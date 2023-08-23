Лаврентий Зоречник: как 23 августа привлечь замужество с помощью ромашек
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В день двух святых Лаврентиев люди молились об исцелении от различных болезней глаз и умывались росой. Молодые девушки 23 августа совершали специальный обряд на любовь.
23 августа православная церковь чтит память святого Лаврентия Римского, а также блаженного Лаврентия Калужского.
Лаврентий Римский
Мученики архидиакон Лаврентий, папа Сикст, диаконы Феликиссим и Агапит, воин Роман пострадали в 258 году при императоре Валериане в Риме. Это было время, когда папа, занимавший Римский престол, избирался на верную смерть. Вскоре Сикса заключили в темницу вместе с диаконами. Перед этим он успел передать Лаврентий, чтобы тот продал и раздал все имущество и начал готовиться к мученической смерти вслед за ним.
Услышав, что священник якобы владеет большим сокровищем, воины взяли Лаврентия под стражу. В темнице святой молитвой исцелял больных и крестил многих заключенных. Когда же от него потребовали показать спрятанное сокровище, собрал всех нищих и сказал: «Вот те сосуды, в которых вложены сокровища. И все, кто влагает свои сокровища в эти сосуды, с избытком получают их в Царствии Небесном».
После этого Лаврентия предали жесточайшим мукам, принуждая его поклониться идолам. Его повесили на дыбы и били скорпионами (тонкая железная цепь с острыми иглами — Прим.ред.), опаляли раны огнем, били оловянными прутьями. Затем мученика положили на железную решетку, поверх горячих углей. Помолившись, он преставился. Тело Лаврентия Римского похоронили в пещере.
Лаврентий Калужский
Блаженный Лаврентий жил в XV–XVI веках. По преданию, дар этого юродивого помог защитить Калугу от нападения крымских татар в 1512 году. Близ места погребения святого Лаврентия построен Лаврентьевский монастырь.
О жизни Лаврентия известно немного. Жил он при лесном храме в честь Рождества Христова. Есть версия, что Лаврентий происходил из боярского рода Хитровых.
Зимой и летом он ходил босой, в рубахе и тулупе. За его смирение и духовные подвиги Господь удостоил его дара чудотворения.
Согласно преданию, в мае 1512 года Лаврентий жил при дворе местного князя Семена Ивановича. Когда татары напали, он вдруг закричал: «Дайте мне мою секиру острую, псы напали на князя Симеона, надо оборонить его!» Сказав это, он схватил топор и ушел. Князь в то время находился на корабле в плавании. И внезапно рядом с ним появился Лаврентий, укрепил дух воинов и ободрил их. И они легко победили врага. Именно в связи с этим эпизодом Лаврентий на иконах изображается с топором на длинном топорище в левой руке.
После этих событий Лаврентий перебрался в хижину, которая стояла рядом с лесной церковью, недалеко от Калуги, а от нее, по преданию, к храму был проложен подземный ход. По ночам Лаврентий ходил к церкви на паперть, чтобы помолиться, а службы в храме слушал, находясь в своем подземном ходу. По смирению своему он утаивал свои молитвы от людей.
Скончался блаженный 10 августа 1515 году. После его смерти князь Семен основал Калужский Свято-Лаврентьевский монастырь. В житии зафиксированы и посмертные чудеса. Первое относится к 1621 году: после молебна святому исцелился полностью парализованный боярин Кологривов. Летом 1622 года от святого получил исцеление бесноватый житель Калуги Стефан. Родные хотели отвести его в монастырь, чтобы помолиться святому, но Стефан испугался демонов, преграждавших ему путь. Тогда явился сам Лаврентий, отогнал чудищ и отвел бесноватого в храм к своему гробу. После молебна Стефан полностью исцелился.
Многие страдающие глазными болезнями и различными лихорадками также получали исцеление от Лаврентия. После чуда во время татарского набега святого почитали и как покровителя воинов.
Помощь его получили русский войска во время войны 1812 года 12 октября во время сражения под Малоярославцем. Когда калужские ополченцы направлялись на ратные подвиги, епископ Калужский Евлампий благословил их и вручил начальнику ополченцев хоругвь: с одной стороны был изображен образ Богоматери Калужской, с другой — святой Лаврентий. С этой хоругвью ополченцы прошли всю войну. А после окончательной победы над Наполеоном ее поместили в калужском кафедральном соборе. Лаврентий считается небесным покровителем города.
А в 2018 году в Москве в Музее Красной армии были обнаружены частицы мощей святого Лаврентия Калужского, 23 августа того же года их доставили в Калугу.
Лаврентьев день или Лаврентий Зоречник
На Руси это день называли днем Заречника, или Лаврентием Зоречником, или праздником мельника. Сохранилась и поговорка: «На Лаврентия спеши на мельницу».
Названию Зоречника святой обязан красивым рассветами и закатами, которые в эту пору часто становились алыми и багровыми. Девушки в этот день ранним утром ходили к роднику, где умывались родниковой водой, которая сохраняла молодость и красоту. Роса, которая выпадает 23 августа, тоже считалась целебной.
Девушки ходили в лес за ромашками, которые превращали в настоящий амулет для привлечения внимания мужчин. По поверьям, если положить сорванный 23 августа цветок ромашки и ягоды, например, малину и бруснику в мешочек и везде носить с собой, то в течение месяца вы можете встретить свою вторую половинку, парень никогда вас не покинет и совсем скоро позовет замуж.
Что можно делать 23 августа
В народе Лаврентия Зоречника считали целителем глазных болезней, а потому молились ему о прозрении, а также о защите от сглаза. Было принято ходить в лес, чтобы там помолиться ему об исцелении, а утренней росой протирали глаза, чтобы смыть все болезни.
Лаврентьев день благоприятен для путешествий, паломничеств, поездок за город и командировок, принятия обетов и принесения клятв.
Что нельзя делать на Лаврентия Зоречника
На Лаврентия Зоречника запрещается ругаться, конфликтовать с кем-либо, повышать голос, спорить, да и вообще идти по пути конфликта. Нужно очистить свои мысли от плохого, не совершать плохих поступков.
Запрещается долго купаться, иначе по поверьям, водяной может проснуться и утащить потревожившего его человека на дно.
Приметы на 23 августа
- Сильная жара — к дождливой осени.
- Сильный дождь в Лаврентьев день — к затяжной осени.
- Спокойная вода в водоемах — осень и зима будут теплыми.
- Теплый день — к удачной рыбалки до конца лета.