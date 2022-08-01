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Чего следует избегать Рыбам в конце лета? О чем следует задуматься Львам? К чему готовиться Скорпионам?

Август 2022 года обещает быть богатым на события. Но чего конкретно от него ждать? Астролог Анастасия Широкова составила для 5-tv.ru гороскоп для всех знаков зодиака на последний месяц лета.

Анастасия Широкова

Астролог

♈ Гороскоп для Овна на август 2022

Мартовский Овен

(21 марта — 31 марта)

Гороскоп указывает, что в августе 2022 данный знак зодиака вступит в период судьбоносных перемен. Сначала вам покажется, что все еще можно отложить, тем более что первая волна схлынет. Но в реальности все не так. За первой придет вторая и третья. И от того, насколько вы окажетесь подготовлены морально и физически, будет зависеть то, с чем вы войдете в свой новый мир. Судя по гороскопу, у вас будет поддержка. Однако она не та, которую вы ждете. Будьте благодарны за любые подсказки и не игнорируйте их.

Апрельский Овен

(1 апреля — 20 апреля)

Август 2022 — время, когда представителям данного знаку зодиака придется думать, как увеличить доходы или не потерять их. Вам нужно включить на полную мощность свою избирательность. Судя по гороскопу, у вас будут связаны руки и закрыты глаза. Помните, что по природе вы боец. Вспоминайте кармические навыки ближнего и дальнего боя вслепую. Помощи не будет, но и внешних помех тоже. Ориентируйтесь по внутренним ощущениям.

Полный гороскоп для Овна — 2022

♉ Гороскоп для Тельца на август 2022

Апрельский Телец

(21 апреля — 30 апреля)

В августе 2022 вам будет легче, чем в предыдущий месяц. Но появится необходимость провести ревизию потребностей. Сядьте спокойно, подумайте. Выпишите все, что вы хотите, а потом вычеркните из списка то, что не является вашим желанием. Это может быть навеяно ближайшим окружением или обществом. Выключите голову, включите тело и чувства. Вы хоть и активный апрельский персонаж, но все же Телец. Физические потребности — первичны, их не так много, как кажется. Судя по гороскопу, когда ваша жизнь устаканится, тогда подтянется все остальное.

Майский Телец

(1 мая — 20 мая)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 трудности продолжатся. А также к ним подключаются еще и финансовые проблемы. Вам поможет работа, как бы это банально ни звучало. Берите дополнительные смены, проекты или подработки. Все же лучше, чем сидеть и рефлексировать над своей жизнью. Заодно наработаете контакты, которые вам пригодятся в будущем. Судя по гороскопу, поддержки от вышестоящих не ждите. Сейчас лучше всего не попадаться им на глаза. Переждите бурю.

Полный гороскоп для Тельца — 2022

♊ Гороскоп для Близнецов на август 2022

Майские Близнецы

(21 мая — 31 мая)

В начале августа 2022 у представителей данного знака зодиака будет все хорошо. Вы продолжите жить на энергиях июля, но уже во второй половине месяца ваши планы начнут срываться один за другим. Не вините других людей или обстоятельства. Просто настало время, когда вам не нужно тратить энергию на то, что вы задумали. Отвлекитесь на другие дела, а лучше всего — просто отдохните. Гороскоп советует в конце месяца уйти в отпуск, так как вы почувствуете упадок сил.

Июньские Близнецы

(1 июня — 21 июня)

Берегитесь интриг на работе. Гороскоп показывает, что в августе 2022 коллеги будут к вам не очень доброжелательны Но на такое поведение есть свои причины. Вероятно, вы не заметили, что перешли кому-то дорогу или уже забыли об этом. Но вам об этом напомнят. А вот у начальства вы в фаворе. Гороскопу предупреждает, что это еще больше разозлит недоброжелателей. В общем, чем скромнее вы сейчас, тем безопаснее ваше существование.

Полный гороскоп для Близнецов — 2022

♋ Гороскоп для Раков на август 2022

Июньский Рак

(22 июня — 30 июня)

Вероятно, вам пора в отпуск, потому что дела не будут решаться так быстро и просто, как вам хочется. Гороскоп предупреждает, что в августе 2022 вы рискуете погрязнуть в проблемах беспросветно. Отдохните, отвлекитесь. Для представителей данного знака зодиака не время для прорывов. Позже с новыми силами займитесь насущным делами. Вы удивитесь, что часть проблем уйдет сама собой. Такое тоже бывает.

