает день рождения. Это повод еще раз вспомнить самые важные вехи истории столицы.

Датой основания города считается год его первого упоминания в летописях — 1147-й. В 2023-м столица России отметит 876-летие. В честь праздника на улицах первопрестольной пройдут многочисленные мероприятия. Мэрия столицы раскрыла дату проведения Дня города и запланированную программу.

Пятый канал выяснил, когда москвичи и гости Москвы отпразднуют это событие и чем порадуют организаторы торжества.

Какого числа День города Москва 2023

Днем основания Москвы считается 4 апреля 1147-го, когда о поселении впервые упомянули в летописях. Однако сегодня этот праздник отмечают в начале сентября.

Дело в том, что первый действительно масштабный День города в столице произошел в 1947-м по указу Иосифа Сталина. С тех пор Москва отмечает этот праздник в самом начале осени. У праздника «плавающая» дата, его отмечают либо в первую, либо во вторую субботу сентября.

День города в Москве празднуется в первую или вторую субботу сентября. © РИА Новости / Алексей Майшев

В 2023-м москвичи и гости столицы будут гулять на День города два дня: 9 и 10 сентября. В эти даты в парках, на площадях и улицах Москвы развернутся торжественные гуляния.

Программа Дня города в Москве

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День города Москва 2023 года пройдет более чем на 200 культурных площадках. Всего запланировано 420 мероприятий. Торжества состоятся в каждом округе, а самые масштабные, конечно, развернутся в центре города. Гостей ожидают мастер-классы, экскурсии, викторины, лекции, выставки, гастрономические шоу, благотворительные акции, кинопоказы под открытым небом и спортивные соревнования. Для участия в ряде активностей нужно заранее зарегистрироваться.

В программу Дня города в Москве также входят праздничные концерты с участием знаменитостей. Среди приглашенных звезд Юлия Савичева, Бурито, IVAN, Митя Фомин, Виктория Дайнеко, Мари Краймбери, группа «Фабрика», IOWA, DABRO и многие другие.

Где празднуют День города в Москве

День города в Москве в 2023 году пройдет во всех уголках столицы. Торжество развернется в парках, на площадях, в концертных залах первопрестольной. Главные и самые интересные активности пройдут в центре столицы: парке Горького и на Поклонной горе.

Словом, неважно, где вы окажетесь во вторые выходные сентября — в центре или в своем районе, праздник все равно окажется рядом. Можно будет принять участие в запланированных мероприятиях или просто погулять по украшенным улицам.

Одним из главных мест праздника станет ВДНХ. Там можно будет бесплатно покататься на нескольких аттракционах, и в том числе на главном колесе обозрения столицы «Солнце Москвы». Однако от желающих все равно потребуют билеты на посещение. Зарегистрироваться каждый сможет на сайте парка «Орион». Также москвичей и гостей столицы приглашают посетить организованные театрализованные шоу и фестивали.

Куда пойти на День города Москва:

Цветной бульвар;

Поклонная гора;

ВДНХ;

Парк Горького;

Сад «Эрмитаж»;

Парк «Сокольники»;

Гончаровский парк;

Перовский парк;

Олимпийский парк «Лужники»;

Музей-заповедник «Царицыно».

Посетителей олимпийского парка «Лужники» 9 сентября ждет технологическое шоу. Достижения инженерного искусства будут демонстрироваться под живое исполнение знаменитых артистов. Хедлайнерами мероприятия станет всеми любимая группа «Руки вверх!» Также в мероприятии примут участия звезды российского спорта. Организаторы сообщают, что в День города главная достопримечательность «Лужников» — футбольная арена — превратится в уменьшенную копию первопрестольной. Зрители станут свидетелями светового шоу и увидят на стенах здания карту столицы со всеми достопримечательностями.

На «Поклонной горе» 9 сентября ожидается масштабная концертная программа. Днем на специально установленную к торжеству сцену выйдут молодые исполнители, а вечером посетители смогут послушать любимые хиты в исполнении известных музыкантов.

В парке «Музеон» в праздничную субботу планируется грандиозный концерт. Перед слушателями выступят популярные молодежные коллективы.

В воскресенье жителей Москвы и гостей столицы будут ждать в «Измайловском парке». 10 сентября там пройдет вечерний концерт с участием знаменитых исполнителей Стаса Костюшкина, Яна Осипова, MIA BOYKA, группы «Пятеро» и других.

9-го сентября на 23-х площадках в 21:00 ожидается фейерверк. И это лишь малая часть подготовленных столичной мэрией сюрпризов!