Тихон Страстной: почему 26 августа важно навести порядок в доме и подполе

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26 августа по традиции принято наводить порядок в нежилых помещениях и пресекать любые конфликты.

Ежегодно 26 августа православная церковь вспоминает преподобного Максима Исповедника и Тихона Задонского, прозванного в народе Страстным из-за иконы Божией матери, которую также прославляют в этот день.

Тихон Задонский

Святой Тихон (в миру Тимофей) родился в первой половине XVIII века в Новгородской губернии и был родом из бедной семьи и после смерти отца работал за еду, питаясь в основном только хлебом. Мать помогла сыну поступить в новгородскую духовную школу, где его нарекли фамилией Соколов. После окончания семинарии Тихон решил постричься в монахи в возрасте 34 лет и был назначен префектом семинарии. После переведен в тверскую духовную школу.

Позже Тихон стал архимандритом Тверского Желтикова Успенского монастыря, затем ректором Тверской семинарии и одновременно настоятелем Отроча монастыря.

Был рукоположен в епископа Кексгольмского и Ладожского, а также Воронежского и Елецкого. Святой готовил новых пастырей, стал автором системы духовного образования и строил храмы.

В Воронеже святитель искоренил древний языческий обычай — празднование в честь Ярилы. В пределах расположения войска донских казаков он открыл миссионерскую комиссию для обращения раскольников к Православной Церкви.

Управляя обширной епархией, святитель часто проводил ночи без сна. Вскоре вынужденно из-за слабого здоровья оставил управление епархией и удалился на покой в Толшевский монастырь, а после в Богородицкий монастырь города Задонска. С глубокой мудростью он развил идеал истинного монашества.

Жил Тихон Задонский очень просто: спал на соломе, накрываясь овчинным тулупом. Всю свою пенсию и приношения почитателей отдавал бедным. Однажды юродивый Каменев ударил святителя по щеке со словами «не высокоумь» — и святитель, восприняв это с благодарностью, ежедневно кормил юродивого.

За подвиги самоотречения и любви Тихон Задонский получил дар видения. Несколько раз в но сне он видел Богородицу в небе и предсказал много из будущей истории России, в частности победу в Отечественной войне 1812 года.

Тихон скончался на 59-м году жизни, за неделя предвидя скорую смерть.

Максим Исповедник

Максим Исповедник. Фото: patriarchia.ru

Максим Исповедник родился в конце VI века в знатной константинопольской семье. Воспитываясь в духи христианства, он сочетал в себя все лучшие качества глубоко верующего человека. В юности он получил разностороннее образование.

Когда на престол взошел император Ираклий, он оценил достоинства Максима и его христианские добродетели и сделал своим первым секретарем. Однако преимущества высокого положения и деньги никогда не прельщали святого. Спустя три года он оставил должность ради служения Господу и стал монахом в обители Богородицы в Хрисополе под Константинополем.

Вскоре он стал игуменом монастыря, но и в этом сане Максим Исповедник оставался простым монахом. Преподобный со своим учеником Анастасием перебрался в Георгиевский монастырь в Кизике. В нем Максим положил начало своим первым аскетическим произведениям о молитве, бесстрастии и милосердии.

В 626-м Константинополь атаковали персы и авары, и после этого преподобный поселился на Крите, где прожил некоторое время. Затем перебрался на Кипр и окончательно поселился в Карфагене, где познакомился с преподобным Софронием, который стал его учителем. Вместе с ним Максим Исповедник начал вести борьбу против еретических учений. За это они подверглись гонениям и преследованиям. Однако это не остановило их, под угрозой собственной жизни Софроний выступал за истинную веру.

После его смерти Максим продолжил выступать в защиту истине о Христе. С приходом нового папы римского Мартина I настроения в обществе поменялись. И хотя власть по-прежнему поддерживала монофелитов, большинство христиан отвергало декреты императора. В 646 году Мартин I собрал собор, на котором осудил монофелитство. Тогда же Максим переехал в Рим.

Вслед за па­пой Мар­ти­ном I, Мак­сим Ис­по­вед­ник был аре­сто­ван по­слан­ца­ми им­пера­то­ра Кон­стан­та II, под­верг­нут су­ду в Константинополе как государственный пре­ступ­ник (воз­му­ти­тель гра­ж­дан­ско­го и цер­ков­но­го ми­ра) и в 655-м от­прав­лен в ссыл­ку во Фра­кию. В 662-м его подвергли новому суду, а затем сослали на Кавказ, где он вско­ре умер.

Что можно делать на Тихона Страстного

Традиционно 26 августа православные ходят в церковь и молятся «Страстной» иконе Божьей Матери. Просят самое разное — спасение от стихийных бедствий, недугов и порчи. На Руси было принято пройтись с иконой по дому, а затем заглянуть и в хлев.

Страстная икона Божией Матери. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В деревнях и селах 26 августа было принято проводить большую уборку во всех хозяйственных помещениях. Крестьяне убирались в погребах и готовили их к новому урожаю. В погреба завозили свежую просушенную солому. Зерно, картофель и другие заготовки окуривали дымом от тлеющего пучка чертополоха и читали молитвы-обереги. У заготовленного сена проводили ритуал для защиты от гнили, а зерно «чистили» чертополохом и молитвой.

На святого Тихона также было принято просить прощение и отпускать обиды.

На Руси Тихон Страстной считался защитником людей от уныния, беснования, депрессии. Ему было принято молиться об умиротворении души.

Что нельзя делать 26 августа

На Тихона Страстного запрещалось ругаться. Если кто-то шел на конфликт, следовало промолчать и уйти прочь. Считалось, что если в эту дату не отпустить старые обиды, то они будут тревожить душу до самой смерти.

Приметы на день Тихона Страстного