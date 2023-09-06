Евтихий Тихий: почему 6 сентября опасно смотреть на зарю и ходить одному в лес

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На Руси верили, что 6 сентября лучше провести в домашних хлопотах или устроить посиделки.

Православные христиане 6 сентября вспоминают ученика Иоанна Богослова, мученика Евтихия. После смерти он был зачислен в сонм 70 младших апостолов.

Священномученик Евтихий

Евтихий родился в Севастии Палестинской и жил в I–II веках. Однажды, услышав проповедь о Спасителе, Евтихий уверовал и сделался учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а затем, познакомившись с апостолом Павлом, начал проповедовать вместе с ним.

Выпавшие на его долю страдания он мужественно перенес. Етихия морили голодом, пытались сжечь, тело строгали железом, отдавали на съедение диким животным, но ничто не могло пошатнуть его веру. Окончил священномученик свой путь в родном городе, где его усекли мечом в начале II века.

Евтихий за свои труды наравне с остальными был назначен старшими проповедниками епископом. После смерти святого причислили к лику 70 младших апостолов.

Явление Пресвятой Богородицы Сергию Радонежскому

Также 6 сентября церковь празднует явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому. Чудесное событие произошло приблизительно в 1385 году, в одну из пятниц Рождественского поста.

Глубокой ночью Сергий Радонежский весте с келейником Михаилом совершал молитву, а после присел отдохнуть и сказал, обращаясь к Михаилу: «Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение». Сразу после этих слов некий голос произнес: «Пречистая грядет». И тут же разлился кругом чудесный свет, и Сергий Радонежский увидел Богородицу вместе с апостолами Петром и Павлом.

Склонившись, он услышал: «Не бойся, избранниче Мой! Я пришла посетить тебя. Не скорби более об учениках своих и об этом месте. Молитва твоя услышана. Отныне всем будет изобиловать твое жительство, и не только в дни твоей жизни, но и после твоего отшествия к Богу неотступно буду от твоей обители, подавая ей неоскудно все потребное и покрывая ее во всех нуждах». И исчезла.

После преподобный Сергий Радонежский призвал двух своих учеников, Исаакия и Симона, и сообщил им радостную весть. Вместе они совершили благодарственную молитву. Память о чуде хранилась иноками Троицкой обители.

Когда 5 июля 1422 года в обители чудесным образом обрели мощи святого Сергия Радонежского, на его гробе поставили икону явления Богоматери, которая впоследствии почиталась как святыня. Ее неоднократно воспроизводили, и многие ее списки почитаются. Иван Грозный брал ее в походы на Казань в 1552 году, а царь Алексей Михайлович — в польский поход (1657 год), а в 1812-м она была послана московскому ополчению. Была она и с войсками на Русско-японской войне. Она почиталась как заступница русского войска.

Евтихий Тихий — традиции 6 сентября

В народном календаре 6 сентября называли Евтихием Тихим, потому что в этот период можно было наблюдать тихие безветренные зори. Существовало поверье, согласно которому заря предостерегает и окликает всякого, кто собирается в лес в одиночестве. Поэтому на Евтихия в лес не ходили, боялись заблудиться или встретиться с лешим.

На Евтихия крестьяне просили спокойную, безветренную погоду, чтобы лен успел дозреть в начале сентября и получился хороший урожай.

В деревнях 6 сентября устраивали посиделки, собираясь дома у одиноких людей. Женщины коротали дни за рукоделием, исполняли дома песни и делились интересными историями с соседками.

Что нельзя делать 6 сентября

На Руси 6 сентября считалось опасным ходить в лес или к воде в одиночестве. Крестьяне старались не выходить из дома. По поверьям, на Евтихия Тихого нечисть обретала смелость и, пользуясь душами людей, которые умерли не своей смертью, могла погубить человека. Гуляющий по лесу мог услышать пугающие звуки или стать зачарованным блуждающими огоньками. Поэтому запрещалось далеко уходить от дома, а тем более отправляться в путешествие.

Также не стоило завидовать, обсуждать кого-то и сплетничать. Возиться с тестом стало под запретом. Боялись также и острых предметов. Считалось, что порезаться — к несчастью.

Существовало поверье, что на Евтихия Тихого нельзя смотреть на зарю: что если выглянуть в окно на ранней заре, то это приведет к тяжелой болезни или большому несчастью.

Что можно делать 6 сентября

Обычно 6 сентября люди отправлялись группами на тихую охоту — за грибами.

Верили, что если ночь ясная, это сулит хорошую погоду. А дождь днем предсказывал хороший урожай на будущий год.

Приметы 6 сентября