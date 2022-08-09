Общий гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2022
Фото, видео: www.globallookpress.com / ESA; 5-tv.ru
Гороскоп на сентябрь сулит сразу шести знакам зодиака удачу в любви и финансах.
Сентябрь как первый месяц осени задает ритм всему сезону. Это время неспешных прогулок, общения, новых проектов и планов.
Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что сентябрь преподнесет представителям каждого знака зодиака. Кому ждать повышения по работе, а кому — романтических увлечений.
Тиана Атлас
Астролог
Гороскоп на сентябрь 2022 — общая характеристика для всех знаков зодиака
Самое начало сентября будет немного напряженным. Будут травматичные аспекты, поэтому берегите себя и свое здоровье. Будьте внимательны на дорогах. Уже с 5 сентября Венера, планета любви и красоты, перейдет в знак Девы, и всем станет немного поспокойнее.
Весь месяц успехи в любви и финансах ожидают земных знаков зодиака — Тельцов, Дев и Козерогов, а также водных знаков зодиака — Раков, Скорпионов и Рыб. У них будут очень хорошо складываться ситуация во многих делах.
10 сентября произойдет полнолуние. Оно даст позитивное развитие событий, которые заложились еще в начале мая и могли доставить много нервотрепки в середине августа. Также в дороге могут происходить недоразумения. Перепроверяйте билеты и выезжайте заранее, чтобы не опоздать на автобус, поезд или самолет.
В последнюю неделю сентября формируется прекрасный деловой аспект. Можно что-то планировать и возвращаться к уже начатым проектам. Благо что хороший аспект продлится аж до начала декабря. И у всех знаков зодиака еще будет много возможностей использовать его себе в плюс.
Вопросы трудоустройства или старт новых проектов лучше отложить до начала октября. Потому что с 10 сентября наступает период ретроградного Меркурия. Это значит, что период будет хорош для доработки, наведения порядка в делах, на работе и в документах. А любые новые начинания стоит отложить до начала следующего осеннего месяца.
Овен — гороскоп на сентябрь 2022
Представителям знака зодиака Овен рекомендуется заняться в сентябре своим здоровьем и больше отдыхать, потому что последнее время вы очень много работали.
В конце месяца благоприятный период для планирования новых рабочих проектов или завершения текущих.
Телец — гороскоп на сентябрь 2022
У Тельцов в сентябре все начнет складываться более чем благоприятно. Это касается в принципе любых дел, но в особенности финансовых вопросов и успехов на любовном фронте.
Со стороны может показаться, что такое везение — результат каких-то магических сил.
Близнецы — гороскоп на сентябрь 2022
Близнецов гороскоп на сентябрь предупреждает: грядут непомерные финансовые траты, возможно, даже в ущерб вам. Также есть риск нажить проблемы от каких-то беспокойных женщин. Лучше вообще ограничить общение с женским полом.
У данного знака зодиака появится возможность в сентябре как взлететь по карьерной лестнице, так и поругаться с начальством. Проявите бдительность.
Рак — гороскоп на сентябрь 2022
У представителей этого знака зодиака сентябрь сложится благополучно. Ожидается успех сразу в двух сферах жизни — любовь и финансы.
Какие бы дела вы ни затеяли в этом месяце, исход скорее всего будет положительным.
Лев — гороскоп на сентябрь 2022
У Львов в сентябре загорится зеленый свет для занятия бизнесом или начала страстного романа. Что вы выберете, не так уж и важно, результат вас все равно порадует.
Дева — гороскоп на сентябрь 2022
Для Дев гороскоп на сентябрь весьма удачен. Весь месяц предоставит отличную возможность преуспеть как в любви, так и в финансах.
В целом у представителей данного знака зодиака дела будут складываться весь месяц стабильно со знаком плюс.
Весы — гороскоп на сентябрь 2022
На Весов окажет влияние полнолуние 10 сентября. Получится удачно сменить работы. Так что если вы давно думали об изменениях в карьере, хватайтесь за возможность.
Вот только непосредственно трудоустраиваться лучше в начале октября.
Скорпион — гороскоп на сентябрь 2022
Скорпионов весь сентябрь будет сопровождать успех в любви и финансах. Гороскоп на месяц очень многообещающий.
За что бы вы ни взялись, все сложится удачно, а иногда даже наперекор завистникам.
Стрелец — гороскоп на сентябрь 2022
Стрельцам гороскоп на сентябрь предсказывает крупные траты. Причем не все вас порадуют. Постарайтесь не уйти в минус в этом месяце.
Представителям данного знака зодиака рекомендуется не конфликтовать с семьей и близкими людьми и направить свои силы в другое русло, например, на ремонт. Есть вероятность нажить проблемы при общении с нервными женщинами, так что лучше заранее ограничить токсичное влияние.
Козерог — гороскоп на сентябрь 2022
У Козерогов по гороскопу в сентябре будут удачны две сферы — любовная и финансовая. Какие бы дела вам ни предстояло решить в этом направлении в течении всего месяца, можете не волноваться за успех.
Водолей — гороскоп на сентябрь 2022
У Водолеев по гороскопу в сентябре активизируется тема доходов. Вероятен исход в положительную сторону — появление нового источника финансов, повышение зарплаты, сокращение расходов. Возможно, будет даже выигрыш в лотерею. При случае купите билетик.
А если не повезет, тогда представителям этого знака зодиака вскоре предстоит завязать роман с прекрасными ухаживаниями и интересными подарками.
Рыбы — гороскоп на сентябрь 2022
В сентябре Рыбы будут получать удовольствие от социальной активности и общения с противоположным полом.
Гороскоп для данного знака зодиака благоприятный. У Рыб будут очень хорошо складываться ситуация во многих делах. Главное помнить, что на первом месте должны быть собственные желания и потребности, а никак не чужие.