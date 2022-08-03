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В день памяти святой Анны, матери Богородицы, собирали черемуху, играли свадьбы и крестили детей.

В православном календаре 7 августа принято почитать успение святой Анны — матери Богородицы.

Праведная Анна

Имя святой Анны дошло до наших дней через неканонические Евангелия, а именно Протоевангелие Иакова и в Евангелие псевдо-Матфея.

Анна жила в I веке до нашей эры в семье священника. Считается, что Анна родилась в Вифлееме в I веке до нашей эры, а умерла в Иерусалиме в I веке нашей эры. Она вышла замуж за Иокима, и пара очень хотела иметь детей. Но первые 50 лет брака ребенка зачать не получалось.

Однажды Иоакиму во время большого религиозного праздника запретили принести жертву Богу, потому что у него нет собственных детей (в то время у израильтян это считалось бесславием и тяжким наказанием). Расстроенный, он ушел в пустыню, где постился и молился. Там ему явился ангел и передал благую весть — супруга скоро подарит ему дочь. В то же время ангел принес счастливую весть и опечаленной Анне: «…ты родишь Дочь благословенную. Ради Нее благословятся все роды земные. Чрез Нее дастся спасение всему миру…».

Счастливый Иоаким отправился домой и у Золотых ворот Иерусалима встретил жену, спешащую к нему (эта сцена часто встречается в иконописи и живописи). 21 (8) сентября 16-15 года до нашей эры праведная Анна (зачатие Богоматери празднуется в православной церкви 22 (9) декабря). На 15 день по рождению ребенка ему нарекли имя: по указанию ангела девочка была названа Марией. Последующие события ее жизни легли в основу богородичных праздников, особых дней годового богослужебного круга.

Анна была внимательной и заботливой матерью. Когда Марии было полгода, Анна проверила, может ли та стоять. Мария сделала семь шагов и вернулась к матери, после чего она приняла решение, что до обряда введения во храм Господень ее дочь не будет ходить по земле. Когда Иоаким задумал посвятить дочь Богу, Анна упросила его отложить намерение, потому что хотела дольше быть рядом с дочерью. В три года Мария была введена родителями во храм. Маленькая девочка без посторонней помощи поднялась по ступеням. После родители отбыли домой, а Мария осталась в храме для воспитания вместе с другими девами.

Через пять или шесть лет после этого знакового события Иоаким скончался, согласно преданию, ему было 80 лет. А через два года, 7 августа (25 июля) в возрасте 79 лет преставилась и праведная Анна. Согласно же католической традиции, Анна прожила дольше и даже помогала Марии ухаживать за младенцем Иисусом Христом.

Икона "Встреча святых праведных Иоакима и Анны". XVII век. Северные письма. © РИА Новости / О. Игнатович

Анна была похоронена в Иерусалиме, но при императоре Юстиниане II, приблизительно в 710 году, ее мощи и мафорий (покрывало) были перенесены в Константинополь. Сегодня частицы ее мощей находятся в разных церквях по всему миру, в том числе и в России: частица мощей Иоакима и Анны есть в Казанском кафедральном соборе Санкт-Петербурга.

Праведная Анна почитается как покровительница брака и рожениц, всех бедняков, работников и домохозяек. Ей молятся о даровании детей, семейном счастье, о разрешении любых трудностей, связанных с семейной жизнью. А еще о здравии и утешении младенцев и даровании терпения и укрепления веры в Бога.

7 августа — Анна Летняя или Анна Холодница

На Руси день успения праведной Анны называли Анна-холодница, Зимоуказательница, холодные утренники. Холод по утрам на Анну предвещал холодную зиму, так и говорили: «Анна зиму сряжает».

Если шел дождь, считалось, что это говорит о снежной зиме. Была и такая примета: какая погода до обеда — такая зима до декабря, а какая после обеда — такая после декабря.

Как правило 7 августа копали картофель, ходили за грибами, начинали собирать черемуху (верили, что кто в этот день соберет хороший урожай этой ягоды, того ждет удача), воздерживались от буйного веселья, старались не сквернословить и не ссориться, чтобы не навлечь серьезную беду.

Что можно делать 7 августа

На Анну летнюю принято было выкапывать новый урожай картошки. Устраивали и застолье — и тогда картошка была главным блюдом на столе — вареная, печеная, жареная, фаршированная, картофельные оладьи и котлеты. Кроме того, заготавливали в это время грибы и ягоды.

7 августа принято ходить за грибами — «улов» может оказаться богатым.

Хорошо играть свадьбы и крестить детей — такой брак будет счастливым, а младенец получит защиту на небесах.

Принято копать молодую картошку и подавать к столу. Чем больше блюд из картофеля приготовишь, тем богаче будет жить семья в этот год.

Хороший день для сбора ягод черемухи. Кто соберет хороший урожай этой ягоды, того ждет удача.

Что нельзя делать 7 августа на Анну Летнюю

Запрещается в этот день лениться и праздно проводить время.

Не стоит злоупотреблять алкоголем и болтать попусту — такие разговоры не к добру.

Нельзя ругаться, особенно со старшими — год удачи не будет. Ссорящиеся 7 августа, могут накликать на себя серьезную беду.

Починку обуви и одежды лучше отложить на другой день — особенно, если кто-то из семьи собирается в дорогу.

Нельзя оставлять ребенка одного даже на непродолжительное время — злые духи могут сильно напугать его и навлечь болезнь.

Народные приметы на 7 августа