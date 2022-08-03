Борис и Глеб Летние или Паликопна: что можно и нельзя 6 августа

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Русская православная церковь чтит память святых страстотерпцев Бориса и Глеба. В молитве к братьям обращаются с просьбами о защите от врагов, преодолении распрей, избавлении от бед и болезней.

Верующие 6 августа почитают святых братьев Бориса и Глеба — первых канонизированных Русской православной церковью святых.

Первые русские святые Борис и Глеб

Борис и Глеб (в крещении Роман и Давид) — русские князья, младшие сыновья великого киевского князя Владимира Святославича (Владимира I, Красное Солнышко), единокровные братья Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного.

Их матерью историки называют царевну Анну Византийскую из Македонской династии. По другим источникам братья родились от неизвестной «болгарыни», возможно, из волжских болгар. Борис родился в 986 году, а Глеб — примерно в 990 году. Молодые люди прожили короткую жизнь. На момент убийства старшему было приблизительно 29, а младшему — 25 лет.

Князьям были выделены земли: Борис получил от отца Ростов (по другой версии — Владимир-Волынский), а Глеб — Муром. В одной из летописей упоминается, что Борис был женат.

Когда и за что были убиты Борис и Глеб

Младшие Владимировичи стали жертвами междоусобицы. После смерти великого князя Владимира I в 1015 году престол по праву наследования (но не по воле отца) перешел старшему сыну Святополку Туровскому. Опасаясь потерять власть, тот пошел на убийство своих ближайших родственников — Бориса, Глеба и Святослава из Древлянского княжества.

По записям монаха Нестора-летописца из Киево-Печерского монастыря, старший наследник давно видел угрозу в лице Бориса, которого отец посадил рядом с ним в Волыни — это могло привести к сокращению удела и соответственно власти Святополка. Вторая версия событий указывает на намерение отца оставить Киев именно Борису. Для этого он вывел младшего сына из княжения и держал при себе. Это подтверждается в летописи и в произведении «Сказании, и страсти, и похвале святую мученику Бориса и Глеба». Возможно, Владимир принял такое решение ввиду царского происхождения младших детей или же от сильной отеческой любви к Борису. Очевидно, такой поворот вызвал ярость Святополка и желание заполучить престол любым способом.

В последние годы жизни Владимира I обозленный Святополк устроил заговор против князя. План был раскрыт, и наследника оставили в заточении. Ярослав также отказался повиноваться отцу. Он прекратил перечислять дань и церковную десятину из Новгорода, после чего Владимир собрался с дружиной идти на сына, но смерть не дала ему сделать этого. Когда 73-летний Владимир скончался в загородной резиденции Берестове 15 июля 1015 года, приближенные постарались скрыть смерть от Святополка и как можно быстрее уведомить Бориса. Тело князя обернули ковром и тайно вывезли ночью в Киевскую Десятинную церковь, где и похоронили.

Однако события приняли дурной оборот: весть о кончине отца застала Бориса в пути — он возвращался с дружиной из похода на печенегов. Дружинники предложили поддержать молодого князя в борьбе за киевский престол, но тот отказался, не желая поднимать руку на старшего брата. После этого большая часть воинов покинула его. Бытует также версия, что из-за плохого отношения киевлян к наследнику войско намеренно оставило его незащищенным.

Святополк прознал про смерть отца и подослал к брату своих людей. Бориса предупредили, что убийцы в пути, но он предпочел спеть заутреню в своем шатре, а после лечь на постель. Там он и был заколот 24 июля 1015 года на реке Альте близ Переяславля Русского. Вместе с ним погибло немало дружинников, одного из них, Георгия Угрина, впоследствии канонизировали как мученика. Тело князя доставили в Вышгород и похоронили в церкви святого Василия.

После Святополк вызвал Глеба в Киев. Он решил избавиться от брата, чтобы в будущем не столкнуться с местью. По одной из версий Глеб направлялся в столицу из Мурома, добровольно идя на смерть. По другой — спешно бежал из Киева в Новгород, но был настигнут преследователями под Смоленском. По дороге Глеб получил предупреждение от Ярослава, что отец умер, брат убит и его ждет та же участь. Как написано в житие, молодой князь молился об отце и брате, когда 5 сентября его нагнали посланные убийцы. Они приказали зарезать Глеба его же повару. Сопровождавшим наследника отрокам было запрещено использовать оружие в его защиту. Тело похоронили близ устья реки Смядыни. После был убит еще один Владимирович — Святослав, пытавшийся бежать от преследователей в Венгрию.

Междоусобная борьба завершилась лишь в 1019 году победой Ярослава Мудрого. Точка была поставлена на реке Альте. Историки до сих пор не уверены, специально ли князь выбрал для битвы место гибели своего младшего брата или же летописцы приукрасили историю, подогнав факты, и на самом деле убийство Глеба произошло не там. Тем не менее, Святополк поплатился за содеянное: он умер в возрасте 40 лет в 1019 году. В «Повести временных лет» указано, что его сразили паралич и безумие.

По приказу Ярослава останки Глеба нашли и перезахоронили рядом с братом в Вышгороде.

Почему Борис и Глеб причислены к лику святых

Борис и Глеб стали первыми канонизированными русскими святыми. Их называют князьями-страстотерпцами, потому что они погибли не за веру, а за исполнение заповедей Божьих — проявили беззлобие. Также чин страстотерпцев с древности применяется только по отношению к представителям великокняжеских и царских родов.

Первоначально Борис и Глеб стали почитаться как чудотворцы-целители. Впоследствии их начали считать заступниками земли русской.

