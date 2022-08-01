Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года
Фото: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша
Заключительный месяц лета 2022-го принесет в жизнь страны много изменений.
С августа 2022 года для россиян упростится процедура регистрации в качестве самозанятого, изменятся правила детской рекламы, а также вступят в силу некоторые другие нововведения. В материале 5-tv.ru собрали все важные изменения.
Расширение количества сведений на «Госуслугах»
Возможности онлайн-портала «Госуслуги» вновь расширяются. Теперь функционал личного кабинета позволяет получить сведения об оформлении и выдаче паспортов и загранпаспортов, о размере материнского капитала, приеме заявок на вызов врача на дом и записи на прием к врачу в федеральную клинику.
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Также личный кабинет портала покажет данные о предоставлении государственной социальной помощи, оформлении и выдаче приглашений на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства и проведении медико-социальной экспертизы.
Повышение Сбербанком стоимости услуги уведомлений об операциях
Сбербанк с 1 августа увеличил на десять рублей стоимость услуги уведомлений об операциях. Это произошло впервые за 20 лет. Новая цена оповещений составляет от 40 до 70 рублей в месяц (зависит от типа карты).
Кредитные и некоторые премиальные карты избавлены от оплаты данной услуги, как это было и раньше.
Увеличение резервов банков для исполнения своих обязательств
С 1 августа Центробанк ужесточил требования по обязательным резервам банков в рамках контроля над возможностью исполнения своих гарантий данными структурами. Изменения коснулись финансовых организаций с универсальной лицензией: норматив для резервов в рублях увеличился до 3%. А для банков с универсальной и базовой лицензией норматив вырос до 5%, но только для резервов в валюте.
Увеличение пенсий работающих пенсионеров
С 1 августа произошел ежегодный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. Он производится без отдельных заявлений со стороны граждан. Размер повышения рассчитывается для каждого человека индивидуально и зависит от суммы страховых взносов, которые выплатил работодатель в прошлом году. Следует уточнить, что получение проиндексированной пенсии россиянами возможно уже после завершения официальной трудовой карьеры.
Упрощение процедуры оформления в качестве самозанятого
С 1 августа для регистрации в качестве самозанятого можно использовать «Госуслуги». На портал человеку отправят ответ о присвоении этого статуса или об отказе.
Также данное изменение в законодательство затронуло иностранцев. Теперь стать самозанятым могут граждане Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия), а также Донецкой и Луганской Народных Республик.
Доступ к налоговой информации
У Федеральной налоговой службы (ФНС) появилась возможность передавать третьим лицам сведения о налогоплательщике без нарушения налоговой тайны, если на такие действия получено согласие. Разрешение направляется в государственную структуру в электронной форме. Его можно предоставить в отношении всех сведений, которые есть у налоговой, или их части.
Поправки в закон «Об оружии»
С 25 августа в силу вступают поправки, которые уточняют условия соответствия человека для права приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Также будет ограничено количество гражданского оружия отдельных категорий, которое россиянам можно иметь в своем распоряжении.
Правила для рекламы детского питания
С 27 августа в рекламу заменителей женского молока и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение первого года его жизни, нужно добавлять ряд сведений:
- информация о преимуществах грудного вскармливания детей;
- данные о возрастных ограничениях;
- предупреждение о необходимости консультации со специалистами.