Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

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Заключительный месяц лета 2022-го принесет в жизнь страны много изменений.

С августа 2022 года для россиян упростится процедура регистрации в качестве самозанятого, изменятся правила детской рекламы, а также вступят в силу некоторые другие нововведения. В материале 5-tv.ru собрали все важные изменения.

Расширение количества сведений на «Госуслугах»

Возможности онлайн-портала «Госуслуги» вновь расширяются. Теперь функционал личного кабинета позволяет получить сведения об оформлении и выдаче паспортов и загранпаспортов, о размере материнского капитала, приеме заявок на вызов врача на дом и записи на прием к врачу в федеральную клинику.

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Также личный кабинет портала покажет данные о предоставлении государственной социальной помощи, оформлении и выдаче приглашений на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства и проведении медико-социальной экспертизы.

Повышение Сбербанком стоимости услуги уведомлений об операциях

Сбербанк с 1 августа увеличил на десять рублей стоимость услуги уведомлений об операциях. Это произошло впервые за 20 лет. Новая цена оповещений составляет от 40 до 70 рублей в месяц (зависит от типа карты).

Кредитные и некоторые премиальные карты избавлены от оплаты данной услуги, как это было и раньше.

Увеличение резервов банков для исполнения своих обязательств

С 1 августа Центробанк ужесточил требования по обязательным резервам банков в рамках контроля над возможностью исполнения своих гарантий данными структурами. Изменения коснулись финансовых организаций с универсальной лицензией: норматив для резервов в рублях увеличился до 3%. А для банков с универсальной и базовой лицензией норматив вырос до 5%, но только для резервов в валюте.

Увеличение пенсий работающих пенсионеров

С 1 августа произошел ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. Он производится без отдельных заявлений со стороны граждан. Размер повышения рассчитывается для каждого человека индивидуально и зависит от суммы страховых взносов, которые выплатил работодатель в прошлом году. Следует уточнить, что получение проиндексированной пенсии россиянами возможно уже после завершения официальной трудовой карьеры.

Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого

С 1 августа для регистрации в качестве самозанятого можно использовать «Госуслуги». На портал человеку отправят ответ о присвоении этого статуса или об отказе.

Также данное изменение в законодательство затронуло иностранцев. Теперь стать самозанятым могут граждане Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия), а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Доступ к налоговой информации

У Федеральной налоговой службы (ФНС) появилась возможность передавать третьим лицам сведения о налогоплательщике без нарушения налоговой тайны, если на такие действия получено согласие. Разрешение направляется в государственную структуру в электронной форме. Его можно предоставить в отношении всех сведений, которые есть у налоговой, или их части.

Поправки в закон «Об оружии»

С 25 августа в силу вступают поправки, которые уточняют условия соответствия человека для права приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Также будет ограничено количество гражданского оружия отдельных категорий, которое россиянам можно иметь в своем распоряжении.

Правила для рекламы детского питания

С 27 августа в рекламу заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года его жизни, нужно добавлять ряд сведений: