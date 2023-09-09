Два Пимена и Анфиса Рябинница: как 9 сентября сделать из рябины оберег для дома

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Множество примет на 9 сентября связаны с рябиной. Выполнение одного нехитрого ритуала с ней привлечет счастье и удачу на весь год.

9 сентября православные верующие чтят память двух Пименов — преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского.

Пимен Великий

Святой Пимен жил в Египте в IV–V веках. С юношеских лет он чувствовал тягу к уединению и одиночеству. Дав обет молчания, он принял иноческий постриг в Скитском монастыре. Вместе с ним подвизались и двое его братьев Анувий и Паисий.

В 407 году обитель оказалась разрушена после набега берберов, и монахи были вынуждены переселиться в развалины языческого храма Теренуфис, где стали настолько строгими подвижниками, что даже отказали встретиться с матерью, когда та пришла навестить их.

Особенной добродетелью из трех братьев отличался Пимен. Слава о нем распространилась по всей стране, сам же монах был чрезвычайно скромен. Он прожил 110 лет и после смерти был признан святым угодником Божиим и назван Великим.

Пимен Палестинский

Пимен Палестинский жил в VI веке отшельником в пустыне Рува, в пещере. О нем рассказывают святые отцы Софроний и Иоанн в собрании назидательных рассказов о жизни отшельников «Луг духовный».

Согласно изложению, однажды к Пимену пришел инок Агафоник. После беседы он остался ночевать в одной из пещер, а утром пожаловался Пимену на холод. Отшельник же ответил ему, что сам холода не заметил, хотя и был наг.

Агафоник попросил рассказать, как же он спасся от стужи. И тогда Пимен сказал: «Пришел лев, лег около меня и согрел тело мое, однако, знай, сын мой, что я буду съеден зверями… Когда я жил в мире на родине моей, то я был пастухом овец; однажды, когда я пас овец, мимо моего стада проходил некоторый муж; мои псы напали на него и растерзали. Я мог спасти его от псов, но не сделал этого. И узнал я, по откровению Божию, что и я должен умереть такою же смертью, — именно буду растерзан зверями».

Так все и произошло спустя три года.

Два Пимена или Анфиса Рябинница

В народе 9 сентября прозвали днем двух Пименов или Анфисой Рябинницей. О мученице Анфисе (Анфусе) Новой известно очень мало — она пострадала за веру и по­сле же­сто­ких пы­ток бы­ла утоп­ле­на в ко­лод­це.

Рябина издревле считалась на Руси мощным оберегом, поэтому крестьяне относились к деревьям и ягодам с особым почтением. Считалось, например, что три растущие возле дома рябины надежно защитят его от пожара. А рябиновое дерево под окном убережет от людской зависти. Тот же, кто срубит рябину, скоро заболеет и умрет.

На Анфису Рябинницу старались нарвать как можно больше гроздей рябины и подвесить их дома под крышей, чтобы обеспечить себе удачу и счастье на весь год.

Что нельзя делать 9 сентября

Считается, что на Рябинницу нельзя ничего подбирать на перекрестке — вещь может хранить в себе негативную энергетику.

От крупных покупок 9 сентября лучше отказаться. День не подходит для шоппинга, и приобретенный товар радости не принесет. Также на Анфису Рябинницу не принято одалживать деньги — их вернут не скоро.

Не слишком удачна дата и для сватовства.

Нежелательно на двух Пименов долго стоять на пороге — в дом могут проникнуть негативная энергетика и неприятности.

Сквернословить строго запрещено. Ругань и негатив, исходящие 9 сентября, скоро вернутся обратно к тому, кто произнес бранные слова.

Что можно делать на Анфису Рябинницу

На Анфису Рябинницу по традиции делали оберег из рябиновой веточки — ее вешали над входной дверью или под крышей.

Праздник также идеально подходит для хорошего улова: рыбы будет много, а настроение от рыбалки станет на высоте.

Приметы на двух Пименов