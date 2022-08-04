Любовь на экране и в жизни: ТОП-5 турецких пар

Фото: Instagram* / burakozcivit

Некоторые актеры турецких телешоу перенесли свою любовь с экрана в реальную жизнь.

Сегодня за отношениями персонажей турецких сериалов следят миллионы телезрителей. 5-tv.ru выяснил, кто из этих артистов встречается в реальной жизни.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель

Сегодня Халил и Бергюзар воспитывают троих детей; Фото: Instagram* / berguzarkorel

Российским зрителям Халит Эргенч знаком по сериалу «Великолепный век», в котором он сыграл возлюбленного Хюррем, сыгранной Мерьем Узерли. Поклонники мечтали, что актеры перенесут свою экранную любовь в реальную жизнь. Однако судьба распорядилась иначе. Со своей нынешней женой Халит познакомился на съемках шоу «1001 ночь. Там его возлюбленную сыграла Бергюзар Корель. Между артистами завязался роман. Они поженились в 2009 году, а сегодня пара воспитывает троих детей.

Неслихан Атагюль и Кадир Догулу

еслихан и Кадир поженились в 2016 году; Фото: Instagram* / neslihanatagul

Неслихан и Кадир познакомились на съемках сериала «Два лица Стамбула». Он был старше нее на десять лет и не сразу проникся к коллеге чувством. Однако девушка с первого взгляда разглядела лучшие качества артиста. Они поженились в 2016 году, но с рождением детей не спешат. Поклонники мечтают, что однажды их кумиры все же станут родителями.

Серкан Чайоглу и Озге Гюрель

Серкан и Озге воссоединились после разрыва и до сих пор вместе.; Фото: Instagram* / serkancayoglu

Серкан Чайоглу и Озге Гюрель познакомились в 2014 году на съемках многосерийного фильма «Вишневый сезон». Серкан сыграл состоятельного мужчину, а Озге — наивную и талантливую девушку. Актеры стали встречаться, но спустя два года расстались. К счастью поклонников, артисты вскоре воссоединились и они по сей день вместе.

Гекхан Алкан и Несрин Джаванзаде

Гекхан и Несрин готовятся к свадьбе; Фото: Instagram* / nesrin.cavadzade

Гекхан Алкан и Несрин Джаванзаде познакомились на съемочной площадке сериала «Запретный плод». Героиня актрисы влюбилась в персонажа Гекхана, но он был увлечен другой девушкой. Однако в реальной жизни чувства актеров оказались взаимны. В 2020 году звезды объявили себя парой. Несрин познакомила возлюбленного с родителями и дело шло к свадьбе. Поклонники артистов мечтают об их скорой свадьбе.

Айтач Шашмаз и Джемре Байсел

Айтач и Джемре считаются одной из самых красивых пар турецкого шоу-бизнеса; Фото: Instagram* / aytacsasmaz

Айтач Шашмаз и Джемре Байсел познакомились на съемочной площадке многосерийного фильма «Игра судьбы». Артисты сразу понравились друг другу. Поклонники шутят, что актерам не пришлось играть чувства на камеру, ведь они были действительно влюблены. Кинокритики в свою очередь отмечают артистизм Айтач и Джемре, пророча им яркую актерскую карьеру.

Бурак Озвичит и Фахрие Эвджен

Бурак и Фахрие какое-то время скрывали чувства, потому как не были готовы к этим отношениям; Фото: Instagram* / burakozcivit

Бурак Озвичит и Фахрие Эвджен познакомились на съемках сериала «Королек — птичка певчая». Актеры сыграли влюбленную пару так естественно, что поклонники заподозрили артистов в романе. Однако Бурак и Фахрие хранили молчание на этот счет. Затем они встретились на съемках проекта «Любовь похожа на тебя», где им вновь предстояло сыграть влюбленных. Невесту Бурака это разозлило и они расстались. Спустя время стало известно о его романе с Фахрие. Как-то актеры признались, что между ними пробежала искра еще в процессе работы рад «Корольком», но мужчина в ту пору был не одинок и готовился к свадьбе, а девушка отходила от тяжелого разрыва.

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