Как избавиться от потливости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Heinz Krimmer; 5-tv.ru

Повышенная потливость приносит немало неудобств. Однако есть способы избавиться от от этой проблемы надолго.

В летний сезон потливость особенно доставляет дискомфорт, а в некоторых случаях может указывать на проблемы со здоровьем. В беседе с 5-tv.ru косметолог и пластический хирург Ольга Ованесова рассказала, как правильно поддерживать уход за своим телом.

Как предотвратить и замаскировать потливость

Как правило, много хлопот потливость доставляет в области подмышек, считает врач. Несмотря на глобальный тренд на бодипозитив, эстетически следы пота на одежде производят отталкивающее впечатление и, кроме того, сопровождаются специфическим запахом.

Неприятный запах образуется в результате жизнедеятельности микробов, которые попадают в пот, объясняет эксперт. В связи с этим очень важно регулярно соблюдать гигиену: мыться, бриться, использовать дезодоранты и антиперспиранты. В уходовую косметику можно также включить увлажняющие кремы и лосьоны с эффектом охлаждения.

«В таких случаях люди пытаются протирать тело спиртом. Вместо того, чтобы травмировать кожу, достаточно обработать проблемные участки хлоргексидином и просто почаще мыться. Не обязательно даже с мылом, чтобы не повреждать липидную оболочку и собственную мантию тела», — рассказала косметолог.

Рекомендуется также носить одежду из натуральных тканей, отдавая предпочтение светлым тонам, отражающим солнечные лучи. Визуально замаскировать следы пота поможет одежда с замысловатыми принтами и узорами.

Если вы собираетесь на бизнес-ланч, то не заказывайте острые блюда и напитки с содержанием кофеина, поскольку эти продукты способны активизировать работу надпочечников — и спровоцировать потоотделение.

Причины потливости

Потоотделение — естественный физиологический процесс, который позволяет регулировать необходимую температуру тела. Выделение пота обычно бывает вызвано жарой, физическими нагрузками или пищей. Однако бывают случаи, когда пот выделяется особенно интенсивно, что может свидетельствовать о нарушениях и индивидуальных генетических особенностях организма.

Обильное потоотделение бывает при:

Сахарном диабете;

Онкологии;

Ожирении;

Хронических инфекциях вроде туберкулеза и малярии;

Болезнях сердца;

Неврологических заболеваниях;

Вирусных инфекциях.

Что делать при гипергидрозе

Повышенное потоотделение, или гипергидроз чаще беспокоит именно мужчин, отмечает врач. Специалисты различают генерализованный и локализованный гипергидроз. В первом случае потоотделение проявляется по всей поверхности тела, в особенности в местах скопления желез — подмышках. Во втором случае — пот проступает на ладонях, подмышках, ступнях, лбу, над верхней губой.

«Гипергидроз развивается, когда в кожу попадает инфекция. В простонародье его называют „сучье вымя“, потому что при нем провисают подмышки. Если раньше он возникал из-за того, что бактерии на немытом теле формировали фурункулы, то сейчас — это „болезнь чистого тела“. Из-за постоянного использования антиперспирантов поры закупориваются и развивается болезнь», — пояснила Ованесова.

Чтобы надолго избавиться от потливости и сопутствующих воспалительных заболеваний, применяются уколы ботулотоксина. Поскольку ботулотоксин блокирует мышцы, отвечающие за сокращение, выделение пота просто прекращается. Инъекции этого препарата в зону подмышек и в паховой области достаточно болезненные, предупреждает эксперт. Правда, эффект от процедуры может длиться полгода или даже год.