Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

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Гороскоп на август предупреждает: для четырех знаков зодиака это будет самый судьбоносный месяц в 2022 году, но и остальных он сполна порадует.

Лето 2022 года движется к своему логическому завершению, июль сменяет август со своими подарками и сюрпризами для каждого знака зодиака. Профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, каким будет последний летний месяц и чего от него ждать.

Общий гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

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Август — это один из самых напряженных и проблемных периодов не только лета, но и всего 2022 года. Ряд планет будут находиться в напряженной взаимосвязи друг с другом, притом эти контакты будут развиваться на пространстве фиксированных инертных знаков зодиака — а именно Телец, Водолей, Скорпион и Лев. Поэтому для этих знаков август станет наиболее судьбоносным периодом года.

Для других знаков зодиака август в меньшей степени охватит какие-то важные параметры жизни и судьбы. Тем не менее стоит внимательно отнестись к происходящим событиям в последней трети лета. Август 2022 примечателен соединением Урана, планеты, которая связана с революционными настроениями, не только во внешнем мире, но и нашей внутренней жизни, потому что Уран управляет интуицией, озарениями, идеями и означает определенный очень интенсивный, насыщенный и креативный контакт с миром. С одной стороны это принесет позитивные изменения, с другой — начнет подталкивать на неоправданные риски в финансовой сфере, личных отношениях и рабочих ситуациях.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Поэтому если вы внезапно захотите уйти с работы, порвать личные отношения с любимыми, коллегами, партнерами или друзьями, внимательно подумайте, не будете ли вы через какое-то время сожалеть и не станет ли вам больно за то, что вы сейчас сделаете во много опрометчивый шаг. К сожалению, это может быть неоправданно разумными логическими схемами. Многие шаги не всегда получится предусмотреть заранее.

Овен — гороскоп на август 2022

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Для пылких и пышущих энергией Овнов главная задача на август 2022 — подать себя в выгодном свете. Максимально ярко использовать физические и интеллектуальные способности.

До 20 числа гороскоп советует представителям данного знака зодиака не вовлекаться в финансовые отношения с друзьями — они для вас рискуют закончиться не совсем выгодно. Вы можете потерять какую-то часть ресурсов. Чтобы избежать неурядиц, стоит ориентироваться не на то, что говорят о вас окружающие, а все-таки на свои возможности и собственный опыт и те навыки, которые вы уже наработали за предыдущий период лета.

Телец — гороскоп на август 2022

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Дорогие Тельцы, развиваясь духовно, вы почувствуете преобразования во внешнем мире. Поэтому август 2022 будет наполнен темами, связанными со скрытыми от прямого понимания. Это может быть философия, духовная или религиозная литература. Это могут быть темы, связанные с отпуском, контактами с зарубежными партнерами или проживающими за границей родственниками.

Наиболее сложный аспект реализуется до 20 августа в зоне карьерных достижений, отношений с матерью, начальником. Если же вы сами начальник, то в августе приготовьтесь к усилению внутренних конфликтов. Поэтому проявите внимательность, гороскоп советует не спешить со своими решениями.

Близнецы — гороскоп на август 2022

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Рожденные под знаком Близнецы представители Воздушной стихии во многом в жизни ориентируются на мнение окружающих людей. В августе 2022 вопросы командообразования друзей и единомышленников станут первичны. Поэтому этим моментам стоит уделить наибольшее внимание. Не единолично продвигаться, а уже переключиться на людей и поддержку внешнего мира.

Согласно гороскопу, наиболее сложными могут стать вопросы, связанные с тайнами, международными делами, поэтому не рекомендуется заниматься оформлением виз, международных документов. Это то, что до 20 августа будет находиться в зоне задержки или заморозки.

Вместо этого август — прекрасный период для этого знака зодиака, чтобы записаться на какие-то курсы и расширить в рамках своего привычного языкового поля какую-то активность и деятельность. А потом уже, возможно, чуть позже заняться стратегическим планированием и решать соответствующие задачи международного уровня.

Рак — гороскоп на август 2022

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Заботливым Ракам гороскоп рекомендует в августе обратить внимание не только на быт и личную жизнь, но и на финансовое взаимодействие с организациями, на работу — это именно те сферы, которые могут усилить нестабильность, привнести лишний шум, суету. То, что этот знак зодиака не любит и по возможности избегает.

До 20 августа не рекомендуются инвестиции в новые проекты, а к концу лета уже ситуация во многом наладится, вы стабилизируете свое состояние, и гармоничный аспект Марса и Юпитера все-таки позволит вам найти некий баланс и легче относиться к происходящим событиям. Самое главное — не утрировать происходящее в вашей жизни и беречь ресурсы, не рисковать.

Лев — гороскоп на август 2022

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Многие Львы празднуют в августе день рождения, поэтому поздравляем представителей этого знака зодиака! Вы всегда наполнены энергией и щедростью, и многие люди рядом заряжаются от вас.

С точки зрения астрологического фона август — это гармоничный период для того, чтобы подчеркнуть свою экспертность, чему-то научиться и потом обучить этому окружающих людей. Период достаточно гармоничен в сравнении, например, с представителями других знаков зодиака, но не стоит рвать отношения в личной жизни, к чему все может подталкивать, или например, прерывать рабочие отношения. Именно взаимодействие с другими людьми требует терпения, внимательности и спокойствия. Здесь не только эмоции играют роль, но и понимание того, что вы будете делать в будущем, если сейчас примете кардинальное решение.

Дева — гороскоп на август 2022

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Дорогие Девы, проникая в глубины собственной души, вы вытаскиваете наружу то, чему уже давно пора проявиться.

