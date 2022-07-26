Вещи, которые не стоит носить летом в городе
Стилист Литвиненко: забудьте об облегающих велосипедках и просвечивающих платьях в городе
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha
Во время прогулок по городу лучше не надевать обтягивающие и прозрачные вещи с глубокими разрезами.
Вульгарный облик способна создать не только ультракороткая юбка и шпильки в дневное время. Какие предметы летнего гардероба следует исключить, если живешь в городе? На этот вопрос в беседе с aif.ru ответила стилист Юлия Литвиненко.
Лосины и велосипедки
В летний сезон лучше всего выбирать просторные вещи из легких тканей, чтобы кожа дышала. Облегающие леггинсы и велосипедки лучше всего подойдут для занятий в спортзале, но никак не для прогулок по улице, считает стилист. В особенности это касается лосин с эффектом push up, которые визуально подчеркивают ягодицы. Лосины в комплекте с коротким топом будут вполне уместны на пробежке в парке, а вот для повседневного ношения лучше выбрать просторные бермуды.
Вещи из категории «пляжный стиль»
Короткие шорты, напоминающие купальник-боди, сандалии-гладиаторы, соломенные канотье, резиновые сланцы гармоничнее всего смотрятся на море, а вот в городе эти вещи будут неуместны. Пляжные мотивы также прослеживаются в стиле бохо, поэтому старайтесь не перегружать образ аксессуарами и вещами с этническими принтами.
«Не спешите надевать на себя все сразу: серьги, браслеты, колье, кольца. — советует Литвиненко — В городе с такими аксессуарами нужно быть осторожнее, лучше выбрать что-то одно, не нагромождайте».
Облегающие платья и костюмы
Вместо моделей платьев и костюмов, плотно прилегающих к телу, обратите внимание на вещи прямого кроя полуприталенные силуэты, рекомендует стилист. Они сделают образ более удобным и динамичным в отличие от сковывающих движения и дыхание облегающих нарядов. Выбирайте просторные вещи, чтобы между телом и тканью был небольшой зазор. Если хочется подчеркнуть стройную фигуру, то можно комбинировать обтягивающий топ с брюками-палаццо.
Просвечивающие платья
В городе, считает эксперт, не стоит носить полупрозрачные блузы и платья, которые обнажают ваше нижнее белье и тело. Это также касается светлых вещей. В таких случаях старайтесь подстраховаться: вместо кружевного бюстгальтера отдайте предпочтение плотно прилегающему топу. Под светлые брюки и шорты надевайте стринги или бесшовные модели. Под топы и платья-сетки ни в коем случае не одевайте обычное белье, чтобы не выглядеть вульгарно.
Вещи с глубокими разрезами
Разрезы на одежде — модный тренд, однако в некоторых случаях они могут смотреться вызывающе.
«Я не имею ничего против этой откровенной детали. Но она должна быть к месту. Надевать утром платье с разрезом до паха или брюки с разрезом чуть ли не до пояса — неуместно. Это вечерний вариант, требующий определенной обстановки», — заверяет Литвиенко.
Аналогичные требования касаются обуви.
«Да, босоножки на высоком каблуке могут быть в вашем гардеробе, они прекрасно стройнят, но если на них есть стразы, перья, другие детали — это тоже вариант для вечеринки, театра, а не для завтрака в городе», — объясняет модный эксперт.
Кроп-топы
Кроп-топы очень популярны в этом сезоне, однако лучше всего не сочетать их с моделями шорт и брюк с низкой посадкой, чтобы не обнажать живот. Иначе образ получится вызывающим, предупреждает стилист. Идеально кроп-топ будет смотреться в комбинации с брючным костюмом.
Вещи из эко-кожи
«Лето в этом году оставляет желать лучшего, но я бы рекомендовала все же воздержаться от вещей из эко-кожи. Тем более если это леггинсы и вы не прикрываете бедра. — советует Литвиенко. — Эко-кожа гармонично смотрится зимой и осенью. Сейчас лучше носить легкие и дышащие ткани».