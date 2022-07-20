Ольга Страдница: почему 24 июля нельзя хвалиться своими успехами

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Православные верующие 24 июля почитают память равноапостольной княгини Ольги, сделавшей многое для принятия христианства на Руси.

Православная церковь 24 июля чтит память равноапостольной княгини Ольги, жены киевского князя Игоря.

Равноапостольная княгиня Ольга

Подлинная дата рождения никому неизвестна. Есть лишь данные, что Ольга появилась на свет в псковском селении Выбутовская весь. При рождении ее нарекли Хельгой, что у варягов означало «священная». Историки предполагают, что княгиня родилась в 894 году.

По преданию киевский князь Игорь познакомился с Ольгой на ее родине. Когда он намеревался перебраться на другой берег реки, мимо плыла лодка с прекрасной девушкой. Киевский князь окликнул ее, Ольга подплыла к берегу и переправила мужчину. После расставания Игорь не смог забыть красавицу и отправил за ней гонцов в Псковскую область. В результате они создали семью (Ольге было 12 лет) и вскоре у пары родился сын Святослав.

Брак князя Игоря и Ольги продлился недолго. Правитель был убит древлянами. После его гибели княгиня проявила себя как довольно жесткий и хитрый политик, а также умелый военачальник. Предводитель древлян предложил Ольге стать его женой, и женщина сделала вид, что согласилась. Вскоре в Киев приехали послы, которых княгиня велела закопать живьем в землю. Вторых послов ждала не менее горькая участь — их сожгли заживо в бане. После этого Ольга отправилась на могилу князя Игоря в вотчину древлян. Вместе с ней туда пришло ее войско, которое истребило пять тысяч человек.

В В 946 году Ольга двинулась с войском в поход на древлян. Дружина победила соседей в бою. Ольга установила на захваченных землях дани и налоги. А город Искоростень после безуспешной осады коварно сожгла с помощью птиц, к лапкам которых привязали зажженную паклю с серой.

Однако Ольга вошла в историю не только как мстительная вдова, но и как первый правитель, принявший христианство. Ее крестили в Константинополе под именем Елены, откуда княгиня вернулась в Киев с православными иконами и книгами. При жизни она начала возводить на Руси первые храмы. Эти действия подготовили почву для ее внука Владимира, крестившего Русь в 988 году.

Именно княгиня Ольга стала инициатором административных реформ и разработала систему налогообложения. Также она стала основателем каменного строительства на Руси. Во время ее пребыванию у власти были установлены границы Киевской Руси.

Похоронили святую по христианским обычаям. Чуть позже князь Владимир перевез ее мощи в первый каменный храм Руси — Десятинную церковь Успения Пресвятой Богородицы. Почитать Ольгу как святую стали уже в 970-х годах, официально ее канонизировали в середине XIII века. А в 1547 году Ольгу причислили к лику святых, причем именовали равноапостольной. Равноапостольными называют тех святых, которые прославились своими деяниями при жизни — просвещали людей светом Христовым.

Такой чести удостоились только пять женщин в христианской истории, помимо Ольги: Мария Магдалина, первомученица Фекла, мученица Апфия, царица Елена Равноапостольная и просветительница Грузии Нина. В «Повести временных лет» об Ольга сказано: «Была она предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как заря перед рассветом…».

На иконах княгиню изображают стоя. В правой руке она держит крест, что символизирует проповедь христианства, а в левой руке — образ храма, ведь именно Ольга положила начало строительству церквей еще задолго до официального крещения Руси.

О чем просят святую Ольгу

В этот праздник у Святой Ольги просят помощи матери военных, люди, недавно принявшие христианскую веру, или те, кто начали сомневаться в Боге, сироты или потерявшие любимых.

Святая помогает вдовам и обездоленным.

24 июля — Ольга Сеногнойка или Страдница

В народе у праздника есть свои названия. Первое из них — Ольга Сеногнойка. Оно связано с погодными условиями в конце июля. Частыми явлениями были дожди, обильные росы и туманы. Люди молились святой о сохранении урожая и хорошей погоде.

Второе наименование 24 июля — Ольга Страдница. В это время наши предки занимались жатвой, заготовкой сена, много работали в полях, собирали грибы и ягоды. Слово «страдница» означало батрачку или работницу. Отсюда у праздника такое название.

Также эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. Обращали внимание и на приметы. Люди верили, что резкий гром предвещает тихий дождь, а гулкий гром — ливень.

Приметы на 24 июля

Раскатистый гром в этот день обещает отменный клев на рыбалке;

Роса на траве по утру говорит о скудном урожаe огурцов и помидоров;

Погода 24 июля солнечная и теплая, то будет хороший урожай зерновых;

Надоедающая мошкара на Ольгу Страдницу сулит осенью обильный урожай грибов;

Неугомонные пчелы — предвестники жаркого лета.

Что можно делать 24 июля

По традиции 24 июля, в день памяти святой княгини Ольги, стоило посвятить себя духовным заботам, посетить церковь, а потом вернутся к делам — сидеть без дела не полагалось, тем более что на Руси в это время стояла страдная пора.

24 июля желающие удачно выйти замуж девушки просили об этом высшие силы. Верующие ходили в церковь и молились перед иконой княгини Ольги.

Также по традиции на Ольгу Страдницу нужно проявлять особое участие в жизни других людей. Быть снисходительным к слабостям окружающих, а также милосердным и терпеливым.

Считалось, что 24 июля нужно хорошо работать в поле и на огороде. Приложенные в этот день усилия обязательно хорошо скажутся на урожае.

Что нельзя делать 24 июля

24 июля категорически нельзя ругаться с близкими и знакомыми. Наши предки верили, что так человек оскверняет свою душу. Традиционно мирские дела в день святой Ольги ни в коем случае не ставили превыше духовных.

На Ольгу Страдницу противопоказано лениться. Также в этот день нельзя брать в долг деньги, хлеб и соль.

Ни в коем случае нельзя делать работу по дому. Все хлопоты должны быть за пределами жилища. Поощрялись выходы в леса, поля, на огороды, например, в старину люди отправлялись за грибами и за ягодами.

Также не рекомендуется хвастаться успехами – княгиня Ольга очень не любила горделивых, хвастливых людей. Это может привести к неудачам и проблемам, поэтому очень важно контролировать свои мысли и речь.