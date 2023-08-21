Мирон Ветрогон: как 21 августа гадать на любовь и исполнение желания

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По народной традиции 21 августа определяли, какой будет осень, собирали ежевику и старались далеко не уходить от дома, чтобы не попасть в лапы нечистой силы.

Православные христиане 21 августа отмечают день памяти Мирона — чудотворца, епископа Критского.

Мирон Критский

С именем святого Мирона связано множество легенд и преданий. В народе он был известен как удивительно добрый человек, который помотал людям встать на путь и благочестивой жизни.

Мирон родился в середине или конце III века в небогатой семье на острове Крит и был воспитан в благочестии. С ранних лет занимался он честным трудом — земледелием. Будучи совсем юным, Мирон женился, и потому все время проводил в трудах и заботах, чтобы обеспечивать семью. Но при этом он был очень добрым и милосердным и помогал всем, кто в этом нуждался. И Господь не оставлял Мирона без помощи: всегда размер урожая, собранного Мироном, соответствовал количеству милостыни, поданной им.

Однажды Мирон увидел, как воры, забравшись в его амбар, складывают зерно в мешки, и, вместо того, чтобы их осудить, помог мошенникам поднять тяжелую ношу на плечи. Пристыженные такой добротой и кротостью злоумышленники обратились к честной жизни и вернули все ранее украденное владельцу.

От людей не укрылись добродетели Мирона Критского, и вскоре его назначали пресвитером. О своей пастве он заботился также ревностно, как ранее — об урожае. Это было время гонений на христиан, устроенных жестоким императором Декием (249-251), и Мирон поддерживал и укреплял души верующих в тот нелегкий период.

После смерти Декия Мирона Критского рукоположили в епископы. Этот период его жизни был отмечен многими чудесами. Так, во время наводнения чудотворец прошел по воде как по суше. А затем одним движением жезла вернул реку в русло, когда та вышла из берегов. Народ не сомневался, что священнослужитель обладает особой силой.

Скончался святой приблизительно в 350 году. Ему, согласно житию, было уже сто лет. И кончина его была мирной.

21 августа — Мирон Ветрогон

На Руси Мирона называли Ветрогоном, поскольку в день его памяти нередко случались сильные ветра. Люди верили, что далеко от дома уходить не стоит: из-за сильных ветров образуются вихри, в которых по дорогам гуляет нечистая сила.

Такой вихрь может просто закружить и забросать глаза песком и пылью, а может и до погибели довести. Говорили про этот день: «Мироны Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красному лету стонут».

По погоде на 21 августа судили о том, какой будет осень. Если наступило затишье, то сентябрь будет теплым и солнечным, а если случается буря, то бабьего лета можно не ждать. А если на Мирона Ветрогона утром появился иней, то верили, в следующем году будет богатый урожай.

Что можно делать 21 августа

Традиционно, в день памяти Мирона Ветрогона крестьяне собирали грибы и ягоды, особенно ежевику и пекли ягодные пироги. Также листья растения добавляли в чай, поскольку верили, что ежевика обладает целебными свойствами и помогает при болезнях как противопростудное и укрепляющее средство.

21 августа парни и девушки, которые не могли добиться расположения второй половинки, обращались к ветрам за помощью. А те, кто мечтал исполнить заветное желание, гадали. Для этого нужно было выйти на перекресток и проговорить свою мечту. Если ветер начинал дуть прямо в лицо, то в ближайшее время задуманное осуществится.

Что нельзя делать 21 августа

В день Мирона Ветрогона нельзя ругаться, спорить, ссориться и обижаться на близких людей. Лучше забыть все конфликты и провести праздник в семейном кругу.

Также не рекомендуется утруждать себя домашними хлопотами и строить планы на далекое будущее. Лучше большую часть свободного времени проводить в молитвах и размышлениях о Боге.

Если вы не хотите заболеть, на перекрестах лучше ничего не поднимать с пола. Считается, что 21 августа ветер может перенести на вещах порчу.

Приметы на Мирона Ветрогона