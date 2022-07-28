Марина Лазоревая: почему 30 июля нельзя играть свадьбы

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30 июля на Руси считался крайне опасным, поэтому выходить без надобности из дома никто не рисковал.

30 июля православные верующие чтут память великомученицы Маргариты (Марины) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.



Марина или Маргарита Антиохийская

О жизни святой Марины до настоящего времени дошло очень мало достоверных сведений. Согласно одному из преданий, она жила в III веке в Антиохии Писидийской (современная Турция) и была дочерью языческого жреца Эдессия. Девочку воспитывала кормилица, от которой она узнала о христианской вере.

Марине приходилось тщательно скрывать от близких и окружающих приверженность вере в Иисуса Христа. Когда по приказу императора начали преследовать христиан, многие исповедники скрывались в пещерах и пустынях. Марина приняла крещение когда ей исполнилось 12 лет. Отец, узнав об этом, отрекся от девочки.

Через три года правитель той области увидел Марину, когда она пасла овец, и очарованный красотой сделал ей предложение. Исповедница не скрывала, что она христианка, но правитель, отдав девушку на попечение одной знатной женщине, был уверен, что уговорит ее отречься.

Когда же Марина осталась непреклонной, ее подвергли жестоким пыткам. Народ, при виде ее страданий, плакал от жалости. Во время очередных пыток земля содрогнулась, оковы спали с рук девушки, а над ее головой засиял необыкновенный свет, в котором с золотым венцом в клюве кружилась голубка.

Народ, пораженный чудом, стал славить Бога. По приказу правителя Марину казнили, а вместе с ней 15 тысяч человек, уверовавших в Спасителя.

Мощи великомученицы хранились в Константинополе до его взятия крестоносцами в 1204 году.

В поздней Западной католической традиции, начиная с «Золотой легенды» — сочинении, написанном около 1260 года, — Марина Антиохийская была переименована и стала называться Маргарита Антиохийская.

Лазарь Галиссийский

Лазарь Галисийский, христианский аскет и столпник, родился в X веке в городе Магнезии в Лидии (современная Турция). Приняв христианство в зрелом возрасте, он принял постриг в монастыре святого Саввы в Палестине. В стенах обители преподобный провел 10 лет. Затем он был рукоположен в пресвитера и после этого поселился на пустынной Галисийской горе недалеко от Ефеса, где был удостоен чудного видения — огненный столп, восходящий на небо, окруженный ангелами, поющими молитву животворящему Кресту Господню: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его».

На этом месте святой построил храм имени Воскресения Христова и принял на себя подвиг столпничества. Вокруг него начали селиться другие монахи, вскоре на горе возникла монашеская община и образовался монастырь. Лазарь умер 1053 году в возрасте 72 лет в окружении учеников и последователей. Преподобный, получив откровение о своей скорой кончине, оповестил об этом братию, но Господь по слезной молитве монахов продлил земную жизнь святого еще на 15 лет. Преподобный прославился многими чудесами.

30 июля — Марина Лазоревая или Огненная

В народе святая Марина ассоциировалась с морем, а Лазарь — с отблесками молнии на грозовом небе. Отсюда и произошло название праздника — Марина Лазоревая или Марина Огненная.

30 июля часто идут грозовые дожди, а также нередки яркие вспышки молний. Эти явления народ связывал с легендой о сбежавшей дочери морского царя Мариной, которая, согласно преданию, променяла родную стихию на земную жизнь. В народе верили, что за этот поступок отец на нее разгневался и по сей день пытается поймать и пронзить огненными стрелами. Считалось, что особенно сильно он гневается в ее день рождения, посылая на землю зарницы.

На Марину Лазоревую крестьяне особо опасались таких природных явлений и лишний раз старались не смотреть на отблески молний. Страх был связан еще с тем, что при попадании сухой молнии на поля воспламениться мог весь урожай. Поэтому 30 июля жители деревень молились святым, прося у них защитить посевы от огня. А к Марине обращались еще с просьбой уберечь домочадцев от болезней и плохого самочувствия.

Кроме того, люди верили, что в день поминовения великомученицы Марины раскаты грома и сильные ливни являются негласным напоминанием о ее трагедии. Именно поэтому 30 июля верующие старались не выходить на улицу и молились, чтобы не стать жертвой стихии и не впустить в дом злые силы.

Что запрещено делать 30 июля

Предки верили, что сватовство на Марину Огненную не сулит молодым ничего хорошего. А свадьба 30 июля обязательно обернется разводом. Поэтому от любовных дел сегодня лучше воздержаться.

В то же время большую опасность таили грозы. Считалось, что тот, кто осмелится посмотреть на стихию, вскоре лишиться зрения. Поэтому окна закрывали ставнями или плотными занавесками.

В этот день предки предостерегали и от крупных трат. В противном случае — до конца года придется сидеть без денег.

Ходить в лес по грибы, а тем более на пикники 30 июля запрещалось строго-настрого. Предки боялись, что злые духи, разгуливающие по нему сегодня, могут лишить жизни непрошенных гостей.

Что можно делать на Марину Лазоревую

30 июля идеально подходит для работ по хозяйству. Считалось, чем больше старых и ненужных вещей вынести из дома — тем благодатнее будет атмосфера. При этом их важно не выбрасывать, а раздать малоимущим.

Этот день также неплохо посвятить уходу за собой. К слову, постричь волосы 30 июля считалось хорошей традицией, знаменующей избавление от дурных мыслей и тягот.

На стол на Марину Лазоревую особенно важно подавать рыбные блюда и морепродукты. По преданию, такие продукты приносили удачу.

Приметы на Марину Лазоревую