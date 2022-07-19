Коварная сладость: Как не растолстеть летом из-за фруктов

Эндокринолог Филиппова: На фруктах можно прибавить в весе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Фрукты очень полезны, но есть серьезный риск набора веса в летний период времени.

О пользе фруктов наслышаны все, но так ли безопасно питаться ими? Реально ли потолстеть, употребляя их? На эти и другие вопросы 5-tv.ru ответила диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова.

Некоторые люди полностью переходят и выстраивают свою питание, чтобы оно максимально состояло только из свежих фруктов, свежих ягод, свежих овощей, тем самым пытаясь набрать как можно больше витаминов. Но на самом деле такой рацион питания опасен.

«Есть большой риск набора веса в летний период времени, связанный именно с перееданиями сезонным фруктами и ягодами», — пояснила эксперт.

Врач подчеркнула, что питание должно быть сбалансированным в любое время года и в летнее в том числе. Поэтому, конечно же, фрукты и ягоды действительно очень полезны, но только если их употреблять умеренно.

«Это примерно один-два фрукта на прием пищи, либо это горсть ягод на один прием пищи», — пояснила эксперт.

Татьяна Филиппова напомнила, что пациентам с сахарным диабетом можно позволить себе почти все фрукты и ягоды. Однако им в любом случае важно соблюдать размер порций и ограничиваться в еде с высоким содержанием сахара.

Чем еще вредны фрукты

При чрезмерном употреблении фруктов могут появиться разные недомогания.

Гипервитаминоз;

Аллергия;

Расстройство пищеварения;

Обострение язвы и гастрита;

Разрушение зубной эмали.

Медики предупреждают, что к употреблению фруктов существует целый ряд противопоказаний.

Заболевания желудочно-кишечного тракта;

Индивидуальная непереносимость;

Сахарный диабет.

Некоторые плоды не следует сочетать с определенными продуктами питания. Иначе человек рискует отравиться. Так, худшими партнерами по столу считаются ананас и молоко, папайя и лимон, а также апельсин и морковь.

Какие витамины содержатся во фруктах

Фрукты богаты различными витаминами и минеральными веществами. Практически во всех фруктах содержатся провитамин А, витамины С, К и Р. Также во фруктах есть фруктоза, сахароза, клетчатка, пектины, крахмал, органические кислоты, минеральные соли.

В цитрусовых содержатся витамин С, каротин и витамины группы В.

Груши, киви, манго, персики, виноград богаты витамином Е, который, в свою очередь, обладает антиоксидантными свойствами.