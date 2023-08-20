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По традиции 20 августа обязательно пекут пироги с малиной, ходят на девичьи посиделки и помогают обездоленным.

Православная церковь 20 августа чтит память преподобного Пимена Многоболезненного, а также мученика Марина Кесарийского. В народе же этот день превратился в праздник Марины — Пимены, а еще его называли «бабий день».

Пимен Печерский Многоболезненный

Преподобный Пимен Печерский жил на рубеже XI–XII веков. Он родился и рос очень больным и слабым. Ребенок долго упрашивал родителей отнести его в Киево-Печерскую лавру.

Когда отец с матерью наконец привезли его туда и стали молить Бога об исцелении, сам страдалец попросил Господа продлить его болезнь, считая ее важным испытанием. Он также просил оставить его в монастыре, чтобы он смог принять монашеский постриг. Бог внял его молитвам, и, согласно преданию, обряд пострижения над ним совершили ангелы.

Пимен прожил 20 лет в монастыре, несмотря на тяжелый недуг, а за три дня до смерти, как предсказал ему однажды ангел, полностью выздоровел. Перед смертью Пимена Печерского Многоболезненного в монастыре случилось чудо: над церковью явилось изображение трех огненных столпов. После этого видения преподобный Пимен обрел исцеление, обошел весь монастырь и простился с братией.

Пимен причастился Святых Таин, а затем показал, где его похоронить (в пещере, где были упокоены мощи преподобного Антония), и сам отнес к месту погребения приготовленный заранее погребальный саван, после чего скончался.

Марин Аназаровский

Святой мученик Марин жил в Палестинской Кесарии в III веке. Он был родом из знатной римской семьи.

Во время одного из языческих праздников Марин разрушил жертвенник, растоптал ногами принесенные идолам дары и во всеуслышание объявил себя христианином.

Вначале святому предлагали добровольно отречься от веры и принести жертву языческим богам. Однако он не согласился на это и стойко выдержал все пытки.

Его бичевали, бросали на стальные раскаленные прутья, опускали в кипящую воду, но, к удивлению палачей, кипяток не приносил вреда святому Марину. Тогда его велели бросить на растерзание львам. Марин истово молился Господу, и дикие звери не тронули его.

По приказу властей Марин затем был обезглавлен.

Марины — Пимены 20 августа

В народе 20 августа получил название Марины — Пимены и считался днем наступления золотой осени и ухода теплого лета. На Руси принято было заканчивать собирать малину, а хозяйки пекли традиционный малиновый пирог, отсюда и второе название праздника — Малинник, или Марины — Малины.

Так как святой Пимен при жизни тяжело болел, то в день его почитания было принято оказывать всяческую помощь больным и бедным людям. В старину верили, что за доброту и щедрость Господь одарит хозяек здоровьем и благополучием.

Также 20 августа особо почитали аистов, считая их покровителями материнства, дома и семейного счастья.

Что нужно делать 20 августа

На Марины — Пимены — в память о преподобном Пимене Многоболезненном — обязательно нужно оказать какую-либо посильную помощь обездоленным — подать милостыню, перевести деньги на благотворительность, помочь продуктами или вещами. Еще в давние времена женщины с самого утра пекли пироги, а потом относили их в сиротские приюты. Считалось, что добрые дела 20 августа принесут благополучие и в собственную семью.

Также на Марины — Пимены принято провожать аистов, которые уже собираются в стаи, чтобы отправиться на зиму в теплые края. К аистам на Руси всегда относились очень трепетно, ведь еще у древних славян это была птица-тотем, символизирующая семейное благополучие, домашний уют и любовь к родному дому и краю. Считалось, что если обидеть аиста, разорить гнездо или вовсе убить, дом виновника сгорит.

Европейская же легенда гласит, что именно аисты приносят семье младенца. Поэтому, чтобы привлечь в дом счастье, 20 августа нужно соорудить на своей крыше или рядом на столбе гнездо для аиста собственными руками, чтобы следующей весной молодняк вернулся в новое жилище. Однако стоит помнить, что расстояние от одного гнезда до другого должно быть не менее 300 метров, поэтому если у соседей уже поселилась семья аистов, ваши усилия будет тщетными.

Женщинам 20 августа рекомендуется устроить посиделки с подружками, как это делали наши предки. На таких сборищах принято угощаться пирогами с малиной и яичницей — считалось, что съеденный в этот день желток усилит способность к продолжению рода.

Что нельзя делать 20 августа

Категорически нельзя на Марины — Пимены проявлять агрессию в отношении аистов — пугать их, кричать или кидать камни, иначе птицы вместо счастья принесут в дом болезни и беды.

Не рекомендуется принимать скоропалительные решения — лучше отложить проблему на завтра или, если дело не ждет, по крайней мере сесть и хорошенько все обдумать.

Женщинам 20 августа нельзя выполнять тяжелую работу, особенно в поле.

Сны, увиденные в ночь на 20 августа, стоит хорошенько запомнить — в них может содержаться ответ на давно мучащий вас вопрос или решение давней проблемы.

Приметы на 20 августа

Аист настойчиво кружится над домом — следует ждать скорого прибавления в семье.

Девушка увидит идущего по полю аиста, то не за горами свадьба.

Аист сидит на крыше и не двигается — домочадцам грозит страшная беда или тяжелая болезнь.

Паук бросает паутину и прячется в укрытие — к плохой погоде.

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