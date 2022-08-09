Общий гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2022

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Гороскоп на сентябрь сулит сразу шести знакам зодиака удачу в любви и финансах.

Сентябрь как первый месяц осени задает ритм всему сезону. Это время неспешных прогулок, общения, новых проектов и планов.

Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что сентябрь преподнесет представителям каждого знака зодиака. Кому ждать повышения по работе, а кому — романтических увлечений.

Тиана Атлас

Астролог

Гороскоп на сентябрь 2022 — общая характеристика для всех знаков зодиака

Самое начало сентября будет немного напряженным. Будут травматичные аспекты, поэтому берегите себя и свое здоровье. Будьте внимательны на дорогах. Уже с 5 сентября Венера, планета любви и красоты, перейдет в знак Девы, и всем станет немного поспокойнее.

Весь месяц успехи в любви и финансах ожидают земных знаков зодиака — Тельцов, Дев и Козерогов, а также водных знаков зодиака — Раков, Скорпионов и Рыб. У них будут очень хорошо складываться ситуация во многих делах.

10 сентября произойдет полнолуние. Оно даст позитивное развитие событий, которые заложились еще в начале мая и могли доставить много нервотрепки в середине августа. Также в дороге могут происходить недоразумения. Перепроверяйте билеты и выезжайте заранее, чтобы не опоздать на автобус, поезд или самолет.

В последнюю неделю сентября формируется прекрасный деловой аспект. Можно что-то планировать и возвращаться к уже начатым проектам. Благо что хороший аспект продлится аж до начала декабря. И у всех знаков зодиака еще будет много возможностей использовать его себе в плюс.

Вопросы трудоустройства или старт новых проектов лучше отложить до начала октября. Потому что с 10 сентября наступает период ретроградного Меркурия. Это значит, что период будет хорош для доработки, наведения порядка в делах, на работе и в документах. А любые новые начинания стоит отложить до начала следующего осеннего месяца.

Овен — гороскоп на сентябрь 2022

Представителям знака зодиака Овен рекомендуется заняться в сентябре своим здоровьем и больше отдыхать, потому что последнее время вы очень много работали.

В конце месяца благоприятный период для планирования новых рабочих проектов или завершения текущих.

Телец — гороскоп на сентябрь 2022

У Тельцов в сентябре все начнет складываться более чем благоприятно. Это касается в принципе любых дел, но в особенности финансовых вопросов и успехов на любовном фронте.

Со стороны может показаться, что такое везение — результат каких-то магических сил.

Близнецы — гороскоп на сентябрь 2022

Близнецов гороскоп на сентябрь предупреждает: грядут непомерные финансовые траты, возможно, даже в ущерб вам. Также есть риск нажить проблемы от каких-то беспокойных женщин. Лучше вообще ограничить общение с женским полом.

У данного знака зодиака появится возможность в сентябре как взлететь по карьерной лестнице, так и поругаться с начальством. Проявите бдительность.

Рак — гороскоп на сентябрь 2022

У представителей этого знака зодиака сентябрь сложится благополучно. Ожидается успех сразу в двух сферах жизни — любовь и финансы.

Какие бы дела вы ни затеяли в этом месяце, исход скорее всего будет положительным.

Лев — гороскоп на сентябрь 2022

У Львов в сентябре загорится зеленый свет для занятия бизнесом или начала страстного романа. Что вы выберете, не так уж и важно, результат вас все равно порадует.

Дева — гороскоп на сентябрь 2022

Для Дев гороскоп на сентябрь весьма удачен. Весь месяц предоставит отличную возможность преуспеть как в любви, так и в финансах.

В целом у представителей данного знака зодиака дела будут складываться весь месяц стабильно со знаком плюс.

Весы — гороскоп на сентябрь 2022

На Весов окажет влияние полнолуние 10 сентября. Получится удачно сменить работы. Так что если вы давно думали об изменениях в карьере, хватайтесь за возможность.

Вот только непосредственно трудоустраиваться лучше в начале октября.

Скорпион — гороскоп на сентябрь 2022

Скорпионов весь сентябрь будет сопровождать успех в любви и финансах. Гороскоп на месяц очень многообещающий.

За что бы вы ни взялись, все сложится удачно, а иногда даже наперекор завистникам.

Стрелец — гороскоп на сентябрь 2022

Стрельцам гороскоп на сентябрь предсказывает крупные траты. Причем не все вас порадуют. Постарайтесь не уйти в минус в этом месяце.

Представителям данного знака зодиака рекомендуется не конфликтовать с семьей и близкими людьми и направить свои силы в другое русло, например, на ремонт. Есть вероятность нажить проблемы при общении с нервными женщинами, так что лучше заранее ограничить токсичное влияние.

Козерог — гороскоп на сентябрь 2022

У Козерогов по гороскопу в сентябре будут удачны две сферы — любовная и финансовая. Какие бы дела вам ни предстояло решить в этом направлении в течении всего месяца, можете не волноваться за успех.

Водолей — гороскоп на сентябрь 2022

У Водолеев по гороскопу в сентябре активизируется тема доходов. Вероятен исход в положительную сторону — появление нового источника финансов, повышение зарплаты, сокращение расходов. Возможно, будет даже выигрыш в лотерею. При случае купите билетик.

А если не повезет, тогда представителям этого знака зодиака вскоре предстоит завязать роман с прекрасными ухаживаниями и интересными подарками.

Рыбы — гороскоп на сентябрь 2022

В сентябре Рыбы будут получать удовольствие от социальной активности и общения с противоположным полом.

Гороскоп для данного знака зодиака благоприятный. У Рыб будут очень хорошо складываться ситуация во многих делах. Главное помнить, что на первом месте должны быть собственные желания и потребности, а никак не чужие.