Первое чудо возле мощей святых произошло через несколько лет после погребения. Могила, видимо, находилась в неухоженном состоянии, поэтому какой-то «варяг» случайно наступил ногой на плиту. Ему тут же опалило ноги вышедшим из-под земли пламенем. Второе чудо не заставило себя долго ждать: когда деревянная церковь святого Василия сгорела дотла, мощи братьев, как и иконы и церковная утварь не пострадали в огне. О случившемся доложили в Киев, откуда приехал митрополит Иоанн I и совершил всенощное бдение над могилой. Когда построили новую церковь, останки святых перенесли в новое место. Мощи оказались нетленны, от них исходило благоухание. В летописях засвидетельствовано несколько чудесных исцелений.

Первым у гроба мучеников исцелился хромой отрок вышгородского посадника Миронега. Вторым — неизвестный слепой прихожанин. На первой же литургии в новой церкви на глазах Ярослава Мудрого и митрополита произошло третье чудо — выздоровление хромого человека. Другие рассказы коротко повествуют о последующих исцелениях: «о хроме и неме», «о жене сухоруце» и «о слепьци».

Храм в Вышгороде был разрушен в 1240 году во время нашествия монголо-татар на Киев, тогда же были утрачены мощи князей. В первой половине XVII века, несмотря на то что в Вышгороде никто не жил, на месте древнего храма выстроили деревянный храм, сожженный поляками в 1651 году и восстановленный в конце XVII века. В 1860-м на его месте поставили небольшую каменную церковь, сохранившуюся до настоящего времени. Попытки обретения мощей Бориса и Глеба предпринимались в 1743, 1814 и 1816 годах, но все оказались безуспешны.

О чем молятся Борису и Глебу

В летописях значатся шесть засвидетельствованных случаев исцеления людей на могиле Бориса и Глеба. Святые помогли мгновенно выздороветь слепым, немым и хромым людям. Кроме того, мученикам молятся об избавлении от следующих проблем:

Освобождении от зависти, ревности, искушений и злости;

Сохранении подрастающего поколения в истинной вере;

Даровании крепкой веры в любых жизненных ситуациях;

Укрощении вражды и злобы;

Защите от недоброжелателей;

Разрешении сложной ситуации или конфликта на работе;

Помощи защитникам Родины от врагов;

Выздоровлении от болезней, особенно от слепоты и болезней ног;

Душевной чистоте и внутренней гармонии;

Мире в семье, о согласии с родственниками и близкими.

Дни памяти святых в Русской Православной Церкви:

15 мая — перенесение мощей в новый храм в 1115 году;

6 августа — совместный день памяти Бориса и Глеба;

18 сентября — память князя Глеба;

5 октября — память в Соборах Владимирских, Ростово-Ярославских, Рязанских, Тульских святых.

Борис и Глеб Летние Бессонники

Так как Бориса и Глеба православные в течение года почитают несколько раз, 6 августа стали звать Борисом и Глебом Летними, чтобы отличать от других связанных с их именами дат. Другое название праздника — Борис и Глеб Бессонники или Паликопна.

С этого дня у крестьян начиналась жатва, сбор ягод и грибов, активно делались заготовки на зиму. Работы было столько, что долго спать и лениться было непозволительно. Крестьяне говопили: «Борис и Глеб — поспел хлеб».

Но в поле крестьяне выходить боялись — опасались грома и молний, которые могут спалить стога, отсюда и название Паликопна. Сохранилась и поговорка: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися».

По приметам определяли, какая будет погода, особенно старались предугадать дождь: южный ветер — к ненастью; цыплята к курице жмутся — к затяжным дождям, а если роса до полудня не высохла — жди грозы.

Что можно делать 6 августа

Согласно принятым традициям, в этот день можно обращаться к святым Борису и Глебу, просить помощи в уборке хлеба, который поспевает в этот период. В народе говорили: «Борис и Глеб — поспел хлеб».

После 6 августа можно было начинать собирать урожай, а также ходить по ягоды и грибы, обрабатывать собранные лесные богатства. Сушить ягоды, особенно черемуху, чтобы позже использовать в качестве лекарственного средства.

Рекомендуется по старинной традиции готовить березовые веники для бани, отбирая длинные и тонкие ветки с нежными и мягкими листочками.

В этот день старались воздержаться от любой сложной работы и не обременять себя домашними обязанностями. Люди ходили друг к другу в гости и угощали домашними пирогами.

Что нельзя делать на Бориса и Глеба Летних

Нельзя лишний раз выходить на улицу и в поля — особенно в грозовую погоду, которая часто случается 6 августа.

Нельзя доверять разумным советам — можно поплатиться за это неудачей. Стоит полагаться только на интуицию, которая подскажет, как поступить.

Нельзя не вернуть долг, если сроком был выбран 6 августа, иначе безденежье прилипнет на ближайшие месяцы.

Не стоит много говорить, чтобы не заполучить проблемы с голосом и горлом.

Приметы на 6 августа

Погода 6 августа на Бориса и Глеба Летних дает прогноз на остаток месяца;

На воду 6 августа садятся чайки — скоро пойдет дождь, и остаток лета будет дождливым;

Сны, которые снятся в эту ночь, вещие, несут удачу и успех. Хорошие предсказания исполняются в трехдневный срок.

Калины ягоду раскусишь — изведен любовью будешь. А малину попробуешь — хмельной от любви станешь.

Увидел росу до полудня — жди грозы.

Услышал жужжания мух — жди солнечной погоды.

Паук плетет паутину — жди длительных дождей.

С осины пух полетел — пришло время собирать подосиновики.

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