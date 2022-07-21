Белую медведицу с застрявшей в пасти банкой сгущенки спасли недалеко от поселка Диксон

Почти два дня страна следила за судьбой белого медведя из Красноярского края. Молодой мишка пришел в поселок Диксон просить о помощи — у него во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки.

Зверь выглядел истощенным. Неизвестно, сколько дней он промучился, прежде чем выйти к людям. Действовать нужно было оперативно. На помощь бедолаге вылетели специалисты Росприроднадзора и ветеринарный врач Московского зоопарка.

Фото, видео: 5-tv.ru

Команда прибыла в Норильск, а оттуда — на вертолете в поселок Диксон. Добраться в короткие сроки спасателям помешала погода, но специалисты прилетели на север региона. Специальный баллон для пневматического ружья, чтобы усыпить мишку, пришлось по пути искать в Норильске — их нельзя перевозить самолетом, а в поселке подходящих не оказалось. Медики также привезли все необходимые инструменты, специальную клетку и лекарства.

К тому моменту зверь уже ушел из Диксона, его обнаружили в трех километрах от аэропорта. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. В течение десяти минут животное было обездвижено, злополучная банка успешно удалена, а порезы на языке тщательно обработаны.

Зверь оказался молодой истощенной медведицей весом 80—90 килограммов. Чтобы помощь животному восстановить силы после длительного голодания, спасатели заранее позаботились о пропитании и привезли для «пациентки» большой запас рыбы — три мешка.

Медведицу уже перевозят подальше от поселений в естественную среду обитания. В течение нескольких часов специалисты продолжат наблюдать за ней, чтобы убедиться в стабильности состояния.