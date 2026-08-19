Яблочный Спас 2022: смысл, традиции и приметы праздника

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Яблочный Спас относится к числу самых известных августовских праздников.

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — это один из двунадесятых праздников — двенадцати самых важных дат церковного календаря. Каждая из них посвящена определенному эпизоду из жизни Спасителя или Богородицы. Яблочным день называется потому, что в него принято освящать яблоки.

Преображение Господне

Яблочный Спас 2026: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы, обряды, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

О Преображении Господнем подробно рассказывается в Евангелии. Этот праздник символизирует грядущее преображение всей человеческой природы и напоминает нам о той Божественной славе, которая ожидает праведников в Царствии Небесном, поэтому он всегда отмечается с особой духовной радостью.

Согласно Писанию, однажды Спаситель взял помолиться троих ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и взошел с ними на гору Фавор.

«И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были (пророки — Прим. ред.) Моисей и Илия; явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним», — свидетельствовал евангелист Лука.

Яблочный Спас 2026: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы, обряды, молитвы. Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

Так, трое апостолов увидели чудесное Преображение Господне. Преображение означает превращение в другой вид или изменение формы. Христос преобразился перед своими учениками, чтобы явить им Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями. Празднование Преображение Господне церковь отмечает как соединение Божественного и человеческого в лице Христа.

«Явилось облако и осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели», — повествовал Лука.

Как писал в IV веке святитель Иоанн Златоуст, Господь преобразился «чтобы показать нам будущее преображение естества нашего» и будущее второе пришествие Спасителя на Землю «на облаках во славе с ангелами».

Праздник Преображения стали отмечать с IV века. Изначально у него не было четкой даты. Примерно с VII века православные верующие стали отмечать его 19 августа. Из года в год дата празднования не меняется. А у католиков эта дата вошла в календарь лишь в XV веке. Они празднуют Преображение 6 августа.

Преображение Господне отличается торжественностью. Духовенство в храмах служит в белых облачениях — символ «фаворского света». А после литургии священник читает специальную молитву на освящение плодов нового урожая. Изначально в Израиле и Греции возникла традиция преподносить гроздья созревшего винограда в благодарность Богу. Поскольку в России в середине августа созревали яблоки, фрукты решили заменить, но оставить традицию освящения.

Праздничная служба и молитва на Преображение Господне

Яблочный Спас 2026: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы, обряды, молитвы. Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В этот день проводится праздничное богослужение. Если дата совпадает с воскресеньем, обычная воскресная служба отменяется, и все внимание уделяется только этому конкретному событию.

Празднование в церкви идет следующим образом:

На вечерней службе накануне пропускается один из традиционных псалмов, вместо него читаются три отрывка из Ветхого Завета;

На утренней службе исполняются два канона авторства святых Иоанна Дамаскина и Космы Маиумского. В финале утрени стандартное прославление Богородицы заменяется специальным припевом праздника: «Велича́й, душе́ моя́, на Фаво́ре преобрази́вшагося Го́спода»;

На главной литургии звучат особые праздничные песнопения. Вместо «Достойно» также поют торжественные припевы — задостойник «Велича́й, душе́ моя́…» и ирмос «Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся…».

Основная молитва для прихожан — акафист Преображению Господню. Вот его перевод:

Господи Иисусе Христе, Боже наш, живущий во Свете неприступном, являющийся Сиянием Славы Отчей и Образом Ипостаси Его! Когда пришло время, Ты по неизреченному милосердию к падшему роду человеческому уничижил Себя, приняв образ раба, быв послушен даже до смерти. Однако прежде Креста и добровольной смерти Твоей на горе Фаворской преобразился в Божественной Славе Своей перед святыми Твоими учениками и апостолами, отчасти сокрыв принятую плоть, чтобы, когда Тебя увидят распинаемым, уразумели Твое добровольное страдание и Божество. Даруй же и нам всем, празднующим пречистой Плоти Твоей Преображение, чистым сердцем и неоскверненным духом взойти на Святую гору Твою, в селения святой славы Твоей, где голос чистый празднующих, голос несказанной радости, да там вместе с ними лицом к лицу увидим Славу Твою в незаходящем дне Царства Твоего, и со всеми святыми, от начала мира Тебе угодившими, прославим Всесвятое имя Твое с Безначальным Твоим Отцом и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Кстати, в восточных регионах основой рациона традиционно были злаки и виноград, поэтому их и приносили в храм для благословения — как жест благодарности, а также в силу их символической связи с евхаристией, что прямо отражено в молитве, читаемой над «гроздием».

