Самойлов день: почему 2 сентября мужчин принято кормить жареной картошкой с грибами

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2 сентября православные христиане вспоминают пророка Самуила. Святой считается покровителем и защитником всех мужчин.

2 сентября православные верующие чтят память библейского пророка Самуила. В народе праздник называют Самойлов день.

Пророк Самуил

Пророк Самуил жил в XI веке до нашей эры за 1146 лет до Рождества Христова и был последним, 15-м, и знаменитейшим из судей израильских. Судьями назывались люди, пользовавшиеся особым авторитетом у израильтян.

В переводе имя Самуила означает «Услышанный Богом» или «Выпрошенный у Бога». Мать будущего пророка не могла должно зачать и поэтому молилась, чтобы ей ниспослали ребенка. Когда Самуилу исполнилось три года, мать отправилась с ним в Силом и отдала его в скинию на попечение первосвященника Илия. С юных лет Самуил мог предрекать различные события. Так, в 12 лет ему было откровение, что Бог покарает весь дом Илия за то, что он не контролирует своих сыновей, а те творят нечестивые дела.

Пророчество сбылось, когда филистимляне убили 30 тысяч израильтян, одержали победу и захватили ковчег завета. Узнав об этом, Илий скончался. После этих событий судьей стал Самуил. Пророк собрал весь народ на большое покаяние, потому что при Илие люди жили, нарушая заповеди, и потому Израиль пришел в упадок.

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При нем филистимляне сами вернули ковчег, а израильтяне вернулись в захваченные города. Самуил организовывал «пророческие школы» — особые общины, целью которых было поддерживать дух и духовность в народ и просвещать его.

У пророка Самуила было двое сыновей — Иоиль и Авия, он поставил их судьями над Израилем. Но они не имели той же честности и благородства, что их отец, и были корыстолюбивы. И народ Израиля потребовал от Самуила, чтобы он выбрал им достойного царя вместо таких судей.

По мнению пророка, это говорило об упадке народа, ибо до того им руководил Бог, доводя свою волю посредством святых избранников. Своей просьбой народ отверг Бога. Самуил предвидел, что царь станет деспотом, а народ рабом, а на его молитвы Господь не ответит. Первым царем стал Саул, но он был жесток и вел греховную жизнь, и вместо него Самуил помазал на царство царя Давида.

Пророк умер в 88 лет, а в 406 году его мощи были перенесены из Иудеи в Константинополь. По преданию именно Самуил составил Книгу Судей.

Самойлов день — традиции 2 сентября

На Руси 2 сентября называли Самойловым и считали мужским праздником. Жены готовили большой обед, дочери дарили отцам вышитые новые рубашки.

Хозяйственные работы не прекращались, в деревнях собирали последний урожай — морковь и свеклу. Сохранилась и поговорка: «Пора-свекольница — девкам невольница». Бытовало поверье: чем ниже хозяйка наклониться к грядке, тем больше сил от нее получит.

Также ходили в лес за поспевшими опятами (не советовали собирать грибы по одиночке, чтобы не попасть к нечистой силе). Традиционно 2 сентября во всех домах жарили картошку с грибами — считалось, что это блюдо привлечет богатый урожай и сытую зиму.

Также на столе обязательно присутствовала свекла — этот овощ традиционно считался «девичьим». В основном уборкой свеклы занимались молодые незамужние девушки. Даже существовало поверье: красоты обретет больше та невеста, что «больше свекольнице кланяется». Поэтому свекольные блюда ставили на стол в надежде, что незамужние дочери семьи вскоре обретут свое счастье.

Что нельзя делать в Самойлов день

Категорически запрещалось оставлять детей без присмотра. К ребенку, оставленному одному даже на несколько минут, могут прийти злые духи, которые в лучшем случае сильно напугают малыша. В худшем случае, верили наши предки, нечистые силы могут наслать на него страшные болезни.

Также настоятельно не рекомендовалось стричь 2 сентября волосы и ногти — считалось, что таким образом можно укоротить свою жизнь.

Ругаться в Самойлов день не стоит. Причем плохой приметой считается не только открытый конфликт, но и любой способ выяснения отношений.

Избегали на Руси в Самойлов день и принятия решений, связанных с любовью и семейной жизнью — дата считалась неподходящей для сватовства и разговоров о возможной свадьбе.

По приметам, в Самойлов день даже не стоит заводить знакомства — новый человек в будущем может навредить.

Что можно делать 2 сентября

Пророк Самуил — заступник и покровитель всех мужчин. Поэтому в Самойлов день желательно порадовать кого-либо из представителей сильного пола в семье — сына, брата, отца, мужа и так далее.

Народные приметы 2 сентября