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Название одного из главных мусульманских торжеств переводится как «праздник жертвы».

Курбан-байрам — мусульманский праздник жертвоприношения по случаю окончания хаджа (паломничество мусульман в Мекку).

Какого числа Курбан-байрам 2023

Курбан-байрам празднуется ежегодно ровно через 70 дней после другого самого важного праздника для мусульман — Ураза-байрам.

Мусульманский календарь длится около 354 дней, что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. Данное несовпадение вызывает смещение дат. Поэтому празднование мусульманских религиозных праздников ежегодно приходится на разные даты с июня по сентябрь.

В 2023 году Курбан-байрам празднуется 28 июня и продлится 4 дня до 2 июля.

Большинство стран следуют дате, установленной Верховным судом Саудовской Аравии, а она вычисляется в зависимости от того, видна ли Луна на небе незадолго до этого.

История праздника Курбан-байрам

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа и отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память о жертвоприношении пророка Ибрахима (в Библии — Авраама). Самое название с арабского переводится, как «праздник жертвы».

Согласно Корану, ангел Джабраил явился во сне к пожилому Ибрахиму и передал ему повеление Аллаха принести в жертву собственного сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда упоминается старший сын Исмаил.

Как бы ни было мужчине жаль своего ребенка, но он послушно отправился в долину Мина к тому месту, где сегодня стоит Мекка, и начал приготовления к церемонии жертвоприношения. Его сын, узнавший о том, что его ждет, не сопротивлялся, но плакал от страха и молился. Однако когда отец занес нож над ребенком, лезвие не причинило ему никакого вреда. Это оказалось испытанием от Аллаха для верующего, и когда тот не ослушался, Бог пощадил человека. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака (Исаака).

С тех пор в память об этой жертве мусульмане совершают обряд жертвоприношения.

Приход долгожданного радостного события знаменуется окончанием хаджа, когда паломники со всего мира, а это миллионы людей разных национальностей, социального статуса, возрастов, объединенных верой в Единого Создателя, любовью к Нему и Его посланнику, стекались к священной Каабе, чтобы в едином порыве засвидетельствовать:

«Ляббейкя, Аллахумма, ляббейк! Ляббейкя ля шарикя лякя ляббейк! Инналь хамда ван-ни’мата лякя валь-мульк, ля шарикя ляк» («Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой! У Тебя нет сотоварищей. Хвала Тебе, милость и власть принадлежат только Тебе! Нет у Тебя сотоварищей»).

Совершить хадж хотя бы раз в жизни является обязанностью мусульманина. Для многих мечта о паломничестве в этом году осуществилась впервые.

Смысл и значение Курбан-байрама

Усвоенный Ибрахимом урок от Всевышнего заключается в том, что человеку не нужно приносить людскую жертву, чтобы стать ближе к Богу. Важно найти в себе силы сторониться всего плохого — лжи, жадности, прелюбодеяния и так далее. Главное — молиться, держать пост, подавать милостыню, помогать нуждающимся.

Совершая жертву в этот день, человек искупляет все грехи перед Богом.

Традиции празднования Курбан-байрама 2023

Принято, что за день до наступления Курбан-байрама мусульмане должны поститься. День перед Курбан-байрамом называется День Арафат. Это самая важная часть и кульминация хаджа. Паломники находятся в долине Арафат и восходят на гору. В день жертвоприношения совершают символическое кидание камнями (ритуал побивание Шайтана камнями) и таваф (семикратный обход вокруг священной Каабы).

Праздник Курбан-байрам начинается рано утром. Каждый мусульманин должен придерживаться следующих традиций:

Совершать намаз. Ночь накануне Курбан-байрама следует провести в молитве. Рано утром мужчины, совершив омовение и не завтракая, отправляются в мечеть. Они надевают чистую праздничную одежду. В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь-хутба. Она обычно начинается с прославления Аллаха и Мухаммеда, затем разъясняются происхождения хаджа и значение обряда жертвоприношения.

Посетить кладбище. После мечети мужчины отправляются на кладбище и молятся за усопших родственников.

Совершить жертвоприношение. На территории мечети или на специально отведенной площадке (намазгах) мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу). Если по каким-то причинам верующий не может заколоть животное самостоятельно, он должен хотя бы присутствовать рядом. Мясо жертвенного барашка можно раздать семьям нуждающихся. Шкуру животного нельзя выбрасывать. Верблюда или крупный рогатый скот можно принести в жертву за семерых человек, а мелкий рогатый скот можно заколоть только за одного человека, если позволяет семейный бюджет.

Накрыть стол. Каждая семья накрывает в этот день праздничный стол и готовит разнообразные мясные блюда со специями. На столе также выставлены многочисленные сладости и угощения для родственников и гостей.

Подарить подарки. Друзьям и родственникам нужно преподнести подарки. В первый день в Таджикистане принято дарить сладости соседским детям, стучащим в ворота. В последующие после праздника дни обычно наносятся визиты родным, близким и знакомым.

Что нельзя делать на Курбан-байрам 2023

Категорически запрещено употребление алкоголя.

Человеку, собирающемуся совершить жертвоприношение, нежелательно стричь волосы и подстригать ногти на протяжении десяти первых дней месяца Зуль-хиджа и до ритуала заклания.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Жертвоприношение на Курбан-байрам 2023

Жертвенным животным может быть баран, верблюд, коза или корова. Животному должно быть не менее полугода, оно должно быть здорово. Хромых, слепых и больных в жертву приносить нельзя.

Если позволяют средства, то верующие приносят в жертву одну овцу или козу за каждого члена семьи. Желательно, чтобы животное заколол тот, кто приносит его в жертву. Предварительно мулла читает специальную молитву над освященным и приготовленным к закланию животным.

Жертву укладывают на левый бок, головой в сторону Мекки и совершают обряд. Мясо делят на три части: одну в сыром виде раздают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью мусульманин может оставить себе.

Готовить разные части жертвенного животного положено в разные дни праздника. Так, в первый день готовят блюда из печени и сердца, во второй — варят супы из ножек и головы, делают жаркое с гарниром из овощей, бобов и риса, а в третий и четвертый дни готовят супы из костей и жарят бараньи ребрышки.

Обычно шкуры жертвенных животных отдаются в мечеть. Выкидывать их ни в коем случае нельзя. Мясо варят и съедают за общей трапезой, на которой может присутствовать любой мусульманин, а во главе стола обычно сидит имам.