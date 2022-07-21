Медведь спасен: как зверя-сладкоежку избавили от банки сгущенки — фото и видео
Белую медведицу с застрявшей в пасти банкой сгущенки спасли недалеко от поселка Диксон
Почти два дня страна следила за судьбой белого медведя из Красноярского края. Молодой мишка пришел в поселок Диксон просить о помощи — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки.
Зверь выглядел истощенным. Неизвестно, сколько дней он промучился, прежде чем выйти к людям. Действовать нужно было оперативно. На помощь бедолаге вылетели специалисты Росприроднадзора и ветеринарный врач Московского зоопарка.
Фото, видео: 5-tv.ru
Команда прибыла в Норильск, а оттуда — на вертолете в поселок Диксон. Добраться в короткие сроки спасателям помешала погода, но специалисты прилетели на север региона. Специальный баллон для пневматического ружья, чтобы усыпить мишку, пришлось по пути искать в Норильске — их нельзя перевозить самолетом, а в поселке подходящих не оказалось. Медики также привезли все необходимые инструменты, специальную клетку и лекарства.
К тому моменту зверь уже ушел из Диксона, его обнаружили в трех километрах от аэропорта. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. В течение десяти минут животное было обездвижено, злополучная банка успешно удалена, а порезы на языке тщательно обработаны.
Зверь оказался молодой истощенной медведицей весом 80—90 килограммов. Чтобы помощь животному восстановить силы после длительного голодания, спасатели заранее позаботились о пропитании и привезли для «пациентки» большой запас рыбы — три мешка.
Медведицу уже перевозят подальше от поселений в естественную среду обитания. В течение нескольких часов специалисты продолжат наблюдать за ней, чтобы убедиться в стабильности состояния.
Росприроднадзор
Молодая медведица решила полакомиться найденной банкой сгущенки. Увы, металлическая банка застряла в пасти. Промучившись несколько дней, животное вышло за помощью к людям.
Росприроднадзор
Новость быстро разлетелась по стране, и на помощь сладкоежке вылетели специалисты Росприроднадзора и ветеринарный врач Московского зоопарка.
Росприроднадзор
За операцией по спасению следила вся страна, ведь время было на исходе. Промедление могло обернуться гибелью молодого животного.
Росприроднадзор
Специалисты добирались на север региона несколько часов. Оперативно прибыть на место помешала плохая погода.
5-tv.ru
К счастью, все закончилось хорошо. Бедолагу обнаружили в трех километрах от местного аэропорта, ненадолго усыпили и освободили от злополучной банки.
Росприроднадзор
На языке оказалось множество мелких и средних порезов от острых металлических краев банки, поэтому медики обработали раны.
Росприроднадзор
Медведица оказалась самкой весом 80-90 килограммов. Чтобы голодный зверь быстрее восстановился, ему оставили угощение — три мешка рыбы.