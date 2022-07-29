Макринин день: почему 1 августа нельзя пить квас

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Существовало поверье, что 1 августа на святую Макрину нельзя есть яблоки, нарушивший этот запрет навлечет на себя множество мелких неприятностей.

1 августа православная церковь почитает память преподобной Макрины — сестры святителей Григория Нисского и Василия Великого.

Святая Макрина Каппадокийская

Макрина родилась в Каппадокии (Кесария) в 324 году в знатной христианской семье. Она была старшей сестрой святых Василия Великого (архиепископа, церковного писателя, богослова, одного из отцов Церкви — великих каппадокийцев) и Григория Нисского (богослов и философ, епископ города Ниссы, также один из великих каппадокийцев). Григорий называл Макрину своей наставницей и духовной матерью.

Воспитанием и образованием девочки занималась мать. Еще до рождения ребенка ей во сне явился ангел и повелел назвать девочку Феклой, указав таким образом, что девочка станет подражательницей целомудренной жизни святой первомученицы Феклы. Повеление было исполнено, но домашние звали ее Макриной — в честь бабушки, которая пострадала во время гонений на христиан в 293-311 годах.

С малых лет мать приучала Макрину к церковным службам и молитвам, занималась ее воспитанием и образованием, учила ее грамоте по Священному Писанию, псалмам Давида. Девочку обучили и ведению домашнего хозяйства, и она никогда не проводила время в праздных играх и забавах, во всем помогая матери.

В юности родители обручили Макрину с достойным молодым человеком, но он умер до свадьбы. После его смерти Макрина приняла решение отказаться от мирской жизни и брака, хотя многие сватались к ней. Согласно житию святой, на все уговоры она отвечала так: «Не хорошо девушке, обрученной одному жениху, выходить за другого, незаконно преступить однажды совершенное обручение; ведь по естественному закону супружество должно быть одно, как одно рождение и одна смерть…»

Девушка осталась жить в родительском доме, взяв на себе многие заботы, в том числе воспитание младших братьев и сестер, которых было девятеро. Когда отец скончался, именно Макрина стала главной опорой семьи. Собственным примером Макрина прививала домашним любовь к Богу, смирение, скромность.

После того как все дети выросли и устроили свою жизнь, в доме остались только Макрина и ее мать Емилия. Макрина убедила ее отпустить рабов, раздать имущество и уйти вместе в девичий монастырь. За ними последовали и несколько служанок. Все они приняли иноческий постриг и вели тихую, праведную жизнь, наполненную трудами и постническими подвигами.

После смерти матери Макрина приняла на себя руководство сестрами обители. Она пользовалась глубоким уважением окружающих. За строгость к себе и воздержание святая была удостоена дара чудотворения. А по ее молитвам в тяжелые годы в обители никогда не оскудевала пшеница, необходимая для пропитания сестер, изгоняла она и бесов, обладала даром пророчества.

На склоне лет Макрина тяжело заболела, но не изменила подвижнического образа жизни. Незадолго до смерти ее посетил младший брат — святой Григорий. Он же присутствовал при ее светлой и спокойной кончине. Случилось это в 380 году. Похоронили святую в одной могиле с родителями.

Григорий оставил жизнеописание Макрины, но умолчал о творимых ею чудесах, сказав о том так: «Многое другое… я не записал… потому что многие, когда им рассказывают, верят лишь тем делам, которые сами могут сделать, а тому, что свыше их сил, не верят и считают ложью. Поэтому я не стану рассказывать <…> чтоб не быть мне виноватым в грехе неверия людей слабых…»

К святой Макрине в молитвах обращаются с просьбами о здоровье себе и близким, о мире и благополучие дому, а также о счастливой супружеской жизни.

1 августа — Макринин день или Мокрины

На Руси 1 августа называли Макринин день, Макрида, Мокрины — так наши предки переиначили имя святой, поскольку наступала пора гроз и дождей, и день ее памяти тоже связывался в народном сознании с сыростью и ливнями.

Люди верили, что первый день августа — это указатель грядущей осени. Если на Макрину сухо — не будет дождей шесть недель. Если сыро — то столько же будут идти дожди. Была и поговорка: «На Макриду дождь — на следующий год будет урожай на рожь». Еще считалось, что на Макрину оводы кусают последний раз.

Что можно делать 1 августа

На Макринин день обычно начинается ранний листопад, птицы в лесу замолкают, а оводы исчезают. Предки собирали в лесу грибы, занимались уборкой овса, сбором другого урожая.

Сон, увиденный в ночь с 31 июля на 1 августа сулит благополучие.

В Макринин день будет ладиться все, что связано с уборкой — стирка, глажка, мытье окон, чистка обуви. О себе тоже нужно не забыть — сходить в баню, как следует помыться и пропариться.

Если 1 августа прибьется рыжий кот, его нужно обязательно накормить, так как это животное — вестник счастья и удачи. А кто прогонит кота в Макринин день, тот изгонит из дома благополучие, достаток и гармонию в семейных отношениях. Вас будут преследовать скандалы, проблемы с деньгами и детьми. Если нет возможности оставить рыжего кота себе, нужно найти того, кто с радостью приютит его.

Что нельзя делать на Макрину

Считается, что 1 августа лучше не есть яблок, иначе может начаться череда мелких неприятностей. Также люди старались не запускать в дом оводов, поскольку бытовало поверье, что это к покойнику.

Категорически запрещено в Макринин день пить алкоголь — употребление спиртного перерастет в пагубную привычку, от которой невозможно потом будет избавиться.

Нельзя в Макринин день забивать скот и птицу. У тех, кто ослушается этого запрета, может заболеть родной человек, а излечить его смогут лишь молитвы и целебные травы.

1 августа нельзя квасить капусту, солить огурцы и готовить квас — по примете, можно ими отравиться. Не рекомендуется ходить на рыбалку — улова все равно не дождаться, а русалки могут затащить на дно.

Кроме того, нежелательно принимать в дар ношеные вещи или приносить что-тос улицы.

Приметы 1 августа