Многие сталкивались с плохим самочувствием после веселого застолья днем ранее. Поправить здоровье и вернуть вас в строй сможет настоящий похмельный суп. Это яркое и красивое блюдо пришло к нам из Грузии и называется чихиртма.

Максим Гринкевич

Как известно, похмельные супы должны обладать изрядной жирностью и пряностью, чтобы снять соответствующие симптомы. Именно поэтому большинство подобных рецептов предлагают нам заниматься готовкой часов пять или вообще двенадцать. Разумеется, в ослабленном состоянии никто такие подвиги совершать не желает. А вот чихиртма хороша тем, что делается просто, быстро и не требует никаких сложных продуктов. Именно за эти качества она и была выбрана для нашего изучения. Так что давайте начинать.

Что нам понадобится:

Куриные окорочка — 2 шт.;

Лук — 2 шт.;

Соль;

Имеретинский шафран;

Уксус столовый;

Яйца — 3 шт.;

Вода;

Зелень для подачи.

Я обычно говорю, что традиционные блюда всегда готовились из цельной тушки курицы, разделанной на части. Здесь ровно такая же ситуация. Вы вполне можете использовать целого цыпленка, а мне было удобнее взять два небольших окорочка. Эффект такой же.

Шаг 1: Делаем настой из имеретинского шафрана Начнем мы с имеретинского шафрана (или кардобенедикта). В народе цветок, из которого он делается, называется бархатцами. Именно такую специю частенько используют в Грузии. Имеретинский шафран можно найти на рынке по доступной цене. Он не обладает особым вкусом и ароматом, но отлично окрашивает в желтый цвет. Возьмем щепотку кардобенедикта, добавим немного соли и зальем кипятком. Создание шафранового настоя требует времени. Пусть постоит хотя бы час и наберется цвета.

Шаг 2: Разделываем курицу Теперь вернемся к курице. Ее необходимо разделать на порционные куски, которые будут приятно смотреться в тарелке. Наличие косточек приветствуется, мы ведь хотим получить вкусный и насыщенный бульон. Также давайте очистим и нарежем пару луковиц.

Шаг 3: Обжариваем лук Существуют разные подходы к приготовлению. Можно сначала варить курицу, можно ее обжаривать и добавлять готовой, но я хочу предложить вам интересную технологию. В кастрюле, где мы будем варить чихиртму, разогреем немного растительного масла и добавим туда весь лук. Обжариваем его на среднем огне, пока он не начнет уменьшаться в размерах.

Шаг 4: Тушим курицу с луком Теперь добавляем к луку всю курицу. Тушим неуспешно все вместе минут десять. Если лук совсем исчезнет, так и прекрасно, если останется, тоже хорошо. Главное, вкус бульона немного изменится от такого тушения.

Шаг 5: Варим курицу Теперь заливаем в кастрюлю воду. Столько, сколько вы хотите готового супа. Доводим до кипения, снимаем пену и варим хотя бы полчаса, создавая вкусный бульон. В процессе его можно посолить. Получается уже красиво. Не забывайте, что курица должна полностью приготовиться.

Шаг 6: Добавляем шафран Когда бульон готов, можем отправить туда настой шафрана для цвета. Некоторые люди не любят вареный лук в супе. В этом случае можно процедить бульон, оставив только жидкость и куски курицы.

Шаг 7: Отделяем желтки от белков Время сделать последний штрих. Берем три куриных яйца и отделяем желтки от белков. Белки нам сегодня не понадобятся. Желтки размешиваем с небольшим количеством столового уксуса, который помешает им свернуться в супе. Также он придаст готовому блюду характерную кислинку. У нас же грузинская кухня все-таки.

Шаг 8: Подаем на стол Итак, огонь уже можно выключить. Вооружаемся венчиком, аккуратно перемешиваем суп. Затем медленно вливаем туда желтки. И снова все перемешиваем. Суп должен стать желтым и, в идеале, однородным. Плавающие яичные хлопья нам не нужны. Наше блюдо готово! Нарезайте зелень, например, кинзу или петрушку и подавайте красиво.

У нас получился легкий, но весьма наваристый супчик с приятной кислинкой и насыщенным куриным вкусом. Вкусная и полезная чихиртма сделает похмельное утро намного лучше. Если хотите, ешьте отварную курицу, но можно и просто бульон. Берегите себя и всего вам вкусного!