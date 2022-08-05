ТОП-10 популярных блюд в разных странах
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Кто придумал ту самую пиццу с ананасами, и в каких странах любят протухшие продукты?
В России самые популярные блюда повседневной жизни — это пельмени и борщ. Предпочтения россиян меняются в зависимости от сезона: весной чаще едят блины, летом — окрошку, а ближе к новогодним праздникам, конечно же, салат «Оливье». Это связано с национальными традициями. А какие блюда популярны в других странах мира, рассказывает 5-tv.ru.
Бельгия — картофель фри и мидии
У картофеля фри интересная история. Блюдо относят к фастфуду, и в первую очередь, оно ассоциируется с США. На английском языке картофель фри называют «French Fries» (картофель по-французски), но придумали его не во Франции. Историки утверждают, что впервые картошку фри приготовили в Бельгии в конце XVII века. Побывать в этой стране и не попробовать блюдо — туристическое преступление!
Картофель фри популярен там как отдельное блюдо, так и в сочетании с мидиями. Морепродукты часто используют в бельгийской кухне. В меню местных ресторанов можно найти блюдо «Moules Frites» («жареные мидии») — это мидии, томленые в соусе или в собственном соку. Жареные мидии — национальное блюдо Бельгии. Кстати, французы тоже его любят: в городах страны встречаются рестораны, которые специализируются именно на «Moules Frites».
США — лобстер в масле
В США множество национальных блюд, например бургеры, стейки и хот-доги. Отдельного внимания заслуживает любовь американцев к лобстерам. Родиной блюд из ракообразных считается штат Мэн, где развита рыбоводческая отрасль. Там придумали простой, но очень вкусный рецепт приготовления лобстеров.
Во время приготовления сытного блюда лобстера отваривают, а затем ненадолго окунают в масло, чтобы мясо подрумянилось. Подают ракообразного с растопленным сливочным маслом. Перед трапезой предлагают бумажные салфетки, чтобы их можно было засунуть за воротник и не запачкаться в масле. Вы наверняка видели это в американских фильмах или сериалах. В Юго-Западных штатах популярен ход-дог с мясом лобстера.
Австралия — гавайская пицца
Люди делятся на две категории: любители и ненавистники гавайской пиццы. Сочетание курицы и сыра с ананасами вызывает много споров в обществе. Нестандартный для пиццы ингредиент решили добавлять не на Гавайях, а в Канаде в 60-х. Греческий повар и владелец ресторана Сотириос Панопулос нанял китайского повара, благодаря которому в меню его заведения появились характерные для паназии блюда с кисло-сладким сочетанием.
В один из вечеров Панопулос экспериментировал на кухне. Он решил добавить ананасы в пиццу с беконом и грибами. По легенде у него просто было много консервированных ананасов, их нужно было где-то использовать, а под руку попала пицца. Сотириос решил назвать новый вид пиццы «гавайской», но почему в честь именно солнечного штата — неизвестно. Скорее всего его вдохновил тот факт, что экзотические острова присоединили к США в 1959-м.
Сначала гавайская пицца была очень популярна в Канаде и США, но больше всего ее любят в Австралии. В 90-х она была очень востребована: 15% заказов пиццы в заведениях приходились именно на эту вариацию.
Швеция — сюрстремминг
Шведский деликатес из сельди приходится по вкусу не всем. Скандинавы шутят, что его могут есть только настоящие гурманы, познавшие кулинарный дзен. Сюрстремминг — это консервированная забродившая сельдь, также ее называет квашенной. Блюдо появился в Швеции еще в XVI веке, когда король Густав I вступил в войну с немецким городом Любек. Из-за военных действий в стране подорожала соль. Приходилось экономить и засаливать сельдь с меньшим количеством соли. Из-за этого нарушалась технология засолки, рыба начинала бродить.
Несмотря на специфический прокисший вкус, селедка понравилась шведам. Сюрстремминг стал одним из национальных блюд. В XIX веке открыли первый консервный завод Röda, где производили шведскую сельдь. Сейчас сюрстремминг — обязательное блюдо на каждом шведском столе. Его подают с вареным картофелем и брусникой. Также готовят сэндвич: ржаные булочки смазывают сливочным маслом, кладут внутрь селедку, картофель и красный лук.
Мексика/США — чили кон карне
Блюдо относят к техасско-мексиканской кухне или сокращенно техано. Она зародилась в штате Техас, где проживает самая большая мексиканская община в США. Из-за этого произошло смешение кулинарных традиций двух стран. Чили кон карне — одно из главных блюд техано.
