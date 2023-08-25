Фотя Поветенный: как 25 августа гадать на будущего мужа

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В народе 25 августа также называли днем Святого огня и соблюдали одно особое правило, связанное с пламенем костра.

25 августа православная церковь почитает день памяти мучеников Фотия и Аникиты, приходившимися друг другу родственниками — племянником и дядей.

Аникита и Фотий

Святые Аникита и Фотий были родом из Никомидии и жили в III–IV веках. Аникита был военным сановником во времена правления Диоклектиана. Увидев, что император установил орудие пыток для устрашения христиан прямо на городской площади, он воспротивился этому, чем навлек на себя гнев императора.

Разгневанный правитель приказал мучить святого, а потом бросить диким зверям на съедение, но выпущенный лев не кинулся на него, а, наоборот, стал ласкаться.

По молитве святого случилось землетрясение и обрушился языческий храм Геркулеса, погребя под собой многих язычников. Палач, которому было велено обезглавить Аникиту, сам рухнул без сознания.

Затем Аникиту стали жечь огнем, но пламя вновь и вновь угасало, не причиняя вреда святому, его пытались колесовать, но колесо как по волшебству останавливалось. Мученика бросили в кипящее олово, но оно тут же остыло.

Видя все это, племянник Аникиты Фотий громко приветствовал дядю и во всеуслышание закричал, что языческие боги — ничто. За это обоих отправили в темницу и стали уговаривать отречься от Христа. Но все было тщетно. Их привязали к диким коням и пустили тех вскачь, но мученики остались невредимы. Их заперли в раскаленной бане, но здание обвалилось.

Тогда их вместе с сотней других христиан бросили в растопленную печь. Произошло это в 305 году. Когда люди увидели, что огонь не тронул тела мучеников, вдохновившись этим чудом многие язычники уверовали во Христа.

25 августа — Фотя Поветенный

Этот день на Руси был прозван Фотей Поветенным. 25 августа крестьяне занимались уборкой нежилых помещений для хранения корма, земледельческих орудий, дровней, телег и других хозяйственных принадлежностей. Такие пристройки назывались поветями, отсюда и название праздника.

По поверью, было недопустимо, чтобы «на поветях черт ногу переломил».

«Фотя Поветенный хозяину покоя не дает — на поветь зовет», — говорили мужики в старину.

На Фотия случались первые заморозки, но их особо не пугались, ведь почти весь урожай уже был собран.

Во многих областях 25 августа сеяли озимые. Крестьяне с утра примечали: если выпал иней, значит, можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если было дождливо — не стоило надеяться на длинное бабье лето.

Также на Руси этот день звали днем Святого огня (название, возможно, связано с кончиной мучеников в пламени).

Было поверье на Фотю Поветенного: если девушка хочет увидеть будущего супруга, то перед сном должна положить под подушку белый носовой платок. А еще считалось, что если на Фотия девушка не посетит церковь, то замуж ей не удастся выйти очень-очень долго.

Что нельзя делать 25 августа

На Фотю Поветенного бытовало особенное поверье: категорически нельзя протягивать ребенку пищу через костер — он может стать вором.

Не ссорьтесь с близкими — день сулит долгую разлуку.

Считается, что 25 августа не подходит для шумных вечеринок и алкогольных возлияний, к тому же продолжается пост.

Что можно делать на Фотю Поветенного

Считается, что к 25 августа поспевает черемуха и ее можно собирать, чтобы потом долгими зимними вечерами радовать себя пирогами с черемухой и довольно экзотическим вареньем из этих ягод с твердой крупной косточкой.

Народные приметы на 25 августа