Июльский Рак

(1 июля — 22 июля)

Удача всецело на вашей стороне. Гороскоп показывает, что в первой половине августа 2022 вы смело можете планировать различные мероприятия по обустройству вашего быта. Например, ремонт. Также позаботьтесь о своем имидже. Сейчас можно обновить свой гардероб и пройти курс косметических процедур. Во второй половине месяца, судя по гороскопу, вас ждут интересные встречи. Это могут быть новые коллеги, клиенты или деловые партнеры.

Полный гороскоп для Рака — 2022

♌ Гороскоп для Льва на август 2022

Июльский Лев

(23 июля — 31 июля)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 дела у вас будут идти как нельзя лучше. На этом фоне самое время начинать планировать свои финансы. Продумайте бюджетные моменты, но пойдите нестандартным путем. По гороскопу у вас будет шанс пополнить свой кошелек непривычным для себя способом. Однако начиная смелые, а где-то даже авантюрные проекты, посоветуйтесь с теми, кто уже ходил этим путем. Иначе есть риск попасть впросак из-за отсутствия опыта.

Августовский Лев

(1 августа — 22 августа)

В августе 2022 у Львов по гороскопу наступит период, когда вы рискуете стать заложником потребностей своей семьи. Особенно, некоторых капризных ее членов. Судя по гороскопу, паше окружение будет рассчитывать на вашу доброту и участие. И неспроста. Вы же не оставите обиженных жизнью близких людей. Однако не забывайте и про себя. В этом месяце у вас день рождения. Помните, что это волшебное время. Встречайте Соляр правильно.

Полный гороскоп для Льва — 2022

♍ Гороскоп для Дев на август 2022

Августовская Дева

(23 августа — 31 августа)

Гороскоп показывает, что в вас назревает бунтарский дух. Вы лучше знаете, что и как делать. и пытаетесь доказать это. Но будьте осторожнее с системой. Вы как никто знаете, что нарушать ее законы иногда можно и нужно, но это опасно. Поэтому напрягите все воображение и постарайтесь решить вопросы, не выходя за рамки. Гороскоп подчеркивает, что это будет трудно. Из-за этого риск конфликтов возрастет, но в последние числа августа борьба покажется вам бессмысленной. Сохраните силы на приятное, ведь в этом месяце у вас день рождения.

Сентябрьская Дева

(1 сентября — 22 сентября)

В августе 2022 главное оружие знака зодиака — ум и речь. Вы, безусловно, способны придумать работающие схемы. Гороскоп советует: нужно убедить в этом кого-то другого, чтобы вам дали осуществить задуманное. В общем, готовьте ораторские речи со всеми доводами и доказательной базой. Вложите в них опыт, знание, мастерство, душу и энергию.

Полный гороскоп для Девы — 2022

♎ Гороскоп для Весов на август 2022

Сентябрьские Весы

(23 сентября — 30 сентября)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 вам будет чуть попроще. Особенно во второй его половине. Придет некоторая помощь от популярного и щедрого человека из окружения. По гороскопу сейчас хорошо бы пойти в отпуск. На работе может ничего эпичного и не происходить, кроме все тех же рутинных процессов и дел, у которых не ни конца ни края. Подумайте о моральном и физическом здоровье. В последние дни месяца берегите себя от стресса.

Октябрьские Весы

(1 октября — 23 октября)

Первая часть августа 2022 ознаменуется для знака зодиака проблемами в семье и финансовой сфере. Но дальше по гороскопу будет проще и веселее. Вы найдете гармоничный для всех выход из ситуации. В список ваших достоинств входит умение сохранить целыми овец и сытыми волков. Гороскоп для этого знака зодиака дает прогноз, что авторитет Весов среди близких вырастет на фоне мудрых решений. Главное, как всегда, не забыть про собственные интересы.

Полный гороскоп для Весов — 2022

♏ Гороскоп для Скорпиона на август 2022

Октябрьский Скорпион

(24 октября — 31 октября)

Гороскоп показывает, что весь август 2022 до вас будет приходить информация очень сомнительного толка. Проверяйте источники и то, что они приносят вам. Главное не пытайтесь реагировать бурно и сразу. Судя по гороскопу, кто-то играет в свои игры и хочет спровоцировать вас на импульсивные поступки и решения в своих же интересах. В общем, сейчас не время для важных решений и резких телодвижений.

Ноябрьский Скорпион

(1 ноября — 22 ноября)

Для этого знака зодиака август 2022 окажется достаточно сложным месяцем. Событий будет много, все они разные. Радость и печаль могут чередоваться буквально через день. Гороскоп предупреждает: во второй половине августа вам наступят на больные мозоли. Есть риск, что кто-то поставит вашу компетентность под сомнение. Вам это, естественно, не понравится и вы можете выйти на открытый конфликт.

