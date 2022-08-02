Летняя ленивая кулинария так или иначе приводит нас к десертам с сезонными ягодами и фруктами. Например, в августе созревают персики. С ними можно испечь пирог. Нет, на самом деле, мы можем испечь его в любое время года, если использовать консервированные персики из банки. Но свежие-то вкуснее, особенно если спелые. Впрочем, пирог, который мы станем делать сегодня, можно делать с любыми фруктами на ваш вкус, персики здесь просто повод.

Максим Гринкевич

Что нам понадобится:

Мука — 160 г;

Разрыхлитель теста — 1 ч. л.;

Сливочное масло — 80 г;

Сливки жирностью 10% — 125 мл;

Ванильный сахар или экстракт ванили;

Яйца — 2 шт.;

Сахар — 3 ст. л.;

Творог — 300 г;

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

Персики.

Обратите внимание, что количество продуктов здесь рассчитано на небольшой пирог, который уместится в форме для выпекания диаметром 22-24 сантиметра. Если хотите больше, увеличивайте пропорционально.

Шаг 1: Замешиваем тесто Начинаем мы с приготовления песочного теста, которое послужит основанием пирога. Просеиваем всю муку и добавляем к ней разрыхлитель. Туда же отправляем холодное сливочное масло, нарезанное ножом на кубики. Его нужно и дальше измельчать, чтобы получилась масляно-мучная крошка. К получившейся смеси добавляем сливки и немного ванильного сахара. Как вариант, можно добавить мелко натертой цедры лимона. Замешиваем мягкое масляное тесто, стараясь не переборщить с мукой. Это сложно, но реально.

Шаг 2: Отправляем тесто в холодильник Получившееся тесто необходимо завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник хотя бы минут на 30. Песочное тесто должно быть холодным. Если подержите дольше, ничего страшного, но меньше не стоит.

Шаг 3: Отделяем белки от желтков Пока тесто остывает, мы займемся творожным наполнением нашего пирога. Здесь все тоже совсем не сложно. Для начала берем наши куриные яйца, моем и разбиваем. Нам нужно отделить желтки от белков любым доступным вам способом. Например, переливать желток из одной скорлупки в другую, попутно сливая белок.

Шаг 4: Делаем однородную воздушную массу Желтки мы будем взбивать с творогом, сахаром, крахмалом и капелькой ванильного экстракта для приятного аромата. Если его нет, можно снова использовать ванильный сахар или лимонную цедру. Тут на ваш вкус. Я взбивал массу погружным блендером, потому что это быстро и удобно. Нам нужны не зерна творога в готовом пироге, а однородная воздушная масса.

Шаг 5: Взбиваем белки Для повышения воздушности отдельно взобьем белки, которые мы только что изъяли от желтков. Это можно сделать миксером или венчиком, в идеале — до уверенных пиков. В реальности взбивайте как получится. Получившийся крем аккуратно перекладываем в творожную массу и перемешиваем.

Шаг 6: Берем форму для запекания Время собирать пирог. Для этого нам понадобится какая-то форма для запекания, иначе никак. У меня была силиконовая, у вас может быть любая подходящая и достаточно глубокая. Форму смазываем маслом, если это требуется. Силиконовую можно и не смазывать, жирное тесто к ней не прилипнет.

Шаг 7: Создаем корзиночку из теста Вынимаем из холодильника тесто и кладем на лист пергамента, сверху помещаем еще один и аккуратно раскатываем тесто в лепешку. В пергаменте это делать значительно проще. Получившуюся лепешку выкладываем в форму, прижимаем, края поднимаем, чтобы получилась такая корзиночка.

Шаг 8: Добавляем творожную массу В корзиночку выкладываем творожную массу и аккуратно разравниваем, чтобы все было красиво.

Шаг 9: Выкладываем персики Украшаем пирог персиками, которые мы разрезали на половинки или четвертинки, удалив косточку. Тут уже доверяйте своему собственному художественному вкусу. Как нравится, так и выкладывайте.

Шаг 10: Отправляем пирог в духовку Духовка тем временем разогревается до 180 градусов. Туда мы отправляем наш пирог минут на 40-45. Готовый пирог вынимаем, даем остыть и достаем из формы. Можно подавать. Сахарной пудрой посыпать не забудьте. В принципе, если он постоит пару часов в холодильнике, станет только лучше. Это не тот пирог, который нужно есть горячим.

В итоге у нас получился сладкий и нежный, воздушный и ароматный результат. И острое чувство гордости за себя, что ты умеешь не только мясо жарить, но еще и печь сладкие красивые пироги. Зовите семью, время пить чай. Всего вам вкусного!