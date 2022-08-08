Антон Вихровей или Малинник: почему 16 августа нельзя выбрасывать мусор

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На Руси этот день считался крайне удачным для новых свершений. Ленивым же грозили тяжелые испытания.

Согласно православному календарю, 16 августа — день поминовения епископа Новгородского Антония Римлянина, а также святых Исаакия, Далмата, Фавста, Раждена, Космы и других.

Антоний Римлянин

Святой Антоний родился приблизительно в 1067 году, предположительно, в Риме, в семье православных христиан.

В 17 лет он осиротел. Это произошло в тот период, когда местная католическая церковь отделилась от греческой православной, сторонником которой он и являлся. Распри между священнослужителями обеих ветвей вероисповедания продолжались, и после смерти родителей Антоний решил оставить дом.

В спешке он положил в бочку золото и серебро, церковные сосуды и другие драгоценные вещи из родительского имения, скатал ее железными обручами и пустил в море. Остальное раздал бедным, а сам принял монашеский постриг и ушел в пустыню, где скитался 20 лет.

Некоторое время спустя в области, где совершал монашеский подвиг Антоний, начались гонения на православных. Антоний бежал в горы и целый год скрывался на одинокой скале, предаваясь молитвам. А спустя год та часть скалы, на которой он стоял, откололась и рухнула в море.

Чудесным образом Антоний Римлянин преодолел на глыбе за три дня Средиземное море, реку Неву и через реку Волхов попал в Новгородские земли. Случилось это в 1106 году, накануне праздника Рождества Пресвятой Богородицы, то есть в сентябре.

Утром новгородцы заметили гостя и удивлялись, видя камень, которого прежде не было. Понять, где он оказался, Антоний Римлянин смог лишь спустя несколько дней, когда ему повстречался местный житель, знавший итальянский. Антоний несказанно обрадовался, что оказался среди православных верующих, и стал жить в келье. Святой не знал языка, он обратился с горячей молитвой к Богу, прося даровать ему знание, и с тех пор чудесным образом освоил русский язык.

Спустя некоторое время рыбаки вынули из сетей вместе с рыбой некую бочку. Это оказалось тем самым имуществом Антония из Италии. На вырученные от продажи ценностей деньги он воздвиг на Новгородчине монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. А в 1131 году стал его игуменом.

Спустя 16 лет он мирно отошел к Богу, назначив преемником инока Андрея, который стал автором жития преподобного. Канонизировали святого Антония только в 1597 году, а мощи его перенесли в Рождественский собор монастыря.

В конце 1920-х годов, в разгар советской антирелигиозной кампании, мощи были изъяты и отправлены в антирелигиозный музей и долгое время считались утраченными. Однако в 2016-м в результате многолетней работы по изучению мощей, находящихся в Софийского соборе Новгорода, были вычленены мощи святого Антония.

Несмотря на то что большая часть жития Антония носит легендарный характер, согласно летописям Антоний действительно существовал. А вот история о том, как Антоний преодолел моря и реки на скале, вошла в русский фольклор.

Игумены Далматской обители

По церковному календарю 16 августа поминают преподобных Исаакия, Далмата и Фавста — игуменов Далматского монастыря.

Далмат был военным. Он служил в войске благоверного царя Феодосия Великого и пользовался его уважением. Оставив мир, он вместе с сыном Фавстом ушел примерно в 381 году в обитель преподобного Исаакия, расположенную близ Константинополя.

Приняв постриг, они стали вести строгую подвижническую жизнь. Однажды преподобный Далмат не ел пищу в течение 40 дней Великого поста. Затем, укрепившись, пробыл в восхищении до праздника Вознесения Господня, удостоившись Божественных видений.

Приближаясь к концу своей жизни, Святой Исаакий в 383-м поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата, по имени которого обитель стала называться Далматской.

Преподобный Далмат был ревностным защитником Православной веры — на III Вселенском Соборе в Ефесе (431) он осудил учение Нестория, согласно которому Христос был не Бог, а человек, в котором жил Бог, при этом божественная и человеческая природа в Нем были отделимы друг от друга.

После Собора святые отцы возвели преподобного в сан архимандрита Далматской обители, где он и скончался в 90 лет (после 446 года).

О Святом Фавсте известно, что он, подобно отцу, был великим аскетом и из иноческих подвигов особенно преуспел в посте. После смерти отца преподобный стал игуменом обители.

Антон Вихровей или Исаакий Малинник

В народе 16 августа прозвали Антоном Вихровеем, поскольку погода зачастую стояла холодная и ветреная. Считалось, что уже природой повелевает не лето, а приближающаяся осень. Так, по народным приметам если в этот день дуют холодные ветры — это к суровой зиме, а если теплые — то к зиме снежной и мягкой.

Была одна интересная примета: если на Антония убраться в доме, то весь год человека ждет недостаток в деньгах. Не советовали и выбрасывать мусор в этот день — верили, что с ним выбросишь счастье и спокойствие. А еще верили, что ветер на Антония способен унести все недуги, так что болеющему человеку нужно обязательно выйти 16 августа на улицу и постоять на ветру.

Также к этому времени поспевали все остатки малины, поэтому 16 августа называли еще и Иссакием Малинником. Если погода был хорошая, то мужчины отправлялись работать в поле, а женщины занимались сбором вкусных и полезных ягод, из которых варили варенье.

Кроме того, 16 августа начинался сбор лесных орехов, поэтому в народном календаре также встречается название Антонией Орешник.

Что можно делать 16 августа

Этот день идеален для дальних поездок. Если давно не виделись с друзьями или родственниками — обязательно берите их за компанию.

На Исаакия Малинника женщины традиционно варили варенье. На Руси существовало поверье, что заготовленные сегодня снадобья будут обладать целебными свойствами.

16 августа — прекрасный день для заключения браков. А рожденный сегодня малыш всю жизнь проведет, не зная забот.

Тот, кто плодотворно поработает на Антона Вихровея в огороде, может рассчитывать на большой урожай в грядущем году.

Что нельзя делать 16 августа на Антона Вихровея

На Антона Вихровея строго-настрого запрещалось убираться дома. А в особенности подметать, вытирать пыль и выносить мусор. Считалось, что после можно остаться с «чистым» — пустым — кошельком.

При этом лениться сегодня — тоже тяжкий грех. Предки верили: тот, кто проведет день Антона Вихровея в кровати, вскоре сляжет с тяжелым недугом.

Ругаться и выяснять отношения 16 августа также не стоит. В противном случае — маленькая ссора может обернуться большой бедой.

Приметы 16 августа