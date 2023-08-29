Ореховый или Хлебный Спас: что обязательно должно быть на столе 29 августа

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Церковное название праздника — перенесение в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. А в народе его называют Ореховый Спас, Хлебный Спас, Спас на холсте или Холщовый Спас.

Православные христиане 29 августа отмечают третий Спас. В народе этот день называют Ореховым или Хлебным Спасом.

Церковное название праздника — перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, поэтому он еще называется Спасом на холсте или Холщовым Спасом.

О глубоком значении и традициях одного из значимых православных праздников эксклюзивно Пятому каналу рассказал настоятель Храма в честь святых новомучеников и исповедников Церкви русской протоиерей Кирилл Каледа.

Что такое Ореховый Спас

Ореховый Спас, объединивший христианские и народные традиции, считают днем благодарения Господу за урожай зерновых и орехов.

Спас называют ореховым потому, что с этого дня можно есть орехи, которые поспевают к этому времени — первый ореховый сбор, по традиции, освящают в церкви.

Ореховому Спасу предшествуют Медовый и Яблочный — дата каждого праздника из года в год остается неизменной — 14 и 19 августа. За каждым Спасом стоят свои история и традиции, но все они связаны с Иисусом и с его деяниями.

Ореховый наиболее важен из всех трех Спасов, хотя не так популярен, как два предыдущих.

Второе и основное название праздника — Хлебный. В этот день, по традиции, заканчивается уборка хлебов и печется первый каравай из муки нового урожая. Хлеб относят в храм для освящения, а потом едят всей семьей.

В некоторых селах до сих пор существует обряд — хранить остатки первого каравая, завернутые в холщовую тряпочку за иконой. Таким образом оберегают семью от голода и «приманивают» благополучие в дом.

Спас Нерукотворный

Праздник связан с памятью о перенесении Нерукотворного образа Спасителя Эдессы в Константинополь.

Предание гласит, что во времена земной жизни Иисуса Христа в сирийском городе Едесса жил царь Авгар, который страдал от проказы. Прослышав о чудесных исцелениях, которые совершал Спаситель, он послал в Иерусалим писца Ананию с просьбой к Иисусу Христу прийти в Едессу и вылечить его, поскольку сам он передвигаться не мог. А кроме того, попросил Ананию, который слыл искусным живописцем, написать портрет Сына Божия.

Однако с задачей посланец царя не справился — он не смог запечатлеть черты Спасителя, которые постоянно менялись под действием исходившей от него «невыразимой благодати». Однако Иисус, догадавшись о проблеме, явил чудо. Он попросил принести сосуд с водой, омыл в нем лицо и отер сложенным вчетверо полотном. В тот же миг черты Спасители проступили на ткани.

Икона «Спас Нерукотворный». XIII век. Из села Нового Ярославской области. Репродукция. Государственная Третьяковская галерея. © РИА Новости / Игнатович

Анания отвез полотно царю Авгарю. Тот простерся перед изображением божественного лика и тут же исцелился от проказы — осталась всего одна язва на лбу. Но и она исчезла, когда правитель принял крещение.

Считается, что нерукотворный образ — первая в истории икона. Позже, в VI веке, именно он стал аргументом в защиту иконопочитания.

Полотно раскинули на башне, чтобы простые люди тоже смогли поверить в настоящее чудо. Спустя некоторое время полотно было похищено, перевезено в Константинополь и сохранено в Варфоломеевском монастыре.

Когда Едессу в 630-м захватили арабы, они не запретили поклонение Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. Нерукотворной образ стал главной святыней города — в 944-м император Константин Багрянородный (912-959) выкупил Образ у эмира — правителя города, и перенес его в Константинополь, тогдашнюю столицу православия.

И хотя в XIII веке во время крестового похода святыня была безвозвратно утеряна, верующие отмечают праздник ежегодно и в православных храмах прикладывают ся к копиям этого изображения.

Традиции Орехового Спаса

По народным преданиям, в третий Спас 29 августа созревают орехи, овощи, фрукты и зерновые. Эти природные дары освящают в храмах.

«В церкви имеется традиция освящения плодов, которые произрастают на благо человека. Ведь когда мы приносим плоды или какие-то другие вещи в храм, то мы благодарим Господа за то, что он помог произвести эти плоды, и просим, чтобы их вкушение пошло нам на пользу», — пояснил священнослужитель.

