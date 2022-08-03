Трофим Бессонник: почему 5 августа нужно печь пироги с калиной

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Этот день на Руси считался тяжелым. Однако тех, кто осмелится взяться за сложные дела, вскоре ожидают приятные сюрпризы.

Православные христиане 5 августа почитают память святых мучеников Феофила и Трофима, а также 13 мучеников.

Мученики Трофим и Феофил Ликийские

Как и многие христиане Трофим и Феофил, а с ними еще 13 христиан пострадали за веру во время гонений, устроенных императором Диоклетианом, который правил с 284 по 305 год. Где произошло трагичное событие, точно неизвестно, называются и малоазийская провинция Ликия, и остров Крит. В пользу Крита говорит тот факт, что канон (форма церковной поэзии) в честь святых составил святой Андрей Критский.

Трофим и Феофил отказались чествовать идолов и приносить им жертвы. Тогда их, а вместе с ними 13 верных слуг схватили и повесили на «мучилищном дереве». Их тела терзали железом, кидали в них камни. А потом бросили мучеников в огонь, перед этим перебив им ноги. Но мученики чудом вышли из пламени целыми и невредимыми и стали прославлять Господа. После такого, видя, что не поколебать их веру, судьи-язычники приговорили их к усечению главы и тут же казнили.

Трофим Бессонник 5 августа

На Руси 5 августа получило название Трофим Бессонник. Связано оно было с хозяйственными заботами, в народе говорили: «Долго спать — добра не видать», «Если идет работа — спать неохота», «Хорошему хозяину день мал».

На Руси в этот день не отдыхали, а активно работали в поле. Именно из-за большого количества дел 5 августа принято называть днем Трофима Бессоника. Работы прекращались ненадолго только в полдень, чтобы не получить солнечный удар.

Девушки в этот день собирали калину и малину, символизирующие любовь, и пекли пироги. Из калины также готовили лекарства.

С Трофима начинали собирать калину. С давних времен и по сей день эта ягода особенно ценится за полезные свойства. Несмотря на горьковатый вкус, ее использовали и в кулинарии — для приготовления соков, настоек, киселей, вин. Свежие плоды и их настой — общеукрепляющее, потогонное, слабительное и диуретическое средство, используется при респираторных инфекциях, отеках сердечного и почечного происхождения, гипертонии, неврозах, дерматитах и экземах. Экстракт плодов обладает ранозаживляющим эффектом. Настой из листьев калины используют при ангине. Для усиления эффекта к отвару из ягод добавляли мед. Сок ягод хорошо помогает от головной боли.

Дереву приписывали различные магические свойства: если посадить его возле дома, оно не только защитит обитателей от невзгод, но и принесет мир и взаимопонимание в семью. Веточка или кусочек коры калины считались сильным оберегом.

Начиная с Трофима Бессонника, пекли пироги с калиной и малиной, отсюда еще одно название дня — Калинники-малинники. А вот свежими в эту пору ягоды калины не ели — говорили, что из-за этого можно рассориться с любимы человеком. Но, скорее всего, дело в другом: до первых заморозков у ягод сохраняется горечь.

Что нельзя делать на Трофима Бессоника

В этот день нельзя срывать, рубить или ломать ветки калины — считали, что это повлечет за собой несчастья. А также есть ягоду в сыром виде.

Говорили, что на Трофима нельзя долго спать — в противном случае не закончишь все работы до наступления непогоды и холодов.

Опасно в этот день лениться. Если не работать, то можно многого лишиться.

Одиноким мужчинам не стоит ходить в лес.

Нельзя проявлять жадность, грустить и ругаться. Считается — чем больше благих дел совершить на Трофима, тем лучше сложится жизнь. Дающего обязательно вознаградят по заслугам. Грустить и браниться 5 августа — к серьезным болезням.

Что можно делать 5 августа на Трофима Бессонника

Этот день идеален для новых свершений и начинаний. Можно смело браться за тяжелые дела — удача будет на стороне решительных.

Девушки на Руси старались умываться водой с калиной — тогда их ждало счастье.

В этот день можно смело начинать новые дела.

Хорошо играть свадьбу 5 августа, а также свататься — к крепкой любви и долгому союзу.

Также можно позвать гостей и накрыть пышный стол — обязательно с ягодным пирогом из калины или малины. Считалось, что так жизнь хозяев станет лучше. Чем больше в нем калины и малины, тем слаще будет жизнь хозяев дома

Приметы на 5 августа