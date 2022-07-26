Кирики-мокродырики: почему 28 июля так смешно называется

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28 июля на Кирика и Улиту старались не усердствовать в работе, особенно на улице, например, в поле или огороде.

Православные христиане 28 июля поминают мучеников Кирика и Иулитту, пострадавших за веру.

Святые Кирик и Иулита

Иулита и Кирик — мать и сын, жившие в Иконии (на территории современной Турции) в конце III — начале IV веков во времена императора Диоклетиана. Женщина рано овдовела и отказалась вновь вступать в брак, посвятив себя богоугодным делам и воспитанию ребенка в христианской вере.

Когда начались гонения на христиан, вдова с трехлетним сыном, испугавшись мучений, бросила все имущество и сбежала из города в сопровождении двух рабынь. Иулита жила как нищая странница, но ее раскрыли и привели вместе с сыном на суд к правителю Торса.

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Женщина открыто объявила, что является христианкой, за что ее подвергли бичеванию. Видя мучения матери, маленький Кирик сначала плакал, а потом тоже объявил себя христианином. За это мальчика сбросили с высокого помоста на каменные ступени, а Илиту подвергли новым пыткам. Когда стало ясно, что она непоколебима в своей вере, градоначальник приказал отрубить женщине голову.

Тела мучеников выбросили за городские стены, где их подобрали рабыни Иулиты и тайно похоронили. Мощи святых были обретены во времена правления царя Константина. В честь мучеников в Константинополе был основан монастырь.

28 июля - Кирики Моркродырики

В народном сознании святые Кирик и Иулита, которая превратилась просто в Улиту, ассоциируются с серединой лета. Улита считается женской заступницей, поэтому 28 июля крестьянкам, да и не только им, позволялось больше отдыхать.

Церковный праздник прозвали также «Кирики-мокродырики», поскольку очень часто в этот день идет дождь. Если же 28 июля стояла солнечная погода, вспоминали, что «на Владимира Красно Солнышко солнце краснее светит».

Считается, что солнце в этот день сияет особенно ярко, и его лучи обладают целительной силой. На Кирика и Улиту не принято усердствовать в работе, так как считалось, что в полях может встретиться разная нечисть. По поверьям, полевые духи летают с полуденным ветром и особо бесчинствуют в то время, когда на землю опускается нестерпимая жара.

Обращали внимание и на различные приметы. Так, дождь с утра предвещал солнечный день, а туман вечером был к дождю.

Что можно делать на Кирика и Улиту

28 июля — день аскезы и самодисциплины. В этот праздник есть большой риск поддаться страстям, поэтому необходимо себя контролировать и не идти на поводу у соблазнов.

День удачен, чтобы принять волевое решение и попытаться избавиться от дурных привычек. Можно загадывать даже самые смелые желания, но важно при этом помнить, что просить нужно только для себя.

Можно заниматься только теми домашними делами, которые не требуют особой нагрузки. А сложные задачи лучше пока отложить.

Считается, что праздник идеально подходит для создания уюта и благоприятной атмосферы в доме. Полезно мыть окна и проветривать жилье.

Что нельзя делать 28 июля

28 июля лучше воздержаться от выбора и не стараться кардинально изменить жизнь. В этот день не рекомендуется делать ремонт, поскольку, с большой вероятностью, он закончится неудачно.

Не следует взваливать на свои плечи генеральную уборку по дому и начинать новые проекты. Можно построить план своих действий, но приступить к его выполнению в будний день.

28 июля не подходит для празднования свадеб. Считается, что брачные союзы, заключенные в этот день, могут распасться.

С давних времен существовало поверье, что на Кирика и Улиту особенно активизируется всякого рода нечистая сила. Поэтому запрещалось работать в поле не только женщинам, но и мужчинам. Люди верили, что именно на Кириков день в них может ударить молния или заморочат Полудицы — полевые духи, которые среди прочих неприятностей насылают солнечный удар.

По этой же причине нельзя 28 июля оставлять ребенка на улице без присмотра — призраки могут напугать его, а то и сотворить что похуже.

Народные приметы на 28 июля