Полный гороскоп для Скорпиона — 2022

♐ Гороскоп для Стрельцов на август 2022

Ноябрьский Стрелец

(23 ноября — 30 ноября)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 многим представителям этого знака совершенно чудесным образом удастся то, что они давно задумали, о чем давно мечтали. Сейчас вы — генератор событий и вполне можете притянуть к себе все, что пожелаете. Только помните поговорку: бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться. Желания нужно корректно формулировать, также важна своевременность их исполнения. Гороскоп советует данному знаку зодиака заранее подумать, как августовские «хотелки» отразятся на жизни и окружении.

Декабрьский Стрелец

(1 декабря — 21 декабря)

По гороскопу август 2022 — время, когда захочется прокрастинировать. Подумайте, нужно ли браться за крупные проекты. Сейчас вы можете кого-то подвести. Если вы уже ввязались в какую-то важную историю, придется заставлять себя действовать. Иначе есть риск получить штрафные санкции и подпортить профессиональную репутацию. Гороскопу указывает на предстоящие важные жизненные уроки.

Полный гороскоп для Стрельца — 2022

♑ Гороскоп для Козерогов на август 2022

Декабрьский Козерог

(22 декабря — 31 декабря)

На фоне происходящих событий в августе 2022 у представителей данного знака зодиака может резко испортиться и без того непростой характер. Гороскоп показывает, такая перемена очень осложнит отношения с партнерами. Неважно, деловые они или личные. Кстати, они тоже не будут отличаться сахарным поведением. Гороскоп рекомендует ожидать ряд провокаций и неприятных поступков с их стороны. Если отношения действительно ценны для вас, придется потерпеть и пройти некоторые испытания. Слава богу, у вас все хорошо с терпением, когда есть цель и мотивация.

Январский Козерог

(1 января — 20 января)

По гороскопу август 2022 — в целом, неплохой рабочий месяц. Но только до тех пор, пока вы не планируете поездки. Здесь вероятны неприятные сюрпризы, возникающие непонятно откуда. Могут появится сложности с оформлением документов. Вероятно вынужденное погружение в работу и отдаление от семьи. Вам ли этого бояться?

Полный гороскоп для Козерога — 2022

♒ Гороскоп для Водолеев на август 2022

Январский Водолей

(21 января — 31 января)

Водолеям в августе 2022 предстоит непростая встреча с амбициями. В том числе финансового характера. В каких-то вопросах представители данного знака зодиака начнут противостоять собственным интересам. Хотя для Водолеев это нормальная ситуация. Гороскоп указывает, что с вами могут происходить загадочные истории судьбоносного характера. Следите за знаками. Сейчас жизнь действительно может круто измениться. В конце месяца вероятно появление в вашей жизни значимых людей.

Февральский Водолей

(1 февраля — 18 февраля)

Гороскоп показывает, что в августе 2022 неприятности не заканчиваются. К ним прибавится появление недоброжелателей. Они используют все ранее сделанное и сказанное вами против вас. Поберегите силы, не вступайте в войны и распри, которые отнимут много энергии. Также последите за финансами. Не стоит сейчас замахиваться на роскошь. Принцип «не до жиру, быть бы живу» сейчас актуален. Судя по гороскопу, легче август пройдет у тех представителей знака зодиака, которые смиренно примут ситуацию.

Полный гороскоп для Водолея — 2022

♊ Гороскоп для Рыб на август 2022

Февральские Рыбы

(19 февраля — 28 февраля)

В августе 2022 представителям данного знака зодиака захочется резко изменить жизнь из-за невозможности терпеть кого-то или что-то. Не исключены резкие телодвижения. Однако это не приведет к тем результатам, которые вы себе вообразили. Гороскопу предупреждает, что последствия таких поступков могут иметь противоположные от ожиданий характер. Не раскисайте! Вам не дадут больше испытаний, чем вы можете вынести. Помните об этом.

Мартовские Рыбы

(1 февраля — 20 марта)

По гороскопу первая половина августа 2022 ожидается удачной. В том числе и в материальном плане. Может быть, вы получите сумму, которая станет хорошим подспорьем. Но не спешите сливать доходы, ведь вторая часть месяца окажется более напряженной. В том числе из-за вероятности конфликтов на почве финансов. Судя по гороскопу, вы можете повторить сценарий из прошлого. Будьте внимательны! Не попадайтесь в старые ловушки.

Полный гороскоп для Рыб — 2022