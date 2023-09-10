Анна и Савва Скирдники: почему 10 сентября нельзя долго смотреть в зеркало

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Хотя в народе день Скирдников считался большим праздником, 10 сентября существовало множество запретов и предупреждений.

Православные христиане 10 сентября чтят память праведной Анны Пророчицы и преподобного чудотворца Саввы Крыпецкого.

Праведная Анна Пророчица

Святая Анна является единственной женщиной Нового Завета, которая названа пророчицей.

О праведной Анне сохранилось не так много сведений. Известно, что она происходила из колена Асирова и была дочерью Фануила. Анна была замужем и прожила вместе с супругом семь лет до его смерти. Она осталась вдовой, и больше никогда не связывала свою жизнь узами брака. Святая выбрала путь благочестия, «не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь».

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Когда Анне исполнилось 84 года, за свою скромную и праведную жизнь, соблюдение поста и непрестанную молитву она удостоилась чести видеть Младенца Иисуса Христа в Иерусалимском храме, куда его принесли Иосиф Обручник и Дева Мария.

Анна Пророчица стала свидетельницей того, как Симеон Богоприимец рассказал Деве Марии о предназначении ее ребенка, о том, что ее первенец в будущем станет Мессией и Спасителем мира. Услышав данные слова, пророчица начала славить младенца и разносить весть о том, что в мир пришел предсказанный Помазанник Божий.

О чем молятся Анне Пророчице

На Руси святая Анна Пророчица считается покровительницей девочек и женщин разных возрастов. Она помогает вдовам, монахиням, одиноким женщинам и младенцам. Считается, что к ней стоит обращаться в тех случаях, когда заболел ребенок, когда нужны сила и помощь, чтобы устоять перед искушениями и жить праведно, а также просить о смирении и помощи в одинокой жизни

В древнерусской традиции святая Анна изображалась на иконах Сретения Господня, чаще всего за спиной Богородицы, иногда в профиль с пророческим жестом или указывающим перстом на Христа. Чаще всего ее изображали пожилой женщиной с изможденным, сухим, морщинистым лицом.

Есть и другие ее изображения. Чаще всего они повествуют о событиях, случившихся уже после Сретения. На них Анна держит развернутый или свернутый свиток, в котором написано о скором избавлении всех живущих в Иерусалиме.

Преподобный чудотворец Савва Крыпецкий

О начале жизни, дате и месте рождения преподобного Саввы ничего неизвестно. Согласно житию, Савва появился на свет и принял иночество не в России (по одной из версий — в Сербии, по другой — монашеский подвиг принял на Афоне). Однажды он пришел в Снятогорский монастырь Пресвятой Богородицы, одну из старейших обителей Псковской земли, которая находилась недалеко от Пскова.

Здесь он и остался монахом, жил в строго аскезе и отличался добродетелями. Это принесло ему славу, которой Савва Крыпецкий не желал. Потому он отправился в другой монастырь — Спасо-Великопустынский на реке Толве (основан преподобным Евфросином около 1450 года). Евфросин принял гостя и тот стал исполнять при обители обязанности слуги — смиренно и ревностно. Но и здесь Савва не чувствовал себя на своем месте, потому он испросил у игумена благословение и удалился в абсолютно безлюдное место — в пустыню, к озеру под названием Крыпец.

Отшельника регулярно искушали бесы, но Савва Крыпетский победил их. А спустя некоторое время он возвел на месте своих духовных подвигов церковь во имя Святого Иоанна Богослова. Постепенно вокруг нее вырос монастырь, образовалась братия. Слава об обители вышла далеко за пределы региона. Псковский князь особенно уважал преподобного, много жертвовал на устроение обители, подарил ей земли, на которой она стояла, и озеро. А супруга князя получила от Саввы Крыпецкого исцеление от болезни.

Скончался Савва глубоким старцем 28 августа 1495 года. Его мощи были обретены в 1554 году после явления Саввы Крыпецкого одному из иноков его монастыря. Многие страждущие получали от мощей по молитве исцеление.