В Русской Православной Церкви в тех местностях, где виноград не вызревает или вовсе не растет, его заменяют яблоками. Однако для них предусмотрена иная молитва — они освящаются лишь как «начатки овощей». При этом, судя по названию этого текста — «Молитва о приносящих начатки овощей» — и содержанию, благословение адресовано скорее самому человеку, который их приносит.

Традиции Яблочного Спаса

Яблочный Спас 2026: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы, обряды, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Яблочный Спас — самый известный из всех трех больших праздников, во время которых верующие освящают плоды нового урожая. На Второй Спас освящают в церкви яблоки, мед и горох в стручках.

Яблоки — главный символ. Они олицетворяют достаток и благополучие. До наступления Спаса их запрещается есть.

Светлый праздник Преображения особенно ждут родители, чьи дети ушли из жизни. Согласно древнему поверью, ангелы на небесах угощают души детей яблочными плодами. Поэтому после освещения фрукта церковью родители оставляют несколько яблок в храме в качестве подношения.

Тем, у кого мамы и папы все-таки лакомились новым урожаем, райский подарок не доставался. Поэтому есть яблоки до Преображения Господня считалось грехом. К тому же, по старинным поверьям, употребление неосвященных фруктов до Спаса могло навлечь болезни на всю семью нарушившего запрет.

В старину после освящения яблок было принято печь пироги. Ими угощали родственников и соседей. Девушки ели плоды, обмакивали их в мед и загадывали сокровенные желания, приговаривая: «Что загадано — то надумано! Что надумано — то сбудется! Что сбудется — не минуется!». Считалось, что все мечты сбываются, если помыслы чисты, а просьбы идут от сердца.

Еще яблоки помогали незамужним красавицам узнать, скоро ли случится их свадьба. Для этого плоды привязывали к веревке и вращали их над костром. У кого фрукт первым упадет в огонь, та выйдет замуж раньше других. А самые отважные проводили на яблоках ритуалы по привороту своих возлюбленных.

Что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

Яблочный Спас 2026: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы, обряды, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Самое главное в праздник Преображения Господня — прийти на службу в храм, помолиться дома и вспомнить об этом евангельском событии. Приносить часть урожая в церковь или нет — каждый решает сам.

Представители духовенства заверяют: нет ничего страшного в том, если человек не будет 19 августа освящать яблоки и другие фрукты. Главное — участие в церковной молитве.

Кроме того, в этот день можно пойти на кладбище и почтить память усопших родственников. Однако обычай класть освященные яблоки на могилы священники называют суеверием.

На Яблочный Спас, как и на любой другой большой церковный праздник, по традиции нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Священники отмечают, что строгих запретов на этот счет нет, особенно если работу нельзя отложить.

Поскольку во время Спаса продолжается Успенский пост, запрещено употребление любой жирной пищи. Единственное послабление на Спас — вино и рыба. В этот день по традиции хозяйки массово пекли яблочные пироги, варили варенье. Приглашали к столу гостей, а также угощали во славу Божию нищих и обездоленных.

Свадьбы 19 августа не принято играть. Дело в том, что на двунадесятые праздники, к которым относится и Преображение, в храмах не венчают. Однако если люди нецерковные, то бракосочетание в эти дни, как говорят священнослужители, — их личное дело.

Приметы на Яблочный Спас

Яблочный Спас 2026: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы, обряды, молитвы. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Titov

Во второй половине августа природа преображается. Лето идет на спад, чувствуется скорое приближение осени. Листва желтеет, ночи становятся длиннее и холоднее. По погоде на 19 августа можно определить, какой будет зима. Приметы Яблочного Спаса были проверены не одним поколением. И до сих пор актуальны.

На Яблочный Спас идет дождь, — зима выдастся мокрой и холодной. Если солнечно и тепло, — зима будет снежной, но без сильных морозов.

19 августа пожелтели листья — погода скоро изменится, сильно похолодает.

Какой второй Спас, такой и январь.

Каков день на второй Спас, таков и Покров.

Кроме того, на Руси верили, что в этот день прилетает мифическая птица Сирин. Она грустит и плачет, орошая яблоки мертвой росой. После полудня ее сменяет птица радости Алконост, которая поливает плоды живой росой, преображая их. Поэтому, если съесть яблоко до полудня, всю жизнь будешь печален. А если после — в радости и веселье.