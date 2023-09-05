Луп Брусничник: почему 5 сентября нельзя мыть полы и пылесосить

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К 5 сентября поспевала брусника, поэтому крестьяне шли в лес собирать ягоду, которую многие хозяйки заготавливали на зиму

5 сентября верующие чтят память мученика Лупа Солунского (Фессалоникийского), который был верным соратником и последователем Димитрия Солунского.

Мученик Лупп Солунский

Святой Лупп жил на рубеже III–IV веков в греческом городе Фессалоники и был верным слугой преподобного Дмитрия Солунского.

Лупп стал свидетелем мученической смерти своего господина и забрал его окровавленную тунику и императорский перстень, обагренный кровью. Впоследствии силой этих святынь и именем Дмитрия Солунского Лупп совершил множество чудес, чем укрепил веру христиан.

По церковному преданию, святой Лупп разбил идолов на языческом капище, за что подвергся преследованиям. Император Максимиан Галерия повелел арестовать его и подвергнуть мучениям, а затем казнить. Во время казни Лупп не сопротивлялся, а лишь непрестанно молился Богу, чтобы прежде чем он покинет земной мир, над ним было совершено таинство крещения.

Каково было удивление присутствующих, когда над святым собралось дождевое облако и полилась вода. Получив силу святого духа, Лупп стойко выдержал все мучения, после чего был обезглавлен.

Луп Брусничник — традиции 5 сентября

На Руси к 5 сентября поспевала брусника, поэтому в народе святого прозвали Брусничником. Эта ягода очень ценилась и ценится за лечебные свойства, поэтому сбор брусники стал обязательной традицией в каждой семье, обычно этим занимались женщины и дети.

Полезную ягоду хозяйки мочили на зиму и использовали в качестве гарнира, начинки для пирогов, блинов или десерта с медом или сахаром. Сок из ягод применяли при простуде и туберкулезе; из листьев варили чай, помогающий при болезнях кишечника и печени.

В ночь на Лупа Брусничника могли начаться первые заморозки, поэтому в народе говорили: «Луппов мороз морозит нос» и «Лупенские заморозки на овес садятся, брусникой сластятся».

После 5 сентября в деревнях торопились убрать лен, потому что крестьяне считали, что «на Лупа лен лупится».

Что можно делать 5 сентября

На Лупа Брусничника рекомендуется заниматься обычными делами. Все должно пройти по заранее задуманному плану — спокойно и без происшествий.

Это благоприятный день для заключения брака и создания семьи — союз станет крепким и гармоничным.

Что нельзя делать на Лупа Брусничника

Не стоит одалживать ни деньги, ни вещи. Иначе вместе с одалживаемым человек заберет у вас покой и удачу.

Не надо жаловаться на жизнь, обстоятельства, близких. Любому недовольству не время. Важно принимать все таким, как есть.

По приметам на Лупа Брусничника нельзя резко менять свою жизнь, например, искать новое место работы. Не рекомендуется лениться, строить планы на будущее, начинать новые проекты. Все это также может сильно помешать исполнению задуманного.

Также запрещено подметать, мыть пол и пылесосить. Такие действия могут навлечь трудности в жизни. Не рекомендуется 5 сентября брать в руки колюще-режущие предметы без какой-то необходимости. Если это сделать все-таки пришлось, необходимо быть очень аккуратным и не совершать резких движений.

На Лупа Брусничника лучше не сплетничать и не раскрывать даже свои секреты другим людям.

По древним поверьям, женщинам на Брусничника ни в коем случае нельзя делать прическу, долго расчесываться и делать с волосами различные ухаживающие манипуляции. Считается, что это может привести к бесплодию.

Наши предки также считали, что в день Лупа Брусничника стоит быть аккуратнее и не наступать в грязь, а иначе с испачкавшимся человеком 5 сентября может случится что-нибудь опасное.

Народные приметы на 5 сентября