С испанского языка название блюда переводиться как «чили с мясом». Ингредиенты простые — рубленое мясо говядины (часто фарш), томаты, чеснок, лук, сладкий перец и фасоль. Но могут добавлять и другие продукты в зависимости от региона. Чили кон карне подают с рисом и кукурузными чипсами начос. Также смесь заворачивают в тортилью или едят как похлебку.
Италия — прошутто с дыней
Ветчину прошутто производят в итальянской провинции Парма. Мясо вялят около года с помощью одного ингредиента — морской соли. Прошутто едят в сэндвичах, нарезают ломтиками для закуски, оборачивают ей хлебные палочки гриссини. Также итальянский деликатес подают с инжиром и дыней. Именно в сочетании с последним итальянцы любят ветчину больше всего.
Закуска из прошутто и дыни очень популярна в Италии. Там ее можно попробовать почти в каждом ресторане. Некоторым людям сочетание вяленой свинины и дыни может показаться странным. Но сладкий и свежий вкус дыни оттеняет резкость и пахучесть прошутто. Получается интересное вкусовое сочетание.
Китай — вонючий тофу
Сыр тофу придумали в Китае и изготавливают из соевых бобов. Благодаря своему нейтральному вкусу и большому содержанию белка, он универсален в кулинарии: его жарят, запекают, добавляют в соленые блюда и готовят из него десерты. Тофу популярен среди вегетарианцев.
Отдельного внимания заслуживает «вонючий тофу» — ферментированная форма классического соевого сыра. Этот способ приготовления тофу появился в Шанхае и стал популярной закуской во всей стране. Его вымачивают в соленом рассоле, сыр тухнет и «превращается» в китайский деликатес. Запах резкий и сначала может показаться ужасным, но сделав несколько кусков, вы войдете во вкус. Вонючий тофу готовят во фритюре, просто обжаривают, добавляют в другие блюда и даже ферментируют с другими продуктами, например, с мясом.
Черногория — попара
Черногорская кухня включает в себя много мяса и сыров, но есть и простые деревенские блюда. Одно из них — похлебка попара. В ней можно распробовать черногорский сыр. Чем-то попара напоминает овсяную кашу.
Рецепт похлебки несложный. Черствые трехдневные кусочки хлеба заливают водой, добавляют сливочное масло и любой местный сыр. Черногорцы также готовят попару на молоке или чае. Блюдо едят с простоквашей.
Чехия — трдельник
Трубочки из дрожжевого теста с топпингом — традиционное чешское лакомство. В Чехии трдельники можно попробовать почти везде: их готовят и продают прямо на улице. Десерт появился примерно в конце XVIII века. Существуют легенда, что в это время на территории Моравии (исторический регион в восточной части страны — Прим. ред.) в городе Скалица поселился венгерский генерал Йозеф Гвадани. Вместе с ним приехал его личный повар, который популяризировал рецепт трдельников среди чехов. Сначала их готовили только аристократы, а потом трдельники стали печь на всех городских праздниках.
Тесто наматывают на железный вертел или прут, посыпают сахаром, обжаривают и добавляют внутрь взбитые сливки, шоколадную пасту, фрукты. Трдельники популярны и в России. Их продают в крупных туристических городах, например, в Москве, Петербург и Казани. Особенно часто чешский десерт можно встретить на новогодних ярмарках и насладиться им с горячей чашкой кофе.
Северная и Южная Корея — кимчи
Капуста кимчи это не только самое популярное блюдо в Корее, но и добрая семейная традиция. Это кропотливый и долгий процесс, ее готовят в буквально промышленных масштабах. Приготовление кимчи считается коллективной культурой в стране и даже входит в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Когда корейцы начали готовить кимчи и откуда появился рецепт, точно неизвестно. Историки полагают, что первое упоминание было еще в I веке до нашей эры. Но точно известно, что красный жгучий перец, который является одним из основных ингредиентов, начали добавлять после XVI века. Тогда его на территорию современной Кореи завезли португальцы.
У каждой корейской семьи свой особый рецепт кимчи. Есть и классический, в который входит пекинская капуста, редька дайкон, красный перец, чеснок, имбирь, рыбный соус, рисовая мука и другие специи. Корейцы также добавляют овощи и криль. Капуста ферментируется несколько дней в теплом месте, а затем ее убирают «доходить» в холодное место.