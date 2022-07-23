Антоний Громоносец: что можно и нельзя делать 23 июля 2022

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Православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры.

Православная церковь 23 июля чтит память преподобного Антония Печерского — основателя Киево-Печерской лавры.

Антоний Печерский

Святой Антоний жил на рубеже X–XI веков. Он родился в 983 году недалеко от Чернигова, в городе Любече, и с юных лет мечтал посвятить себя Богу. О ранних годах жизни преподобного Антония осталось мало достоверной информации, а сохранившиеся сведения противоречивы. По некоторым данным, его мирское имя было Антипа, однако об этом сообщается только в одном списке «Повести временных лет».

Отправившись в странствия, он достиг горы Афон, прожил там несколько лет и принял монашеский постриг с именем Антоний. Он проходил монашеское послушание как отшельник. Иноческая жизнь Антония была полна трудов и молитв. Часто иноки просили у Антония духовного совета и помощи.

По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак свыше отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле.

Возвратившись на родину, ни в одном из местных монастырей Антоний не смог найти такой строгой жизни, к какой привык на Афоне, а потому поселился в пещере на Берестовой горе, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон.

Вскоре слава о нем разнеслась не только по Киеву, но и по другим русским городам. Мно­гие при­хо­ди­ли к нему за ду­хов­ным со­ве­том и благословением. Постепенно вокруг преподобного, проводящего целые дни в молитве, стали собираться последователи. Их количество росло, первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий. И когда их число достигло 12, все вместе они выкопали большую пещеру, в которой устроили церковь и кельи для братии. Так начала образовываться Киево-Печерская лавра.

Антоний поставил над монахами игумена, а сам удалился из обители и затворился, выкопав себе новую пещеру. Но и там вскоре стали селиться иноки — так образовались Ближний и Дальний пещерные монастыри. Некоторые из этих сооружений сохранились до сих пор. Позже над Дальней пещерой построили деревянную церковь в честь Успения Божией Матери.

По свидетельствам летописцев, преподобный Антоний обладал даром прозрения и чудотворений. Последние годы своей жизни старец прожил в уединении, его мощи остаются сокрытыми до сих пор.

23 июля — Антоний Громоносец или Рясочник

В народе же преподобного Антония стали звать Громоносец или Рясочник, поскольку в конце июля, когда церковь поминает святого, часто бывают грозы, а водоемы покрываются густой ряской (водяное растение, маленькие листья которого часто можно увидеть на поверхности), которую издавна использовали в сельском хозяйстве и в народной медицине. Растение превращали в удобрение и корм для домашней живности. Считалось также, что оно оказывает успокаивающее и снотворное действие на людей.

Однако, собирая ряску, крестьяне обязательное оставляли немного растений в водоеме: существовало поверье, что из него русалки плетут кружево для своих нарядов, а рассердить их никто не хотел.

На Антония Громоносца особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу, и раздавались грозовые раскаты, то это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким, то ждали тихого дождя, а если гулким, то готовились к ливню.

Что можно делать 23 июня

На Антония Рясочника на Руси было принято готовить снасти и отправляться на рыбалку. Особенной удачей считалось, если 23 июля шел дождь — тогда рыба клюет очень хорошо.

День благоприятен для путешествий — все задуманное на Антония Громоносца должно исполниться.

Хорошо также 23 июля сходить в баню и как следует попариться — этот ритуал надолго избавит от проблем со здоровьем.

Чего нельзя делать 23 июля

В этот день категорически нельзя носить грязную или просто неопрятную одежду — этим можно навлечь на себя болезнь. Серьезными неприятностями грозят сегодня также ссоры и даже просто слишком громкие разговоры.

Нужно избегать серьезных денежных трат. Кроме того, не стоит делиться своими планами с окружающими.

Народные приметы на Антония Громоносца