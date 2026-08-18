Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Фото: 5-tv.ru

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Под конец лета наступает центральный из трех Спасов в православном календаре. Как его правильно отмечать и не допустить распространенную ошибку, рассказал протоиерей Георгий Митрофанов.

Ежегодно 19 августа православные христиане отмечают большой праздник Преображения Господня. В народе он получил название Яблочный Спас.

Профессор Петербургской духовной академии, протоиерей Георгий Митрофанов, в беседе с 5-tv.ru объяснил истинный смысл праздника и назвал самую распространенную ошибку прихожан.

Почему 19 августа отмечают Преображение Господне

Репродукция иконы «Преображение Господне» из села Чамерово, XV в., из собрания музея им. А. Рублева. © РИА Новости

19 августа церковь вспоминает евангельское событие, описанное сразу в трех книгах — от Матфея, от Марка и от Луки. Полное название праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

За сорок дней до своей мученической смерти на Голгофе Иисус Христос в сопровождении трех учеников Петра, Иакова и Иоанна отправился молиться на гору Фавор. Во время молитвы ученики увидели, как Учитель преобразился «и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет».

Также перед глазами удивленных учеников предстали и два великих ветхозаветных пророка — Илия и Моисей, которые говорили с Господом о его последних днях жизни, страданиях и смерти. Апостолы были поражены и наблюдали за происходящим. Вдруг на гору опустилось светлое облако, из которого ученики услышали голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Это был голос Бога Отца. Испугавшись, апостолы пали ниц.

Тогда Иисус сказал им встать и не бояться. Когда ученики поднялись с земли, то не было рядом уже ни ветхозаветных пророков, ни облака. Стоял пред ними только их Учитель в привычном образе. Иисус запретил Петру, Иоанну и Иакову раскрывать тайну Преображения «доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

«Флора горы Фавор сильно отличается от довольно суровой южной природы — зеленое место посреди пустыни напоминает когда-то утраченный людьми первозданный Эдем. Там на горе Иисус показал апостолам перспективу будущего преображения человека и мира. То есть это праздник, напоминающий нам о том, что человек в дальнейшем будет преображен духовно и физически как и все мироздание», — объяснил священнослужитель.

Преображение Господне стали отмечать с IV века. Изначально у него не было четкой даты. Примерно с VII века православные верующие стали отмечать его 19 августа. Из года в год дата празднования не меняется. А у католиков эта дата вошла в календарь лишь в XV веке. Они празднуют Преображение 6 августа.

На Преображение духовенство облачается в белые облачения — символ «фаворского света». А после литургии священник читает специальную молитву на освящение плодов нового урожая.

Почему праздник называется Яблочный Спас

В народе за праздником закрепилось иное, более распространенное название — Яблочный Спас. В данном случае Спас происходит от слова «Спаситель».

Однако есть также другое объяснение названию праздника — крестьяне расценивали слово «Спас» как «спасаться» от голода и холода и запасаться урожаем на долгую зиму. Поэтому на каждый из трех Спасов — Медовый, Яблочный и Ореховый — как следует забивали подпол заготовками.

Какая главная ошибка на Яблочный Спас

По мнению протоиерея Георгия, подменять церковное название праздника народным — неверно.

«Я бы название Яблочный Спас употреблял гораздо реже. Все-таки сегодня праздник Преображения Господня на горе Фавор. И в этот день вспоминается именно это событие евангельской истории», — отметил он.

Подобную подмену понятий христиане допускают и в другие важные даты церковного календаря. Так, кроме Преображения, есть и другие летние праздники, названия которых необдуманно упростили.

Происхождения Животворящего Креста Господня, например, в народе зовут Медовым Спасом, а день Успения Пресвятой Богородицы — Ореховым.

Путанице в именовании праздника способствует праздничная молитва на освящение нового урожая. Изначально в Израиле и Греции возникла традиция преподносить гроздья созревшего винограда в благодарность Богу. Поскольку в России в середине августа созревали яблоки, фрукты решили заменить, но оставить традицию освящения.

До сих пор на 19 августа верующие чаще всего приносят в церковь именно антоновку и белый налив — самые популярные в российских садах сорта.

«Но это мало имеет отношения к сути праздника. Поэтому в этот день необходимо быть на божественной литургии, причаститься, и если есть потребность, можно освятить фрукты, хотя это непринципиально. А главная ошибка заключается в том, что люди не соблюдают никакого поста, эпизодически посещают храм, даже не побывав на литургии или не причастившись на ней, считают главным событием дня освятить яблоки. Потом они их съедают с ощущением, что у них появятся витамины физические и духовные. Это профанация всего праздника, его суть не в этом», — объяснил протоиерей.

Подобная смена приоритетов настигла и Пасху: там верующие все внимание фокусируют на украшении и дальнейшем поедании праздничного кулича, забывая, что тот изначально был всего лишь религиозным, обрядовым хлебом.

Важно помнить, что с 14 по 28 августа длится Успенский пост, который завершается праздником Успения Пресвятой Богородицы. Верующие стараются помимо скоромной пищи не вкушать даже фрукты до праздника. Единственное послабление на Спас — вино и рыба. Неверно подменять несущественной народной традицией серьезность церковного поста.

Что еще запрещает церковь на Яблочный Спас

Самое главное в праздник — это прийти на службу в храм, помолиться дома и вспомнить об этом евангельском событии. Приносить часть урожая в церковь или нет — каждый решает сам. Представители духовенства заверяют: нет ничего страшного в том, если человек не будет 19 августа освящать яблоки и другие фрукты. Главное — участие в церковной молитве.

Кроме того, в этот день можно пойти на кладбище и почтить память усопших родственников. Однако обычай класть освященные яблоки на могилы священники называют суеверием.

Как и в другие важные церковные даты, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Священники отмечают, что строгих запретов на этот счет нет, особенно если работу нельзя отложить.

Также 19 августа не принято играть свадьбы. Дело в том, что на двунадесятые праздники, к которым относится и Преображение, в храмах не венчают.