Он отметил, что несомненно, вся жизнь верующего человека должна освящаться церковью. Например, важно освящать дом, автомобиль, рабочее помещение и так далее.

«По-хорошему мы должны освящать все овощи, когда они произрастают. Конечно, в городе это, наверное, сделать непросто. Тем более, что у нас в современной жизни совершенно смещено появление овощей и фруктов нового урожая. Нам везут зимой из Южного полушария те овощи и фрукты, которые раньше и в голову не могло прийти, что они могут быть свежими и мы их можем потреблять. И тем не менее, когда первый укроп появляется на наших огородах, было бы очень полезно взять пучок этого укропа и какой-то другой зелени, прийти в храм и поблагодарить Господа за то, что он произрастил эти овощи», — добавил протоиерей.

На Руси Ореховый или Хлебный Спас широко отмечать особо было не принято — в это время страда была в разгаре. Тем не менее, некоторые традиции в праздник все же неукоснительно соблюдались — хозяйки пекли хлеб для малоимущих, угощали орехами родных и прохожих, а на ужин готовили пироги с орехами и другими дарами уходящего лета. Праздничный стол должен быть богатым и разнообразным — по традиции, пробовали все блюда, чтобы следующий год был урожайным и радостным.

29 августа дарили символичные подарки родственникам, друзьям и коллегам — орехи, булочки, испеченные своими руками, или холщовые полотенца, так как изделия из ткани тоже имеют непосредственное отношение к этому празднику.

Хозяйки в праздник готовили лечебную ореховую настойку — они заливали коньяком или водкой перепонки грецких орехов, которые и настаивали ее в темном месте. Ореховой настойкой в холодную зиму лечили простуду, добавляя ее в горячий чай. Также считается, что из ореховых ветвей нужно делать обереги, которые будут защищать от злых духов. А если человек попарится ореховым веником, то уйдут все болезни и сглазы.

Существует поверье о «холщовом» названии Спаса. Так повелось, что в этот день популярностью пользовались ярмарки, на которых продавали холсты. Отсюда берет начало традиция, по которой следует купить хоть что-то, даже самую простую вещицу. Иначе весь следующий год можно провести в бедности.

Сохранилась и поговорка: «Первый Спас — на воде стоят, второй Спас — яблоки едят, третий Спас — на зеленых горах холсты продают».

Что можно делать 29 августа

В народе же в этот день издавна было принято торговать холстами и полотнами — специально для этого устраивались ярмарки. Считалось, что если купить изделия из ткани в Холщовый Спас, весь год будет сопутствовать удача.

А еще 29 августа начинался сбор урожая орехов Из муки нового урожая хозяйки готовили пироги, пряники и булки с ореховой начинкой. Такой выпечкой принято было угощать родных и соседей.

В Ореховый Спас заготавливают лечебные настойки — орехи заливают водкой или коньяком и убирают в темное место. Такой напиток зимой поможет победить простуду. Нелишним также будет запастись вениками для бани из веток орешника.

Кстати, считается, что по вкусу первого съеденного в Третий Спас ореха можно узнать будущее. Если он окажется сладким — ждет счастье и благополучие, а коли горький — не избежать трудностей и разочарований.

В лес можно ходить только с «ореховым» оберегом, который защитит от нечистой силы.

Есть еще одно поверье: если положить в этот день в кошелек сросшиеся между собой орехи, весь последующий год будет очень удачным в финансовом плане.

Гадания на орехе 29 августа

На Ореховый Спас девушки традиционно гадают на свою судьбу — впрочем, стоит напомнить, что гадания церковью не приветствуются.

Для гадания нужно сорвать молодой ореховый плод с дерева и попробовать его на вкус. По нему можно узнать свое будущее: сладкий орех — к любви, неспелый — к новости, гнилой — к неудаче, а горький — к слезам.

Отыскать же два сросшихся ореха — небывалая удача. Такой плод нужно сохранить, ведь он сулит финансовую прибыль.

Что нельзя делать 29 августа на Ореховый Спас

Категорически нельзя обижать близких, ругаться и отказывать в помощи нуждающимся. Вся негативная энергия может вернуться бумерангом.

Также 29 августа нежелательно покидать свое жилище и проводить время в одиночестве. Предпочтительнее собраться с компанией молодежи и погадать на суженого.

На Ореховый Спас нельзя лениться, ведь это время сбора урожая и заготовок на зиму.