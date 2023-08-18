Евстигней Житник или Луков день: почему 18 августа нужно кричать в поле во весь голос

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В Евстигнеев день на Руси старались задобрить землю, собирали «на счастье» оброненные колосья и обязательно ели лук.

18 августа православные верующие почитают память мученика Евсигния Антиохийского.

Евстигний Антиохийский

Святой Евстигний родился в середине III века и был римским воином при императорах Диоклетиане, Максимилиане Геркуле, Констанции Хлоре, Константине Великом.

По преданию, однажды Евсигний стал свидетелем явления на небе Креста, сложенного из звезд. Этот знак сулил ему победы во всех битвах.

В старости святой оставил службу и отправился на родину в Антиохию, где проводил время в молитвах, посте и посещении храмов. Когда на престол взошел Юлиан Отступник, попытавшийся возродить язычество, Евсигния по доносу привели к нему на суд.

Святой обличил императора в преступлениях против Христа и поставил ему в пример другого правителя — Константина Великого, который принял христианство. Евсигнию Антиохийскому в то время было уже 110 лет, однако Юлиан не пощадил его и приказал казнить.

Традиции и обычаи 18 августа на Евстигнея Житника

На Руси крестьяне назвали великомученика Евстигнеем Житником, а сам праздник — Луков день.

К этому периоду уборочная страда подходила к концу, а сев озимых продолжался. На Руси в этот день «славили» самый северный колосовой хлеб — ячмень, который еще называли «жито», от слова «жить».

18 августа люди старались разными обрядами задобрить землю, чтобы в жнивы не вселилась злая сила и земля дала хороший урожай.

Устраивался у крестьян «сбор житной матки» — девушки проходили по сжатой полосе, выбирая стебли с самым большим числом колосьев. Кто найдет злак с 12 колосками, тот и унесет себе в дом самое большое счастье.

На Евстигнея Житника крестьяне замешивали ячменный хлеб с первого намолота, употребляли в пищу сырой лук, хлеб с солью и квас. По поверьям, тело от этого становилось здоровее, а лицо свежее. Для очищения воздуха в домах развешивали луковые связки.

Что нельзя делать 18 августа

На Евстигнея Житника полевые и огородные работы проводились в молчании — считалось, что разговоры в такое время могут привести к несчастью и тяжелому бремени.

В поле не брали еду. По суеверию, трапезничать на рабочем месте в Житников день означало обеспечить себе неурожай. В этот день также продолжался Успенский пост.

Приметы на 18 августа

Какая погода на Евстигнея — таков и декабрь;

Далекое эхо — к солнечному дню;

Близкое эхо — к дождям.

Пиявки всплывают на поверхность воды, а земляные черви выползают из-под земли — будет дождь.

По погоде на Евстигнея судили, какой декабрь в этом году ждать. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее. У предков на этот счет существовал интересный обычай: они выходили в поле и начинали кричать, что есть сил. Если эхо слышалось далеко — это предвещало солнечный день, если близко — ждали дождя.