Миронов день или Вдовьи помочи: зачем 30 августа сжигать старые вещи

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В этот день в России всегда было принято помогать семьям, потерявшим кормильца, и устраивать дома ревизию вещей.

Православные христиане 30 августа чтят память священномученика Мирона Кизического. Святой Мирон считается образцом терпения и преданности Богу, потому и молят святого о даровании душевных сил и крепости духа.

Мирон Кизический

Святой жил в III веке в греческом городе Ахайя и происходил из богатого знатного рода. Свою жизнь он посвятил служению Богу и людям, являясь пресвитером Ахеи во времена правления императора Декия. Нраву он был кроткого, но всегда твердо отстаивал права прихожан.

Однажды во время рождественского богослужения в храм ворвались посланные главой города солдаты. Обвинив собравшихся в ереси, они собирались арестовать христиан и доставить на суд к префекту. Но Мирон встал на защиту единоверцев, за что был схвачен и подвергнут истязаниям в городе Кизик.

Мученика подвесили на дыбе, тело его строгали раскаленным металлическими гребнями, а кожу резали на ремни. Но Мирон Кизический отказался поклоняться языческим богам и во время пыток пел псалмы и молился. Все присутствующие услышали с неба голос: «Твоя битва скоро завершится. На Небесах тебе уготован престол». Это слышали все собравшиеся.

После ночи в темнице его бросили на съедение диким зверям, но те не тронули святого, а одна из львиц перегрызла его путы. После святого бросили в печь, но его молитвами пламя погасло. Не выдержав такого зрелища, правитель города наложил на себя руки. Наконец солдатам пришлось отрубить ему голову. Соратники забрали останки мученика и похоронили недалеко от места казни.

День Мирона или Вдовьи помочи

Поскольку за несколько дней до этого, 21 августа, чтили память Мирона Критского, позванного Мироном Ветрогоном, то для различия праздников, 30 августа называли просто Миронов день.

В это время начинался листопад, усиливались ветра. Во многих областях сеяли озимые, о чем сохранилась поговорка: «На Мирона не отсеешься — на следующий год соберешь одни цветочки».

Второе название праздника — Вдовьи помочи. Сохранилась в народной памяти и поговорка: «На вдовий двор — хоть щепку кинь» (что означало: хоть немного, но помоги). По традиции 30 августа все мужчины селения оказывали помощь вдовам, сиротам и обездоленным. Нельзя было отказывать нуждающимся в помощи, ведь святой Мирон был примером милосердия.

Еще одной народной традицией этого дня было сжигать старые вещи, чтобы с ними ушли болезни, печали и невзгоды. Кроме того, считалось, что не стоит ходить на кладбище — якобы 30 августа мертвые ходят к друг другу в гости, и не стоит им мешать.

Что можно делать 30 августа

На Вдовьи помочи считалось обязательным проявить внимание к нуждам вдов, сирот и вообще обездоленных. Мужчины приходили помочь им по хозяйству, рубили дрова, женщины приносили продукты.

А у себя дома 30 августа принято заниматься заготовками на зиму.

А еще в этот день сжигают все старые и ненужные вещи. Считается, что вместе с ними из дома уходят все обиды и печали. Для закрепления эффекта, чтобы защитить свое жилище от злых сил, рекомендуется подвесить под потолком ношеную обувь (в древности под крышу вешали лапти). И чем больше — тем лучше.

Что нельзя делать 30 августа

В Миронов день категорически запрещается навещать на кладбище умерших и поминать в доме черта. Нельзя ссориться с близкими, кричать на них и обижаться. Также не стоит отказывать нуждающемуся в помощи.

Если вы хотите узнать, что вас ждет в будущем, гадания также стоит отложить, поскольку это неподходящий день для привлечения мистической силы.

Народные приметы на 30 августа