Август 2022 может быть наполнен рискованными событиями. Это то, к чему вы ранее не были готовы. Это может быть и ситуация на грани жизни и смерти, какие-то рискованные предприятия, не самые комфортные для вас финансовые условия, но все это закаляет вас и дает возможность по-новому выразить себя этому миру. Вы приобретаете опыт и передаете его другим людям, которые будут рядом с вами в кризис.

Наиболее рискованными для данного знака зодиака будут вопросы, связанные с работой, международными поездками, командировками. Гороскоп рекомендует их перенести, если такие запланированы до 20 августа. В целом ситуация будет подталкивать вас меняться, трансформироваться. Это то, что вы не очень любите, поскольку Девы — это знак земной, но перемены меняют нас и мы меняемся с этим миром, двигаясь вперед в будущее.

Весы — гороскоп август 2022

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Август 2022 подталкивает Весов к усилению взаимосвязи с окружающими людьми. Кто-то из представителей данного знака зодиака увидит конкурентов, соперников, почувствует свою силу на контрасте «я — другой человек». Здесь могут укрепиться дружеские контакты, что очень хорошо, появиться какие-то покровители, поддержка как материальная, так и духовная, интеллектуальная.

Не стоит замыкаться в себе, сидеть в четырех стенах. Гороскоп советует выходить из дома, принимать участие в ярких мероприятиях, и тогда удача будет на вашей стороне. До 20 августа планеты будут усиливать траты на детей и развлечения, поэтому противопоказаны игры, особенно азартного характера. Новые инвестиции не рекомендуются. После 20 числа ситуация во многом наладится, вы будете чувствовать большую уверенность и надежность.

Скорпион — гороскоп август 2022

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Скорпионы — люди страстные с очень интенсивной внутренней жизнью и переживаниями. Это может проиграться в личной жизни, поскольку в гороскопе до 20 августа у этого знака зодиака реализуются напряженные аспекты именно в области семьи, дома, моментов, связанных с переменами в сфере недвижимости, земельных владений или просто рабочего места.

Другой нюанс — это рабочие отношения, в этом секторе находится Юпитер, который с одной стороны подчеркивает ваше вовлечение в смену декораций на работе, а с другой — вы можете всерьез увлечься вопросами медицины, здравоохранения, собственного здоровья. Август — хороший месяц, чтобы наладить контакты с врачами и пройти лечение, посетить оздоровительный центр, санаторий, но также это удачный период для поиска работы, а после 20 августа у вас многие дела пойдут в гору.

Стрелец — гороскоп на август 2022

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Стрелец — это еще один Огненный знак зодиака, который весьма благополучно может себя реализовать в августе 2022. После 20 числа гороскоп сулит много возможностей, эмоций, приятных впечатлений, о которых обязательно нужно рассказать близким, поделиться с ними чем-то хорошим.

А вот до 20 августа рискуют усилиться нерешенные вопросы с документооборотом, вы можете принять на себя больше ответственности на работе, что создать суету, суматоху, но Огненный знак зодиака питают новые эмоции, информация, движение, в том числе и физическое. Поэтому занимайтесь спортом, не откладывайте на следующий день то, что можете сделать здесь и сейчас, и тогда вы окажетесь в очень хорошей для себя ситуации.

Козерог— гороскоп на август 2022

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Хозяйственных и расчетливых Козерогов в августе 2022 будет тянуть все чаще оставаться дома, больше погружаться в ностальгические моменты. Это хорошее время по гороскопу, чтобы создать родовой талисман, навести порядок на дачном участке, чаще контактировать с землей, травами, деревьями. Возможно, кто-то из представителей данного знака зодиака даже откроет в себе способности к целительству, найдет свои талисманы и обереги, травы — то, что поможет вам гармонизировать свое состояние и пространство дома.

Наиболее сложными по гороскопу будут аспекты, связанные с тратами на детей. Возможно, из-за их поведения нарушится привычная финансовая схема семейного бюджета. Это стоит учитывать и самостоятельно не включаться в какие-то рискованные предприятия, не инвестировать средства, по крайней мере, до 20 августа, пока планеты не разойдутся в напряженных аспектах и не появится более гармоничная астрологическая ситуация.

Водолей — гороскоп на август 2022

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Водолеи — люди неординарные и необычные. В августе 2022 их будет тянуть говорить больше, чем следует. В целом это не так плохо, потому что все можно превратить в шутку. По гороскопу это отличный период, чтобы усилить позиции в продажах, обзавестись знакомыми и найти общий язык братьями и сестрами.

В зоне особого внимания у данного знака зодиака будет находиться вопрос недвижимости, но стоит повременить до 20 августа и не принимать серьезных шагов в области реорганизации своего дома. Дальше можно уже возобновить этот вопрос и осенью начать ремонтые или другие работы.

Рыбы — гороскоп на август 2022

5-tv.ru

Рыбы, признайтесь себе честно: каких доходов вы хотите на самом деле. В августе 2022 самое время составить план и четко двигаться к намеченной цели. Наиболее сложными по гороскопу будут аспекты, касающиеся правонарушений, возможно, информационного взаимодействия, искажения данных. Стоит это учитывать и перепроверять. В поездках на транспорте могут быть помехи, промедления, аварийные ситуации. Предусмотрите это и оформляйте страховку.

В целом для Рыб август — это время, когда стоит позаботиться о своих материальных и финансовых желаниях, но и развивать таланты, мастерство, потому что Юпитер будет в секторе открытия новых талантов, которые помогут по-новому посмотреть на себя и повысить свою самооценку.