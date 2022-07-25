Акила Соломенный или Дозоры: почему 27 июля 2022 нельзя долго стоять у плиты

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В Акилов день особенно тщательно берегли дома и сараи от нечистой силы, а по погоде на 27 июля определяли, какой будет осень.

Во вторник, 27 июля, православные верующие чтут память святого апостола от семидесяти Акила.

Апостолами от семидесяти именуются последователи Иисуса Христа, проповедавшие его учение в I веке (кроме 12 апостолов и апостола Павла). Их Христос избрал в последний год своей земной жизни.

Апостол Акила

Акила был иудеем родом из Понта, жил в Риме, однако при императоре Клавдии, в 52 году, был изгнан оттуда и осел в Коринфе. В изгнание он отправился не один, а с верной супругой Прискиллой.

Вместе они занимались тяжелым трудом — изготовлением из плотной ткани шатров и палаток, которыми пользовались путешественники, торговцы, мореплаватели (с его помощью они закрывали грузы на кораблях). В Коринфе супруги познакомились с апостолом Павлов — он оказался в городе во время своего второго путешествия. Есть версия, что именно Павел обратил супругов в христианство, но доподлинно это неизвестно.

Как бы то ни было, супруги и Павел стали близкими друзьями, и следующие полтора года он провел у Акилы и Прискиллы. Павел вместе с ними стал изготовлять палатки, так как это дело — называемое в некоторых источниках скинотворством — было ему знакомо. Вместе же они продолжали и евангельскую проповедь.

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Через полтора года Павел, Акила и Прискилла отправились в Эфес, супруги остались там, а апостол отправился дальше в Иерусалим, но обещал вернуться. Супруги же в его отсутствие продолжили его дело — проповедование истинной веры.

Спустя какое-то время Павел вернулся в Эфес, встретился с друзьями, оттуда продолжил свое миссионерское путешествие, а Акила и Прискилла отправились в Рим — также нести слово Божие. Где бы они ни жили, их дом становился местом молитвы и собраний христиан.

После Рима след супругов теряется — письменных источников об их дальнейшей судьбе не осталось. Есть версии, что Акила стал епископом Гераклийским и принял мученическую смерть от рук язычников, как и его супруга. Мощи мучеников находятся в Риме в храме мученицы Приски.

Кстати, при упоминании четы в Новом завете имя Прискиллы чаще стоит на первом месте. В связи с этим есть версия, что она была не простой иудейкой в отличие от супруга, а знатной римской аристократкой.

Прискилла и Акила представляют собой образец супружества, верности, взаимного уважения, умения вместе преодолевать трудности, гостеприимства и самоотверженности в деле проповеди христианства.

27 июля — Акила Соломенный или Дозоры

В народе 27 июля называли днем Акилы Соломенного. Название дня было связано с тем, что продолжалась активная уборка ржи, и многие женщины, работавшие в поле, обвешивали себя пучками соломы — считалось, что это помогает снять боль и ломоту в спине. Ржаной соломе вообще приписывали целебные свойства и говорили: «Ржаная солома сторицей отдает».

Лето шло на спад (считается, что именно с 27 июля листья на деревьях начинали менять цвет), чаще случались дожди и грозы.

В этот день на Руси особенно внимательно относились к погоде — считалось, что именно 27 июля нужно делать прогнозы на грядущую осень. Так, если погода в течение дня стоит сухая — осень будет теплой и долгой, а если идут дожди — короткой и холодной. Красный оттенок солнца на закате и восходе сулит затяжные дожди в ближайшее время.

Другим названием дня было Дозоры. Нередко 27 июля начинала меняться погода — набегали грозовые тучи, поднимались сильные ветра. Именно такая погода могла испортить не до конца собранный урожай на полях, ветра разносили просыхающее сено, а от молний загорались сухие травы. Чтобы вовремя устранить возгорание нивы или собрать раскиданную солому, крестьяне выставляли дозорного на поля. Если случалась беда, он звал на помощь всю деревню.

Жители верили, что в день Дозоров в спустившихся над полями вихрях находятся нечистые силы и пытаются проникнуть в дом. При ударе молнии в такой вихрь нечисть перевоплощается в потерявшуюся корову, козу, птицу или осиротевшего младенца, а потом просится к крестьянам в жилье. Дабы избежать этого, дозорные пристально смотрели за полями.

После сильного ливня в лесу шли в рост грибы. Жителей, освобожденных от жатвы и сбора сена, или детвору отправляли на их сборы. Собранные грибы варили, жарили, добавляли в горячие блюда для аромата. Также их сушили на чердаках и употребляли в зимнюю пору.

Что можно делать 27 июля

Считалось, что на Акилов день особенной лечебной силой обладает природа, поэтому поездки за город 27 июля — один из рекомендуемых способов провести время. Также день благоприятствует началу длительного путешествия.

Также на Акилу Соломенного хорошо совершать благие дела.

Что нельзя делать в Акилов день

27 июля нельзя выбрасывать остатки еды со стола — можно обеднеть. Также нельзя много времени уделять приготовлению пищи. Весь процесс должен быть достаточно быстрым, а блюдо должно получиться сытным и безвредным.

Нельзя оставлять открытыми настежь двери. Люди верили, что таким образом в дом может проникнуть всякая нечисть. Поэтому, если бывали дома, то обязательно следили за всеми форточками и дверями.

Приметы на Акилу Соломенного