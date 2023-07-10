Самсон Сеногной: почему 10 июля нельзя признаваться в любви

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Святой Сампсон Странноприимец мог вылечить от любой болезни простым прикосновением руки и посвятил жизнь служению людям.

Православные христиане 10 июля чтут память преподобного Сампсона Странноприимца, в народе известного как Самсон Сеногной. Святому молятся с просьбами избавить от болезней и найти свою дорогу в жизни.

Сампсон Странноприимец

Святой Сампсон жил в Риме в V–VI веках в богатой и знатной христианской семье. Он получил хорошее образование, изучал врачебное искусство. Несмотря на то, что его родственники были достаточно обеспеченными, всю жизнь он посвятил бесплатному лечению бедняков.

Когда родители Сампсона погибли, все оставшееся наследство он раздал нуждающимся, даровал рабам свободу и поселился в пустыне недалеко от Константинополя.

В дальнейшем он прибыл в Константинополь, где поселился в небольшом доме и стал принимать странников, больных, нищих и с усердием служил им. В предании сказано, что ему довелось исцелить императора Юстиниана I одним прикосновением руки.

Благодарный правитель стал предлагать ему много золота и серебра. Но преподобный отказался от даров, а взамен попросил построить странноприимный дом и больницу.

Император выполнил эту просьбу и даже приписал к этим учреждениям поместья для их содержания. До глубокой старости продолжал преподобный Сампсон Странноприимец свое служение. Кончина его была безболезненной и мирной.

10 июля — Самсон Сеногной

На Руси в это время часто шли дожди, потому заготовленное сено намокало и загнивало. Поэтому святого прозвали Самсоном Сеногноем. Считалось, что если 10 июля идет дождь, то до самого бабьего лета будет сыро. Зато ясная погода предвещала семь недель безоблачного неба.

По состоянию сена определяли будущий урожай. Так, если сено 10 июля зеленело, то на столе будет в достатке гречневая каша, которую также называли «черной», а если сено черно, то будет пшеничная каша («белая»).

В некоторых регионах на Самсона Сеногноя было принято приводить лошадей к церкви и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар.

Что можно делать 10 июля

На Самсона Сеногноя важно проявить щедрость и доброту по отношению к другим. В народе было принято на праздник приглашать к себе гостей и кормить их различными блюдами. Люди верили, что чем больше отдать другим, тем больше им воздастся самим в будущем. Поэтому беднякам на Сампсона Странноприимца подавали щедрую милостыню.

Кроме того, в этот день на Руси всегда почитали странников. Было принято приглашать их в свой дом, кормить и оставлять на ночлег.

Те, кто верил в целебную силу трав и отдельных растений, 10 июля отправлялись в лес, чтобы их собрать для себя. Считалось, что природа 10 июля заряжена силой святого Сампсона, который мог вылечить от любых, даже самых страшных недугов.

Молодые девушки на праздник гадали по снам. Существовало поверье, что все хорошие сны в ночь на 10 июля, обязательно сбудутся, поэтому к ним стоит относиться внимательнее.

Что нельзя делать 10 июля на Самсона Сеногноя

10 июля нельзя злиться и обижаться на близких. Все конфликты лучше уладить мирно и постараться обойтись без ссор. В противном случае можно навлечь беду и надолго разрушить гармонию в отношениях с возлюбленным.

В Сампсоньев день также не рекомендуется признаваться в любви и делать предложение руки и сердца. Существует большой риск быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые негативно повлияют на личную жизнь.

Не стоит отправляться в дальнее путешествие или переезжать. Наши предки были уверены, что любые новые начинания закончатся крахом.

Кроме того, лучше всего отказаться от уборки в доме и перенести ее на другой день. В народе верили, что любые перестановки в жилище и смена постельного белья могут привести к кошмарам и неурядицам.

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