Савву почитали как защитника монахов. С этим была связана чудесная история, произошедшая уже после смерти святого. Однажды ночью воры хотели напасть на обитель и ограбить ее. Но им явился некий старец и грозно повелел покаяться. Воры в страхе бежали, а утром вернулись, чтобы узнать, кто это был. По словам монахов, это явился сам Савва. После этого главарь воровской шайки покаялся и принял постриг.

О чем молятся Савве Крыпецкому

Святого молят о заступничестве перед Господом, об исцелении от болезней родных и близких, о защите от врагов и стихийных бедствий, а также просят его укрепить дух, чтобы противостоять искушениям.

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь к концу XVII века обеднел. Но в начале XVIII века обитель восстановили к XX веку она была одной из богатейших. Но после революции монастырь закрыли и разграбили. До 1950-х в его зданиях размещались скотный двор и конюшня, потом хотели и вовсе уничтожить обитель, но, к счастью, он уцелел, а в 1960-м его признали памятником культуры.

В XXI веке обитель снова стала действующей, хотя вокруг нее по-прежнему нет крупных населенных пунктов и добраться сюда непросто. Здесь есть святой источник, и по-прежнему покоятся мощи преподобного Саввы, чудеса и исцеления от которых заносятся в специальную книгу. День памяти преподобного Саввы — престольный праздник обители.

Анна и Савва Скирдники — традиции 10 сентября

В народе Анну и Савву прозвали Скирдниками, поскольку именно 10 сентября принято вывозить с полей последние снопы и складывать их в скирды. Сохранилась поговорка: «Красно поле снопами, а гумно — скирдами».

Существовали и свои обычаи у этого праздника. Например, не советовали жениху ходить к родителям невесты — считалось, что такой жест принесет беду. Да и свататься не стоило, в прошлом люди верили, что брак удачным и крепким не получится.

Тем, кто торговал, не стоило на Скирдников идти на ярмарку с пустыми руками: лучше собрать в поле несколько колосков, а потом спрятать их среди товаров. Верили, что тогда все выложенное на прилавок разойдется особенно быстро и принесет барыши.

Что можно делать 10 сентября

Крестьяне считали день памяти Анны и Саввы Скирдников большим праздником, поэтому устраивали 10 сентября широкие гуляния — накрывали стол, пекли пироги и ходили в гости.

10 сентября идеально подходит для торговли и заключения сделок. Считается, что договоры, подписанные на Скирдников, с большей вероятностью станут прибыльными.

Что нельзя делать на Анну и Савву Скирдников

На Скирдников нельзя свататься и делать предложение руки и сердца возлюбленной. Желающим узаконить отношения лучше подождать следующего дня, чтобы заявить о своих чувствах.

Также 10 сентября лучше отказаться от длительных прогулок, особенно по незнакомым местам. Бытует поверье, что именно этого числа существует большой риск заблудиться.

На Анну Скирдницу женщинам запрещено работать. Считается, что необходимо посвятить время духовному развитию.

Также не рекомендуется долго смотреть на свое отражение не только в зеркало, но и в водную гладь. В старину верили, что если не воспринять запрет серьезно, то есть риск навлечь на себя тяжелые беды, из-за которых не останется сил даже «окинуть себя взором».

Чаще всего Анну Пророчицу просят об утолении печали, об избавлении от душевной скорби, бед, напастей. Именно поэтому 10 сентября нельзя предаваться грустным мыслям.

Категорически запрещается задумывать зло по отношению к другим людям или месть. Считается, что это вернется к недоброжелателю в пятикратном размере.

По-прежнему не рекомендуется ходить в лес в одиночку — весь сентябрь там хозяйничает леший. Если пойти очень нужно, то стоит взять с собой угощение и оставить в лесу на пеньке.

Не стоит на Скирдников давать обещания — скорее всего, сдержать их не удастся.

Приметы на 10 сентября