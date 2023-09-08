Адриян Осенний и Наталья Овсянница: какие блюда традиционно готовили 8 сентября

Фото: www.globallookpress.com / Daniil Ivanov

С 8 сентября убавляется примерно на три часа от летнего солнцестояния. На Руси заканчивали уборку овса и начинали подготовку к зиме.

8 сентября чтут память мучеников Адриана и Наталии. В народе их позвали Адрияном Осенним и Натальей Овсянницей.

Святые мученики Адриан и Наталия Никодимские

Согласно преданию, святые Адриан и Наталия жили в Никомидии Вифинской при императоре Максимиане в IV веке. Они вступили в брак молодыми, всего за год до своей трагической кончины.

Правитель поддерживал гонения на христиан и обещал награды тем, кто будет указывать на поборников христианской веры и приводить их на суд. По одному из доносов солдаты взяли 23 христианина, скрывавшихся в пещере. Их подвергли пыткам, принуждали поклониться идолам, а затем привели в судебную палату, чтобы записать их имена и ответы.

Адриан в то время был начальником судебной палаты. Увидев страдания и мужество верующих, он воодушевился и сказал писцам, что он тоже христианин и с радостью умрет за веру в Бога. Об этом донесли императору.

Смельчака бросили в темницу. Его жена Наталия сама была тайной христианкой. Она приходила к мужу в темницу и укрепляла его веру. За порукой других мучеников Адриана отпустили из темницы сообщить супруге о дне казни. Наталия подумала, что он отрекся от Христа и его отпустили на свободу, и не хотела впускать его домой. Тот убедил жену, что он не бежал от мучений, а пришел известить ее о дне своей кончины.

Адриана жестоко истязали, однако на все призывы отказаться от христианской веры он отвечал отказом. Жена не переставала укреплять мужа. Она просила его принести за нее первую молитву Богу, чтобы ее не принудили выйти замуж за язычника после его смерти.

Мученика жестоко казнили, а тело хотели сжечь, однако поднялась сильная гроза, и печь погасла. Многих палачей поразило молнией. Вдова после смерти супруга скрывалась в Византии. Там ей явился во сне святой Адриан и сказал, что она будет скоро упокоена Господом. Вскоре она преставилась.

Наталья Овсяница и Адриян Осенний — традиции на 8 сентября

С Натальи Овсяницы на Руси начинали косить овес. Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол — под образа, чтобы в жилище не проникли злые духи.

Также хорошим оберегом считали крестик, сделанный на Адрияна Осеннего из двух веточек этого дерева. Рябиновый крест даже дарили молодым, которые играли свадьбу 8 сентября.

На Наталью Овсяницу хозяйка обязательно угощала всех их деженем — овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами. Также на Овсяницу насыпали много овса лошадям.

С 8 сентября день убавляется примерно на три часа от летнего солнцестояния. В народе примечали: «Петр и Павел на час день убавил, Илья Пророк два уволок, а Адриян и Наталья три утащили, канальи».

Что можно делать 8 сентября

8 сентября принято готовить блюда из овса, например, блины, кисель и овсяное печенье.

Все представительницы слабого пола 8 сентября молились святой Наталие — на Руси верили, что Овсянница поможет сохранить в семье счастье и любовь, а незамужним девушкам пошлет хорошего супруга.

Девочек, которые рождались в этот день, обязательно называли Натальями.

Что нельзя делать на Адрияна Осеннего

Запрещалось 8 сентября ходить босиком — полагалось, что на Адрияна Осеннего нечистая сила может ухватить человека за голую ногу и утащить его в свой мир. Также категорически запрещалось ругаться, в особенности — употреблять матерные слова.

Кроме того, 8 сентября нельзя отказывать в помощи нуждающимся и злиться на родственников.

Женщинам запрещено 8 сентября ходить в лес — можно легко заплутать и сгинуть.

Нельзя переедать или есть дорогостоящие блюда и изысканную пищу. Иначе это приведет к проблемам с финансами.

Приметы 8 сентября