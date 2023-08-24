Евпатий Коловрат: почему 24 августа опасно пить алкоголь

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

На Руси день был связан с именем легендарного воина Евпатия Коловрата, 24 августа считался страшным и мистическим.

Православная церковь 24 августа чтит память сразу нескольких значимых личностей — славянского воина Евпатия Коловрата, православных преподобномучеников Феодора и Василия, а также мученика Евпла Катанского.

Евпатий Коловрат

Даты жизни Евпатия Коловрата известны весьма приблизительно (родился около 1200 и жил до 11 января 1238). История сохранила о нем память как о легендарном русском богатыре, герое рязанского народного сказания времен нашествия Батыя. Это личность скорее легендарная, чем историческая. Специалисты до сих пор спорят, был ли это реальный человек или же собирательный образ героя.

Согласно преданию, Евпатий жил в XII веке на Руси, был родом из Рязанской области и прославился своими подвигами на воинском поприще. Легенда гласит, что в давние времена в Рязанской области сошлись в поле славные князья русские и войска хана Батыя. Бились они долго, и когда казалось, что воины хана победили, появился на белом коне неизвестный богатырь со своим полком в 17 сот человек. Дрался богатырь настолько отважно и столько монголо-татар положил на поле, что, когда он погиб, хан отдал уцелевшим русским воинам его тело и отпустил их, выразив тем самым уважение к павшему.

День Евпла Катанского или Евпатия Коловрата на Руси считали страшным, наполненным мистики. В старину верили, что 24 августа на болотах можно встретить белого коня, который, по поверью, выходит на поиски своего умершего всадника. По легенде, конь появляется в тех местах, где в давние времена произошло побоище русских воинов против татар. Животное обходит все могилы, роет землю и «плачется».

Также в этот день на болотах появляются блуждающие огни, которые, как верили, являются душами убитых воинов и утопленников. На Евпатия запрещалось употреблять какие-либо алкогольные напитки, потому как считалось, что после этого явятся давно умершие родственники и будут ругать выпившего.

Евпл Катанский

Священномученик Евпл жил во II–III веках и являлся архидиаконом в сицилийском городе Катане (современная Катания). Он был известен тем, что постоянно ходил с Евангелием и распространял христианство среди язычников.

Евпл подвергся гонениям при императорах Диоклетиане и Максимиане. Во время одной проповеди святого схватили и отправили на суд. Евпла пытали, заставляли отречься от веры и признать языческих богов, но все было тщетно.

Тогда его приговорили к медленной смерти от голода и жажды. Евпла заключили в тюрьму, а дверь запечатали. Страдалец усердно молился Господу, и внезапно в темнице появился источник. Через некоторое время стражники, зайдя в темницу, увидели, что святой жив, а из стены бьет ключом вода. Вскоре об этом узнал градоначальник и приказал отсечь Евплу голову. Святой смиренно принял эту весть.

На Руси мученика очень почитали. В 1471 году в центре Москве возвели деревянную церковь архидиакона Евпла. Позже она была заменена каменной.

Феодор и Василий Печерские

Преподобномученики Феодор и Василий Печерские жили в ХI веке. Известно, что они обитали в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Святой Феодор раздал все свое имущество нуждающимся и ушел в монастырь. Когда в сердце его поселилась скорбь о розданном богатстве, его поддержал живший вместе с ним в келье преподобный Василий. Он предложил все, что имел сам, и тогда Феодор раскаялся. Однако от греха сребролюбия он избавился только через много лет.

Преподобномученики Феодор и Василий погибли от руки князя Мстислава Святополковича, который приказал замучить их до смерти, пытаясь вызнать место, где спрятаны сокровища.

Что нельзя делать 24 августа

На Евпатия категорически запрещается употреблять любой алкоголь — считается, что 24 августа покойные родственники могут прийти и наказать за пьянство.

Кроме того, настрого запрещено ходить на болота или в болотистую местность. Завидев на Евпатия Коловрата огоньки над болотом, на Руси говорили, что это души умерших, которые пришли на одни сутки в наш мир, и в открытый проход между мирами с легкостью может затянуть живого человека.

Существовало поверье, что 24 августа белого коня, ищущего пропавшего Евпатия, можно увидеть на погостах. Поэтому 24 августа старались не подходить близко к кладбищам, чтобы не встретить призрака. Встреча с белым конем в эту дату считалась дурной приметой, которая сулила несчастье и похороны в семье.

Также нельзя много есть, чтобы не «слопать» достаток.

Что можно делать на Евпатия Коловрата

Считалось, что святые Феодор и Василий покровительствуют в этот день уходу за домашней живностью. Мужчинам рекомендовалось 24 августа заняться стрижкой овец, , чтобы те успели обрасти новой шерстью до наступления холодов. Считалось, что из шерсти, состриженной в это время, получаются самые теплые валенки.

Женщинам советовали вычесывать кошек и собак, а из собранной шерсти изготавливать пояса, талисманы и обереги.

Приметы на 24 августа