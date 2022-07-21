Как снизить риск развития рака у женщины

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Профилактика онкологических заболеваний у женщин включает в себя большой перечень мер, направленных на оздоровление и защиту организма от страшного диагноза.

Под пугающим термином «онкопрофилактика» подразумевается комплекс мер, направленных на предотвращение развития злокачественных заболеваний и, как следствие, сохранение жизни человека. Врач-онколог, химиотерапевт, CTM-специалист Арина Косулина рассказала aif.ru, какие существуют способы профилактики рака у женщин.

В настоящее время врачи наблюдают тенденцию к росту заболеваемости и «омоложению» болезни.

Перечень наиболее распространенных диагнозов в этой сфере у женщин выглядит так:

Рак молочной железы — 18,5% от всех опухолей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что услышать такой диагноз может каждая 12-я женщина в мире. Уровень смертности у этого заболевания довольно высок и даже опережает рак легких.

Рак тела матки (третье место у женщин по встречаемости).

Рак шейки матки.

«Во многих случаях заболевания выявляются на достаточно поздних стадиях, когда они уже с трудом поддаются лечению. Да и качество жизни после такого лечения оставляет желать лучшего», — уточняет эксперт.

По этой причине женщинам нужно обратить внимание на онкопрофилактику.

Основные цели

По словам специалиста, очень важно выявить рак на самой ранней стадии. Самостоятельно человек, конечно, поставить себе диагноз не может. Однако женщине важно понимать, какие обследования нужно проходить и когда.

«Есть научно доказанные факторы развития той или иной опухоли. Для трех самых актуальных раковых заболеваний у женщин эти факторы во многом перекликаются. И работать надо для начала именно с ними», — рассказывает онколог.

Факторы риска «большой тройки» онкологических заболеваний можно разделить на две группы:

Неизменяемые (с ними не получится бороться): наследственная предрасположенность (с ней много нюансов, важно оценить адекватно, без перегибов); возраст; раннее наступление менструации (до 13 лет).

Изменяемые: курение; хроническое действие стрессовых факторов (зачастую люди их даже не осознают, настолько привыкли к ним в своей жизни); ожирение, сахарный диабет, гипертония; гормональный дисбаланс; характер питания: избыток в пище некачественных жиров (встречаются в составе готовой продукции), дефицит витаминов А и С; применение гормонозаместительной терапии без показания ; отсутствие беременностей, родов и лактации или многочисленные роды (то есть любые крайности негативно влияют); долгий (свыше пяти лет) прием комбинированных оральных контрацептивов; аборты.



Этим факторам и нужно посвятить свое внимание. Есть два варианта:

Устранять, ослаблять или нейтрализовывать их воздействие.

Усиливать резистентность (неспецифическую устойчивость) организма.

Что нужно делать для повышения резистентности?

По словам эксперта, для повышения резистентности нужно восстановить циркадные ритмы. Речь идет о сне и физической активности.

«Рассказы про отход ко сну до 23:00 и прогулки на свежем воздухе стары как мир, но это работает безотказно. Правильный режим сна и бодрствования, физической активности поддерживает на должном уровне гормональный баланс, снижает уровень стресса, оказывает противовоспалительное действие, что доказано и оцифровано в клинических исследованиях», — отмечает онколог.

Следующим шагом на этом пути должна стать нормализация питания: больше свежей зелени, овощей и фруктов и «правильных» жиров. Также нужно уменьшить количество потребляемого сахара, жареных продуктов и алкоголя. Табакокурение стоит оставить в прошлом.

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Работа желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) должна быть под пристальным вниманием. Речь идет не только о нормальном ежедневном стуле, но и о восстановлении слизистой оболочки кишечника, желчеоттока. Причина: эти органы на 80% отвечают за правильную утилизацию женских гормонов (эстрогенов). Нарушение этого процесса увеличивает онкориски.

Большое значение имеет адекватное функционирование надпочечников. Выявление «кортизольного животика», слабости утром или после обеда, снижение артериального давления при вставании из положения сидя служат причиной обращения к специалисту с комплексным подходом к здоровью.

Важной задачей также является выявление и устранение недостатка витаминов A, C, D, B12.

Наконец, нужно адекватно реагировать на стрессовые ситуации, не оставлять без внимания симптомы организма. Помощником здесь может выступить психотерапевт.

Онкопрофилактика и контрацепция

Эксперт уточняет, что в вопросах онкопрофилактики для женщин большое значение играет репродуктивное поведение: каким образом откладывается зачатие, какая контрацепция используется, бывают ли аборты.

«Важно, чтобы откладывание зачатия было максимально бережным и безопасным для женщины. Самый распространенный метод защиты от нежелательной беременности — комбинированные оральные контрацептивы (КОК). Это один из самых надежных вариантов. При этом ВОЗ официально признал, что эстрогены, входящие в состав КОК, являются канцерогенами, а значит, факторами риска развития онкологических заболеваний у женщин», — рассказала онколог Косулина.

Где еще есть «опасные» эстрогены?

препараты для менопаузальной гормонотерапии;

компоненты протоколов ВРТ (например, ЭКО).

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Если у человека нет противопоказаний, стоит обратить внимание, например, на симптотермальный метод (СТМ). ВОЗ признал его высоконадежным (наравне с КОК) способом естественного планирования семьи. Это универсальный вариант, который позволяет решить вопрос и с откладыванием зачатия, и с естественным зачатием желанных детей. Однако все методы контрацепции обсуждаются с врачом.

Вторичная профилактика

Выявление заболеваний на ранних стадиях возможно и при помощи вторичной профилактики. Это требует от женщины определенных действий:

Раз в год: посетить гинеколога; сделать УЗИ органов брюшной полости, малого таза (после 40 лет); сдать тест на онкоцитологию ; сдать анализ крови (общий анализ, биохимия, ферритин, витамин Д); сделать флюорографию.

Раз в 2 года: маммография (для женщин после 40 лет).

Раз в 5 лет: тест на вирус папилломы человека (с 30 лет); колоноскопия (с 40 лет).



По словам эксперта, выполнение этих мер может очень сильно помочь в профилактике и ранней диагностике опухолевых заболеваний. Даже исследования показывают, что у людей с одинаковыми генами (однояйцевые близнецы), но воспитанных в разных условиях генетические предрасположенности могут проявляться по-разному или вообще не выражаться.

Такой результат подтверждает важность шагов для первичной профилактики, направленных на устранение неблагоприятных факторов и улучшение общего состояния организма.